Grüne aus drei Gemeinden machen gemeinsame Sache

Engagieren sich für den neuen Grünen-Ortsverband Ampertal: Jugend-Vertreter Andreas Hauner, Beisitzerin Verena Juranowitsch, Vorsitzende Sandra Smolka und Vorsitzender Ernst Hutsteiner. © Lorenz

Im Landkreis Freising gibt es einen neuen Grünen-Ortsverband. Engagierte aus drei Gemeinden haben dafür gemeinsame Sache gemacht.

Langenbach – Es ging ruckzuck und völlig ohne Komplikationen: Die Langenbacher Grünen unter der Federführung der Sprecherin Verena Juranowitsch und Michael Kilian haben erfolgreich die Gründung eines großen, gemeindeübergreifenden Grünen-Ortsverband angestoßen. Am Freitag wurden im Alten Wirt in Langenbach Nägel mit Köpfen gemacht. Angestoßen wurde auf den neuen Ortsverband Ampertal, der Mitglieder aus drei Kommunen beheimatet.

Auch der Langenbacher Ortsverband hatte im Grunde ein Problem, das viele Ortsverbände haben, nämlich wenige Mitglieder. Im Falle von Langenbach: acht Grüne. In Haag und Zolling gab es zwar wiederum engagierte Grüne, dafür aber noch keinen Ortsverband.

Lieber einen großen Verband als drei kleine

Also was tun? „Wir haben uns im Sommer mit einigen Mitgliedern zu Sondierungsgesprächen im Biergarten getroffen“, erzählte Juranowitsch. Dabei sei schnell klar geworden, dass der Plan eines größeren Ortsverbands durchaus aufgehen könnte. Anstatt in Haag und Zolling einen jeweiligen Ortsverband mit wenig Mitgliedern zu gründen, stand so der Entschluss zügig fest, mit dem neuen Ortsverband Ampertal ein gewisses Pfund auf den Tisch legen zu können – mit insgesamt 19 Grünen.

Das Motto war laut Juranowitsch schnell gefunden: „Wir sind aus verschiedenen Wurzeln zusammen gewachsen!“ Was ihr zudem wichtig ist: „Wir wollen deutlich machen, dass wir über Ortsgrenzen hinweg voneinander lernen und gemeinsame Ziele verwirklichen können.“ Das gemeinsame Zuhause rund um die Amper wollen die Grünen aus Langenbach, Haag und Zolling nun zusammen schützen. „Gemeinsam sind wir stärker und können umso mehr erreichen“, betonte Juranowitsch, die in Langenbach seit der Ortsverbandsgründung 2013/14 mit an Bord ist. Für den neuen Ortsverband Ampertal allerdings ließ sie jetzt anderen den Vortritt.

Die neuen Vorsitzenden haben unterschiedliche Schwerpunkte

Gewählt als Vorsitzende wurden Ernst Hutsteiner aus Haag und Sandra Smolka aus Zolling, die via Satzung auch gleich mal die Begrifflichkeiten änderten. Statt wie gewohnt „Sprecher“ gibt es jetzt ganz klassische, gleichberechtigte Vorsitzende. Warum? Hier klärte Smolka auf: „Die Leute verwechseln das meiner Erfahrung nach immer mit Pressesprecher.“

Was der 43-jährigen Zollingerin noch sehr am Herzen liegt: „Meine Hauptthemen sind Flucht und Migration, weshalb ich mich auch schon im Asyl- und Helferkreis Zolling einbringe.“ Der 57-jährige Hutsteiner aus Haag möchte hingegen den Fokus des Ortsverbands deutlich auf die wohl zentralsten Themen dieser Zeit lenken: auf Energie, Verkehr und Naturschutz. Was ihm zudem wichtig ist: „Wir müssen uns alle mehr und deutlich antidemokratischen Strömungen entgegenstemmen.“

Als Beisitzer gewählt wurden im Anschluss Verena Juranowitsch und Susanne List, als Vertreter der Grünen-Jugend Andreas Hauner. Was die beiden Neuen auf jeden Fall beibehalten wollen: Die etablierte Stammtisch-Reihe mit Fachvorträgen, der nächste wird vermutlich gleich mal in Zolling stattfinden.

Was Juranowitsch als Gemeinderätin freute, war der Umstand, dass im Langenbacher Gemeinderat mit allen Fraktionen gut zusammengearbeitet werden könne, und das Thema „Klima“ bei allen „angekommen“ sei. Was sie im kommenden Jahr forcieren möchte, ist eine stärkere Jugendbeteiligung, beispielsweise via Bürgerversammlung für Jugendliche. (Richard Lorenz)