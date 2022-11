Nächtlicher Brand in Tiefgarage: Anwohner müssen evakuiert werden - Zwei Häuser nicht bewohnbar

Von: Andrea Hermann

Nächtlicher Einsatz für die Feuerwehren in Langenbach: Ein Pkw, der in einer Tiefgarage abgestellt worden war, brannte in der Nacht zum Samstag komplett aus. © Fotos: FW

Ein Brand in einer Tiefgarage in Langenbach löste in der Nacht zum Samstag einen Großeinsatz aus. Alle Anwohner zweier Wohnkomplexe mussten evakuiert werden, zwei Personen erlitten Rauchvergiftungen.

Langenbach - Lichterloh in Flammen stand ein Pkw, der in der Nacht zum Samstag in einer Tiefgarage an der Bahnhofstraße in Langenbach abgestellt worden war. Eine Anwohnerin, die die Rauschwaden aus einem Keller der beiden Mehrparteienhäuser bemerkte, verständigte sofort die Feuerwehr. Ein Großaufgebot von rund 90 Einsatzkräften der Feuerwehren Langenbach, Ober- und Niederhummel, Inkofen, Thonstetten, Moosburg und Plörnbach sowie Rettungskräften des BRK rückten gegen 0.45 Uhr an.

Zwei Anwohnerinnen über Balkon gerettet

Alle Anwohner mussten aus den beiden stark verrauchten Gebäudekomplexen evakuiert werden. Den meisten von ihnen gelang es, ihre Wohnungen selbständig zu verlassen – zwei Anwohnerinnen (24 und 37 Jahre) mussten von der Feuerwehr mittels Steckleiter über die jeweiligen Balkone gerettet werden, teilte das Polizeipräsidium Oberbayern Nord mit. Sie wurden mit leichten Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus gebracht.

„Der Pkw-Brand konnte zügig gelöscht werden, die umfangreichen Belüftungsmaßnahmen nahmen jedoch noch eine ganze Zeit in Anspruch“, berichtete die Kreisbrandinspektion Freising.

Polizei bittet mögliche Zeugen um Hinweise

Große Teile des Wohnkomplexes sind laut Polizei und Feuerwehr aufgrund der starken Rauchentwicklung derzeit nicht bewohnbar. Die Anwohner wurden von den Einsatzkräften vorübergehend anderweitig untergebracht. Die Kriminalpolizei Erding hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Sachdienliche Hinweise werden unter Tel. (08122) 9680 entgegengenommen.

