Langenbach plant neues Gewerbegebiet: Spezielles Kriterium für Betriebe vorgesehen und Bedenken geäußert

Auf diesem großen Feld am Langenbacher Ortsrand Richtung Freising soll das insbesondere für örtliche und mittelständische Betriebe gedachte Gewerbegebiet „Großer Anger West“ entstehen. © Fischer

Die Gemeinde Langenbach plant ein neues Gewerbegebiet. Es soll im Süden des Orts entstehen. Ganz unumstritten ist das Vorhaben allerdings nicht.

Langenbach – Dass Bedarf besteht, örtlichen Betrieben eine Möglichkeit zu geben, sich zu erweitern, daran ließ Langenbachs Bürgermeisterin Susanne Hoyer am Montag im Gemeinderat keinen Zweifel aufkommen. Demnach liegen jetzt schon mehr Bewerbungen vor, als das knapp 3,9 Hektar große Gewerbegebiet „Großer Anger West“ Platz bietet. Aktuell handelt es sich noch um eine landwirtschaftliche Fläche hinter dem Getränkemarkt Fleischmann, die bis zu der an einem kleinen Feldweg gelegenen Kapelle reicht. Auf der einen Seite ist das Areal durch die Staatsstraße 2350 (ehemalige B11), auf der anderen durch die Bahnlinie begrenzt.

Bestrebungen, das bestehende Gewerbegebiet mit Rewe und der Metzgerei Keller in Richtung Freising zu erweitern, gibt es laut Hoyer schon lange. Und zwar vonseiten des gleichen Bauträgers. Will heißen: Die Gemeinde ist nicht Eigentümer, sondern die Isar Kies GmbH & Co. KG aus Bayerbach. Dass das neue Gewerbegebiet, für das es neben einem Bebauungsplan auch eine Änderung des Flächennutzungsplans braucht, insbesondere für regionale Betriebe vorgesehen ist, das sei verbrieft, wie Landschaftsarchitektin Marion Linke auf FT-Nachfrage bestätigte. Nach grober Schätzung könnten es am Ende 20 Firmen sein, die sich dort ansiedeln. Festgeschrieben ist unter anderem auch das Bestreben, „eine vielfältige, nachhaltige und an den Klimawandel angepasste Planung“ zu verfolgen.

Sorge vor „solchen Blöcken“ und verstelltem Blick aufs Dorf

Im Gemeinderat sah sich die Landshuter Landschaftsarchitektin vor allem mit Fragen zu den festgesetzten Wand- und Firsthöhen von zehn und zwölf Metern konfrontiert. Das bereitete etwa Johannes Hehnen (SPD) Kopfzerbrechen. Zumal Linke erklärt hatte, dass es bereits einen Bauwerber gebe, der zwei Meter höher hinaus wolle. Hehnen fand, dass es „solche Blöcke“ zu vermeiden gelte. Christine Stein (CSU) schlug in die gleiche Kerbe. Sie fragte in die Runde: „Wenn wir da solche Klötze reinsetzen, ist das dann nicht eine schlimme Ansicht?“

Auch Florian Böck (FW), der sich vor allem an der Situation im Bereich eines Wendehammers störte, befürchtete, dass „man den Blick aufs Dorf verstellt“. Linke betonte, man müsse sich jetzt, ganz am Anfang des Verfahrens, noch nicht endgültig festlegen. Sie gab aber auch zu bedenken, „dass ein ganz klein und niedrig gehaltenes Gewerbegebiet auch nichts bringt“.

Am Ende sprach sich die Mehrheit des Gemeinderats für den Einstieg ins Verfahren in vorgelegter Form aus. Demzufolge will man etwa auch Betriebsleiterwohnungen zulassen und für einen Fußgängerüberweg an geeigneter Stelle sorgen. Es gab nur eine Gegenstimme.

Alexander Fischer

