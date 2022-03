Neue Räume für das Langenbacher Kleiderstüberl

Von: Andrea Hermann

Stolz auf das neue Kleiderstüberl ist Ulrike Reichelt. Zusammen mit rund zehn ehrenamtlichen Helfern hat sie die neuen Räume an der Bahnhofstraße hergerichtet. © Hermann

Es ist soweit: Das Kleiderstüberl in Langenbach ist in die neuen Räume gezogen. Kurz vor der Eröffnung spricht Teamleiterin Ulrike Reichelt über den Neustart.

Langenbach – Der Umzug in die neuen Räume ist geschafft, die Eröffnung steht unmittelbar bevor: Am Donnerstag geht das Kleiderstüberl Langenbach in den ehemaligen Schalterräumen der Freisinger Bank an der Bahnhofstraße an den Start. Im FT-Interview spricht Ulrike Reichelt über ihr „Herzensprojekt“, die neuen, barrierefreien und freundlichen Räume sowie die Integration in den Verein „Essbares Langenbach“.

Frau Reichelt, das Kleiderstüberl hat eine neue Bleibe gefunden. Warum wurde der Umzug nötig?

Die früheren Räumlichkeiten sind zu klein geworden. Als sich uns die Gelegenheit bot, näher an die Ortsmitte zu rücken, haben wir die Chance ergriffen. Nun haben wir helle und freundliche Räume mit einem barrierefreien Zugang – die bisherigen Räume waren ja im dritten Stock. Die neuen Räume sind eine absolute Aufwertung für das Kleiderstüberl.

Das Kleiderstüberl befindet sich nun im Gebäude der Freisinger Bank an der Bahnhofstraße. Wie kam diese Kooperation denn zustande?

Der Schalterbereich der Freisinger Bank stand schon seit einige Zeit leer. Dank des Einsatzes unserer Bürgermeisterin Susanne Hoyer können wir diese Räume nun nutzen – inklusive der Möbel. Ich bin sehr froh und dankbar, dass die Bank uns ihre Räumlichkeiten überlässt.

Wie gefragt ist Second-Hand-Kleidung?

Das ist ein sehr aktuelles Thema – auch im Hinblick auf die Nachhaltigkeit. Unsere Vorbilder waren und sind „Tante Emma“ und „Onkel Anton“ in Moosburg (soziale Begegnungsstätte und Gemeinschaftsgarten, Anm. d. Redaktion). Und so wurde das Kleiderstüberl heuer im Frühjahr in den Verein Essbares Langenbach integriert. Für den Verein Essbares Langenbach ist Nachhaltigkeit ein großes Thema – und somit passt das ideal zusammen. Außerdem konnte dadurch das Kleiderstüberl erhalten bleiben.

Wie meinen Sie das?

Es war eine Auflösung im Gespräch – weil es in der bisherigen rechtlichen Konstellation nicht mehr weitergeführt werden konnte – die Mitbegründerin Maria Estrella Schröder hat sich örtlich verändert und deshalb zurückgezogen. Aber mit der Aufnahme in den Verein ist es gelungen, das Kleiderstüberl weiterzuführen.

Wie lange gibt es denn das Kleiderstüberl schon?

Im Jahr 2015 wurde es gegründet und 2016 eröffnet. Es wurde damals vom Asyl-Helferkreis betrieben. Der Asyl-Helferkreis besteht noch immer, aber zwischenzeitlich wurde das Kleiderstüberl auf rechtlich sichere Füße gestellt – aber durchgehend von Ehrenamtlichen weitergeführt.

Wie viele Leute stehen hinter diesem Projekt?

Wir sind derzeit über zehn Helferinnen. Hinzu kommen die Mitglieder vom Verein Essbares Langenbach. Teamleiter sind Ursula Wadenstorfer und ich.

Wie finanziert sich das Kleiderstüberl?

Durch die Einnahmen. Wir bekommen Kleiderspenden, und die Kleider und Schuhe verkaufen wir zu kleinen Preisen weiter. Dadurch finanziert sich das Kleidestüberl. Und die Erlöse werden gespendet – an örtliche Vereine und Organisationen. Das war bisher auch so.

Wer ist denn die Zielgruppe des Kleiderstüberls?

Bei uns kann jeder einkaufen – jeder ist willkommen. Das Kleiderstüberl ist nicht auf Bedürftige beschränkt.

Was gibt’s alles zu kaufen?

Second-Hand-Fashion für die ganze Familie – von Kopf bis Fuß. Also sowohl Kleidung als auch Schuhe.

Der Umzug vom dritten Stock des Rathauses ins neue Gebäude war ein Kraftakt, oder?

Ja. Aber trotzdem ging alles unkompliziert und reibungslos über die Bühne. Wir hatten einige freiwillige Helfer, die uns toll unterstützt haben. Ihnen gilt mein ganz besonderer Dank – ebenso der Gemeinde und natürlich der Freisinger Bank. Und nicht zuletzt dem Verein Essbares Langenbach, der uns so unkompliziert integriert hat.

Und wann geht es offiziell los?

Am Donnerstag, 24. März, findet um 15 Uhr die offizielle Eröffnung statt. Ab dann ist immer donnerstags von 15 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 12 Uhr geöffnet.

Was wünschen Sie sich für das Kleiderstüberl?

Das Kleiderstüberl soll ein Treffpunkt für diejenigen sein, die gute Kleidung abgeben wollen, und jene, die Kleidung mit Geschichte kaufen möchten und einen Sinn für Nachhaltigkeit haben.

Die Öffnungszeiten

Am Donnerstag, 24. März, öffnet das Langenbacher Kleiderstüberl in den neuen Räumen an der Bahnhofstraße 9 (ehemals Freisinger Bank) – um 15 Uhr. Ab dann ist jeden Donnerstag von 15 bis 18 Uhr sowie samstags von 10 bis 12 Uhr geöffnet. Während der Schulferien bleibt das Kleiderstüberl geschlossen.

