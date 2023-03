Der Männerchor kann nur noch dreistimmig singen: Ensemble hofft auf neue Mitglieder

Teilen

Eine Auszeichnung für 50 Jahre Vereinstreue erhielten (v. l.) Josef Zilger, Erich Wagner, Winfried Schöttl, Stefan Heigl, Albert Oberprieler, Hans Landbrecht, Gerhard Wager, Georg Numberger, Hans Vohburger und Hans Maier sen. © Fuchs

Der Männerchor Langenbach ist zwar nach der Pandemie gut aus den Startlöchern gekommen. Doch das Ensemble ist dennoch auf der Suche nach neuen Stimmen.

Langenbach – Die erste Jahreshauptversammlung des Männerchors Langenbach seit drei Jahren verlief, wie unter Sangesfreunden zu erwarten, sehr harmonisch. Der bisherige Vorstand um Alfons Fischer wurde in Rekordzeit einstimmig wiedergewählt und wird auch die nächsten zwei Jahre die Geschicke des Vereins lenken. Vor allem sei man froh, so Vorsitzender Alfons Fischer, dass nach dem ständigen Auf und Ab während der Coronazeit wieder regelmäßig und ohne Auflagen gemeinsam gesungen und das gesellige Miteinander gepflegt werden kann.

Besonders freute den Sängerchef, dass mehr als die Hälfte der 63 Mitglieder zur Versammlung im Alten Wirt gekommen waren. Chorleiter Hans Meier drückte seine Zufriedenheit aus, dass nach Corona so viele wiedergekommen seien, inzwischen auch bei den Proben über 70 Prozent der noch 20 aktiven Sänger dabei seien. Trotzdem sei ein leichter Stimmenschwund zu verzeichnen, sodass die geprobten Stücke nur noch dreistimmig intoniert werden könnten.

Zweiter Bürgermeister erwägt seinen Einstieg

Sowohl der Chorleiter als auch Vorstand Fischer hoffen, dass möglicherweise Neue oder Comebacks von Passiv-Mitgliedern in Zukunft dafür sorgen, dass wieder vierstimmig gesungen werden kann. Auch Langenbachs zweiter Bürgermeister Rudolf Götz wünschte dem Männerchor dafür alles Gute und sagte zu, seine Stimme demnächst selbst im Männerchor ausprobieren zu wollen, auch wenn er, wie er scherzend meinte, altersmäßig nicht mehr unter Nachwuchs laufen würde.

Alfons Fischer berichtete, dass 2022 erfreulicherweise alle geplanten gesellschaftlichen Aktivitäten durchgeführt werden konnten und auch wieder neun Auftritte stattgefunden hätten – unter anderem bei der Gadener und Langenbacher Maiandacht, der Fuchsbergmesse, dem Adventsbasar des Frauenbundes und dem Jahramt in der Pfarrkirche. Herausfordernd sei vor allem der Adventsmarkt in Moosburg gewesen, ergänzte Chorleiter Meier. Dort musste eine Stunde Programm am Stück abgeliefert werden, was der Chor hervorragend gemeistert habe.

Die neue alte Führungscrew beim Männerchor Langenbach: (v. l.) Rudi Nödl (Notenwart), Paul Kammermeier (2. Vorstand), Hans Meier (Chorleiter), Alfons Fischer (1. Vorstand), Josef Wesan (Schriftführer) und Martin Harlander (Kassier). © Fuchs

Schatzmeister Martin Harlander präsentierte den Kassenbericht. Zwar sei das Gesamtguthaben wegen der Homepage-Umgestaltung etwas geschrumpft, aber der Verein finanziell gesund. Das bestätigten auch die beiden Kassenprüfer, und die Vorstandschaft wurde entlastet, sodass Wahlleiter Albert „Charly“ Oberprieler eine zügige Neuwahl organisierte, bei der alle Gremiumsmitglieder einstimmig wiedergewählt wurden.

2023 hat der Männerchor einiges vor

Der alte und neue 1. Vorstand Alfons Fischer gab der Versammlung noch einen Ausblick für 2023. Nach der erfolgreichen Wanderung nach Inkofen mit anschließendem Essigfleischessen inklusive stimmgewaltigem Sanges-Dessert und der Teilnahme am Langenbacher Faschingszug im Februar stehen viele weitere Auftrittstermine und Ausflüge an. Besondere Highlights seien eine Einladung zum Sängerfest nach Altdorf im Juni und die Nachfeier zum 50-jährigen Bestehen des Männerchors im Herbst.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Dafür werden in nächster Zeit sehr viele neue Stücke einstudiert, kündigte Chorleiter Hans Meier an und bat um fleißige Teilnahme an den Proben in den nächsten Wochen und Monaten. Dabei stehe der Spaß am Singen und die Geselligkeit im Vordergrund, sodass auch Neuzugänge jederzeit willkommen seien, warb Vorstand Alfons Fischer. (Josef Fuchs)

Der Vorstand

1. Vorstand: Alfons Fischer, 2. Vorstand: Paul Kammermeier, Kassier: Martin Harlander, Schriftführer: Josef Wesan, Notenwart: Rudolf Nödl, Kassenprüfer: Erwin Karl und Franz Fischer.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.