Langenbach will Windkraft-Standorte durch Empfehlungen beeinflussen

Die Möglichkeiten zur kommunalen Mitbestimmung bei der Planung von Windrad-Standorten dürften sich bald stark reduzieren, ist man in der Gemeinde Langenbach überzeugt. (Symbolbild) © dpa

Veränderungen bei der Windkraft-Standortbestimmung, das Prozedere zur neuen Grundsteuerverordnung und die Gasversorgung waren jetzt Thema im Gemeinderat Langenbach.

Langenbach – „Zukünftig wird geplant und nicht mehr wir planen“: So skizzierte Langenbachs Bürgermeisterin Susanne Hoyer jüngst im Gemeinderat bei ihrem Bericht aus dem Kreisverband des Bayerischen Gemeindetags die Auswirkung des „Wind-an-Land-Gesetzes“. Das Gesetz von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck dürfte Anfang 2023 in Kraft treten und sieht vor, dass bis Ende 2026 1,1 Prozent der Landesfläche für Windenergie ausgewiesen werden müssen. Nach derzeitigem Stand, so erklärte die Rathauschefin, hat die Gemeinde keine Mitbestimmung mehr bei der Standortauswahl zum Bau von Windkrafträdern. Die Hoheit dafür liege beim Regionalen Planungsverband (RPV).

Konkurrenzkampf

Nachdem die in Bayern bislang gültige 10H-Regel im Zuge des neuen Gesetzes wohl fallen wird, könnten zukünftig Abstände von maximal einem Kilometer die Norm sein. FWO-Gemeinderat Rudolf Götz wollte von der Bürgermeisterin wissen, wer denn kontrolliere, dass die Windräder in Bayern zukünftig auch gleichmäßig auf die Regionen verteilt aufgestellt würden. Susanne Hoyer sah genau darin einen weiteren Knackpunkt, den es im Auge zu behalten gelte.

Denn im Stadtgebiet München werde die Quote von 1,1 Prozent sowieso nicht erfüllt werden können, so dass im RPV ein Konkurrenzkampf entbrennen könnte, wer von den Regionen um die Landeshauptstadt wie viele Anlagen mehr vor die Haustür geplant bekommt. Da sei dann – wie schon fast gewohnt – ein Duell zwischen Münchner Norden und Münchner Süden zu befürchten. Deshalb sei es wichtig, schon vorab Flächen zu identifizieren oder auszuschließen, um dem RPV vorab Empfehlungen geben zu können.

Betreuungsbedarf

Bei ihrem Bericht aus der ILE Ampertal merkte die Langenbacher Ortschefin an, dass es bei vielen Gemeinden derzeit kein Problem sei, Räumlichkeiten für Kitas oder Ähnliches zu finden. Vielmehr mangle es an Betreuungskräften. Nun seien sich die Kommunen einig, dass die auch in Langenbach seit Längerem eingeführte Praxis, dass vor Ort ausgebildet wird, noch intensiviert werden sollte. Deshalb werde gerade der zukünftige Bedarf an Betreuungskräften im Kulturraum Ampertal erhoben, so dass bei einem angestrebten Termin mit Bayerns Sozialministerin Ulrike Scharf erörtert werden kann, wo in der ILE Ampertal der Schuh drückt.

Run auf Vordrucke

Ebenfalls nicht ganz rund laufe das Prozedere zur neuen Grundsteuererklärung, sagte Hoyer. Denn in den ersten Juli-Tagen habe es einen regelrechten Run auf die Vordrucke im Rathaus gegeben. Das sei nicht zielführend, da die neue Grundsteuererklärung eigentlich selbstständig von den Bürgern über das Elster-System auf digitalem Wege abgegeben werden sollte.

Gasversorgung stabil

Erfreulich sei dagegen, so Susanne Hoyer, dass die Kommunalaufsicht des Landratsamts Freising den Haushaltsplan der Gemeinde Langenbach für 2022 genehmigt habe. Unter dem Tagesordnungspunkt „Verschiedenes“ wollte Verena Juranowitsch von der Bürgermeisterin dann noch wissen, wie es in Langenbach mit der Gasversorgung in öffentlichen Gebäuden aussehe. Problematisch sei die Versorgungslage vor Ort noch nicht, aber trotzdem prüfe die Kommune die Möglichkeit, über ein Nahwärmenetz und weitere PV-Anlagen Alternativen zu schaffen, antwortete Susanne Hoyer. Im Neubau des „Arche Noah“-Kindergartens werde allerdings derzeit noch eine Gasleitung eingebaut.

Josef Fuchs

