„Absolut frei von schädlichen Keimen“: Bio-Metzgerei Tagwerk gibt Entwarnung

Nach der Rückrufaktion der Bio-Metzgerei Tagwerk gibt es nun Entwarnung: Der Betrieb ist „absolut frei von schädlichen Keimen“.

Niederhummel – Die Bio-Metzgerei Tagwerk in Niederhummel gibt Entwarnung: „Der Betrieb ist nach umfangreichen Reinigungsarbeiten und dem Wechsel der Reinigungsmittel absolut frei von schädlichen Keimen“, gab das Unternehmen am Dienstag in einer Pressemitteilung bekannt.

Betrieb „komplett grundgereinigt“

Wie berichtet, waren Ende Januar bei einer Routinekontrolle in einer Charge geschnittener Gelbwurst krankmachende Keime gefunden worden. Infolgedessen sei der Betrieb nun „komplett grundgereinigt“ worden, nachdem eine Fülle von Proben gezogen worden waren, um den Keimherd zu finden. Keine der Proben habe das Bakterium Listeria monocytogenes aufgewiesen, aber man sei in drei von 20 Proben auf eine ungefährliche Spezies des Keims gestoßen. „Das wies darauf hin, dass diese Keime Resistenzen gegen das verwendete Desinfektionsmittel entwickelt hatten“, heißt es in der Mitteilung weiter. Dieses sei nun gewechselt worden.

Am Dienstag Betrieb aufgenommen

Im Anschluss an die Grundreinigung seien alle Schnelltests und die erneut gezogenen Proben negativ gewesen. Diese Ergebnisse seien am Montag vorgelegen. Am gestrigen Dienstag hat die Tagwerk-Metzgerei ihren Betrieb wieder aufgenommen.

