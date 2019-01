Langenbacher warnen per WhatsApp vor Haustürgeschäften im Namen von Sportverein - der reagiert nun

Haustürgeschäfte im Namen des Sportvereins? Das kam vielen Langenbachern dubios vor. Der Vereinschef entschuldigt sich nun und erklärt, wie die Sache aus dem Ruder lief.

Langenbach – Eine Kooperation zwischen dem SV Langenbach und einem Zeitungsvertrieb, die dem Sportverein Spenden einbringen hätte sollen, ist nach hinten losgegangen. Nachdem Bürger so verunsichert wurden, dass schon WhatsApp-Kettenbriefe mit Warnungen vor unlauteren Haustürgeschäften die Runde machten, hat die Vereinsspitze die Notbremse gezogen: Die Abmachung wurde gekündigt, der SVL ist um Schadensbegrenzung bemüht.

Wie Vereinschef Christian Huber (51) berichtet, kam die Sache ins Rollen, als eine Firma an den Sportverein herangetreten sei. „Man hat uns angeboten, einen Teil von Zeitungsverkaufserlösen an den SVL zu spenden.“ Daran, so Huber, habe man nichts Verwerfliches feststellen können. „Solche Geschäfte sind ja nicht illegal. Und wir dachten uns: Wer dem Verein Geld spenden möchte, kann das natürlich gerne tun.“ Wesentlicher Teil der Abmachung sei laut Vorsitzendem allerdings gewesen, dass bei den Haustürgeschäften nicht der Eindruck entstehe, der SVL habe „jemanden geschickt“. Huber: „Wie es scheint, hat sich die Firma leider nicht daran gehalten.“



Vereinschef entschuldigt sich - „Eine Lehre für die Zukunft“

Tatsächlich, so geht aus dem Kettenbrief mit unbekanntem Absender hervor, wurden die Verkäufe explizit mit der SVL-Spende beworben. Sogar ein Foto von Fußball-Jugendleiter Andreas Löffler sei als Vertrauensbeweis vorgezeigt worden. Huber: „Die haben einen Ausdruck unserer Homepage dabeigehabt. Vermutlich, weil sich Andreas damals mit der Firma getroffen hat, da ich selbst verhindert war.“



Und nun? „Das war uns eine Lehre für die Zukunft“, sagt Huber. „Es tut uns leid, falls sich jemand gestört gefühlt hat.“ Er verweist auf die 14-tägige Widerspruchsfrist, die bei solchen Geschäften gelte. Und man werde sich in Zukunft nicht mehr an solchen Aktionen beteiligen.