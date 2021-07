„Megacool“: Stadtradeln bringt 2700 Euro für Kindergartenverein Langenbach ein

Für den Kindergartenverein sind die Langenbacher heuer ordentlich in die Pedale getreten. Einen Riesenscheck über 2700 Euro und somit den Erlös des Stadtradelns durften (v. l.) Schriftführerin Andrea Hermann und Kassier Maik Moses vom Kindergartenverein von Langenbachs Vereinsreferentin Eva Maria Bucksch, Umweltreferentin Verena Juranowitsch, Wirtschaftsreferent Josef Wüst und Bürgermeisterin Susanne Hoyer entgegennehmen.

Sponsoren unterstützten Aktion

Bei der Aktion Stadtradeln sind die Langenbacher Bürger ordentlich in die Pedale getreten. Und das hatte auch einen Grund: Der Erlös der Veranstaltung kam dem Kindergartenverein Langenbach zugute.

Langenbach – Öfter mal was Neues beim Stadtradeln: In Langenbach hat man heuer Sponsoren für eine Radl-Prämie von zehn Cent pro Kilometer gewinnen können. Die Bürger traten kräftig in die Pedale, schließlich kam der Erlös dem Kindergartenverein zugute.

Die Idee zu der Aktion hatten Umweltreferentin Verena Juranowitsch, Wirtschaftsreferent Josef Wüst und Vereinsreferentin Eva Maria Bucksch. Gemeinsam hat man bei den örtlichen Firmen ordentlich die Werbetrommel gerührt. Sieben Unternehmen haben sich schließlich bereit erklärt, die Kilometerprämie mitzubezahlen. So sind – sehr zur Freude von Stadradeln-Organisatorin Verena Juranowitsch und Bürgermeisterin Susanne Hoyer – 2700 Euro zusammengekommen. Zu verdanken war dies einer bisher noch nicht erstrampelten Leistung von insgesamt 25 718 Kilometern.

Neuer Rekord liegt bei 25.700 Kilometern

„Wir haben uns gesteigert“, freute sich Juranowitsch bei der Scheckübergabe am Dienstag beim Alten Wirt. 2019 waren es noch gut 10 000 Kilometer gewesen, 2020 schon 15 000 Kilometer und heuer besagte gut 25 700 Kilometer, die man in Langenbach heruntergeradelt hat. Dass die Kilometerprämie dabei eine Rolle gespielt hat, wollte Juranowitsch nicht ausschließen. Tatsache ist aber, dass es heuer nicht unbedingt darum ging, wer persönlich oder in der Gruppe binnen drei Wochen die meisten Kilometer abgespult hat, sondern dass es eben für einen lokalen und guten Zweck war.

Spende wird an die drei Langenbacher Kindergärten verteilt

Entsprechend groß war die Freude bei den Vertretern des Kindergartenvereins, Schriftführerin Andrea Hermann und Kassier Maik Moses. Das Geld wird – gemäß dem Vereinszweck – an die drei Kindergärten verteilt und soll dort für Spielsachen und Dinge ausgegeben werden, die den Kindern den Alltag verschönern und erleichtern, wie Moses bei der Geldübergabe erklärte.

Bürgermeisterin Susanne Hoyer zeigte sich von dem Ergebnis und davon, wie es zustande gekommen ist, begeistert. „Megacool“, urteilte sie über die Idee mit der Zehn-Cent-Prämie und die gemeinsam erzielten Kilometer. Die Langenbacherinnen und Langenbacher seien nicht zuletzt deshalb so „super geradelt“, spekulierte die Rathauschefin. Wobei bei den Herren der Schöpfung schon noch Luft nach oben sei, rügte Hoyer. Es hätten sich nämlich gut zehn Prozent mehr Frauen auf den Sattel geschwungen als Männer. Damit nicht genug der Kritik: Beim Team der Parlamentarier, sprich beim Gemeinderat, habe sich herausgestellt, dass sich nur vier Frauen für das Stadtradeln ins Zeug gelegt hätten.

„Rednecks“ waren die fleißigsten Radler

Zu den fleißigsten Radlern zählte Hoyer schließlich die „Rednecks“ mit über 5500 Kilometern. Dicht gefolgt von den „Hummiger Isarradlern“ mit 5200 Kilometern und den Radlern vom Amselweg mit 4200 Kilometern.

Wer genau gerechnet hat, der konnte laut Hoyer feststellen, dass man den Betrag leicht aufgerundet hat. Nicht zuletzt deshalb dankte die Rathauschefin allen Beteiligten und Sponsoren. Zu Letzteren zählen die Stadt- und Kreissparkasse Moosburg, Kfz-Teile Optimal, die Metzgerei Keller, das Bauunter-nehmen Würfl, die Ullstein Concepts GmbH, die Malven Apotheke und Kfz-Huber.

Alexander Fischer

Freising-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser brandneuer Freising-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Freising – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.