Neue Räume mitten im Ort: Langenbacher Kleiderstüberl wiedereröffnet

Von: Andrea Hermann

Teilen

Freuen sich über das „neue“ Kleiderstüberl: (hinten, v. r.) Bürgermeisterin Susanne Hoyer, Bernhard Nickel von der Freisinger Bank, die Teamleiterinnen Ursula Wadenstorfer und Ulrike Reichelt, die fleißigen Helferinnen sowie die Vorsitzende des Vereins Essbares Langenbach, Christine Dreikorn (vorne, 2. v. l.). © Hermann

Der Umzug ist geschafft, der neue „Laden“ eingerichtet: Das Kleiderstüberl in Langenbach wurde nun offiziell wiedereröffnet.

Langenbach – „Vor einem halben Jahr haben wir noch davon geträumt – und jetzt sind wir hier“, freute sich Langenbachs Bürgermeisterin Susanne Hoyer am Donnerstagnachmittag, als das Kleiderstüberl in den neuen Räumen eröffnet wurde. Ihr Lob und Dank ging an das Team um Ulrike Reichelt und Ursula Wadenstorfer, die in unzähligen Stunden Kleiderkisten und Tüten gepackt hatten, die kürzlich von fleißigen Helfern von den bisherigen Räumen im dritten Stock des Rathauses in die freien Schalterräume der Freisinger Bank an der Bahnhofstraße gebracht wurden.

Die neuen, hellen und freundlichen Räume haben die gut zehn Frauen bis zur Eröffnung liebevoll hergerichtet sowie Kleidung und Schuhe gut sortiert in Schränken, Regalen und Ständer angerichtet. „Super, wie ihr das gemacht habt“, lobte Hoyer die Frauen.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.

Dass „jede gute Sache einen guten Boden“ braucht, weiß die Bürgermeisterin. Und so ist sie froh, dass das Kleiderstüberl „gefühlt super unbürokratisch“ in den Verein „Essbares Langenbach“ integriert wurde, wenngleich die Formalitäten letztlich doch „hochbürokratisch“ waren. Doch mit dem Kleiderstüberl und dem Verein treffen nun zwei Projekte aufeinander, die nicht nur beim Thema Nachhaltigkeit gut harmonieren.

Dass die Freisinger Bank, die nur noch ihre Geldautomaten vor Ort hat, die freien Schalterräume für das Kleiderstüberl zur Verfügung gestellt hat, bezeichnete Hoyer als „fairen Deal“. Bernhard Nickel, Vorstandsmitglied der Freisinger Bank, ist „froh, dass wir helfend unterstützen könne und das Gebäude wieder mit Leben erfüllt wird“.

Gut zu wissen

Das Kleiderstüberl an der Bahnhofstraße 9 hat donnerstags von 15 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 12 Uhr geöffnet.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.