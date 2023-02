Projekt „Bachdoktor“: Langenbach geht bei der Suche nach Facharzt neue Wege

Teilen

Die medizinische Versorgung in der Gemeinde Langenbach muss neu ausgerichtet werden. © PLEUL/DPA

Überall wird die Langenbacher Bürgermeisterin auf dieses Problem angesprochen. Jetzt hilft ihr eine Agentur bei der Suche nach einem Nachfolger für Dr. Bohrer.

Langenbach - Am Dienstag stellte Kasper Communications die geplanten Maßnahmen bei der Suche nach einem Facharzt für Allgemeinmedizin im Gemeinderat vor. Bürgermeisterin Susanne Hoyer bezeichnet die Nachbesetzung des Mediziners, der nach Ablauf des ersten Quartals nicht mehr praktizieren und in den Ruhestand wechseln wird, als derzeit drängendstes Thema. Sie werde täglich und fast überall auf „Wie geht es mit der ärztlichen Versorgung in Langenbach weiter?“ angesprochen.

Die Rathauschefin und ihre Ratskollegen versuchten seit Wochen, alle möglichen Kanäle heißlaufen zu lassen, die irgendwie helfen könnten. Von befreundeten Apothekern über die Kassenärztliche Vereinigung bis zum Klinikum in Freising: Alle werden permanent animiert, ihre Netzwerke zu nutzen. Denn Susanne Hoyer würde es am liebsten sehen, wenn direkt im Anschluss an den letzten Arbeitstag von Dr. Bohrer ein neuer Arzt in Langenbach seinen Dienst aufnehmen würde.

Ein Logo für das Projekt gibt es bereits

Damit dies gelinge, soll nun das Konzept der Freisinger Werbeagentur für die nötige Aufmerksamkeit auch über Bayerns Grenzen hinaus sorgen. Dafür soll laut Agenturchef Michael Kasper eine richtige Marke aufgebaut werden. Diese hat den Namen „Der Bachdoktor“ und auch schon ein entsprechendes Logo. Darauf sind charakteristische Silhouetten von Gebäuden der Gemeinde zu sehen und davor ein stilisierter Bach, der durch Langenbach fließt, erklärte die zuständige Designerin Nicole Sonnauer.

Das Logo sei bewusst nicht allzu bunt gehalten, um eine mögliche Weiterverwendung durch den neuen Arzt zu vereinfachen. Konkret sei es sinnvoll für die Kampagne, in medizinrelevanten Medien Anzeigen zu schalten, erklärte Kasper, auch die örtliche und überregionale Presse müsse ins Boot geholt werden.

So soll der Onlineauftritt aussehen, mit dem die Kommune für ihr Anliegen werben will. © Kasper Communications

Als Basis-Plattform für die Arztsuche wird bis Mitte Februar eine Webseite erstellt, für die bereits am Mittwoch ein Fotoshooting stattfand. Auf dem Internetauftritt will sich die Gemeinde sympathisch präsentieren und potenziellen Kandidaten das Leben und die Patienten in Langenbach schmackhaft machen. Interessierte Mediziner können dann direkt mit einem Formular auf www.der-bachdoktor.de weitere Informationen anfordern oder ihre Bewerbung abgeben.

Agentur will Langenbacher Anliegen deutschlandweit publik machen

Mit Postkarten-Flyern, Whats-App-Aussendungen und Aufbau von Social-Media-Seiten (Facebook, Instagram, LinkedIn) für die Suche nach dem „Bachdoktor“ soll die Aufmerksamkeit auf die Homepage gelenkt werden. Konzeption und Bau der Website, Kampagnenerstellung, zielgerichtetes Ausspielen und Bewerbung auf den Kanälen sowie das Community Management werden von der Agentur durchgeführt. Die plant, das Langenbacher Anliegen so deutschlandweit publik zu machen. (Josef Fuchs)