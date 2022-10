Langenbachs Glasfaser-Ausbau startet im November - Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen zwei Anbietern

Im November soll der Breitbandausbau der Telekom im Gemeindegebiet Langenbach beginnen. Zum symbolischen Spatenstich trafen sich jetzt (v. l.) Marcel Jungmeier (Projektleiter Tiefbau ISKA Schön GmbH), Susanne Hoyer (Bürgermeisterin), Josef Scherl (Telekom Konzernbevollmächtigter Region Süd), Harald Jungmeier (Telekom Projektleiter), Andreas Braunstein (Bauamtsleiter) und Bernhard Götz (Verwaltungsleiter). © Fuchs

Wer im Raum Langenbach auf schnelleres Internet hofft, dürfte bald zum Zug kommen: In wenigen Wochen startet der Glasfaserausbau. Die Telekom hat derzeit die Nase vorn.

Langenbach – „Ich bin schon hier“, sagt nicht nur der Igel zum Hasen im Märchen, sondern in übertragenem Sinne auch die Telekom zur Firma Unsere Grüne Glasfaser GmbH (UGG) im Wettlauf um den Breitbandausbau in Langenbach. So interpretierte zumindest Bürgermeisterin Susanne Hoyer den Spatenstich-Pressetermin der Telekom am Montag. Wobei sie das bestimmt nicht abwertend meinte, sondern hocherfreut ist, dass in puncto Glasfaser für Langenbach so viel Dynamik besteht.

Anschluss Ende 2023

Während der Konkurrent von UGG noch in den letzten Zügen des Genehmigungsverfahrens bei der Gemeinde liegt, hat die Deutsche Telekom diese bereits erhalten. Und so gab das Unternehmen beim symbolischen Spatenstich am Montag bekannt, dass der Glasfaserausbau noch im November begonnen wird. Sollte alles nach Plan laufen, werden die Gebiete Langenbach, Nieder- und Oberhummel bis Ende 2023 ans Netz angeschlossen sein, meint Enrico Hesse von der Telekom. In diesem Zeitraum dürfen die Kunden einen Ausbau in bester Qualität erwarten, verspricht Josef Scherl, der Telekom-Konzernbevollmächtigte Region Süd: „Wir arbeiten hier mit der ISKA Schön GmbH, einem lokalen Tiefbauunternehmen, seit Jahren sehr gut zusammen.“

Kostenloser Zugang

Mit den neuen Glasfaser-Anschlüssen seien größere Bandbreiten und höhere Geschwindigkeiten in allen Haushalten möglich. Dazu sei die Glasfasertechnik weniger störungsanfällig und spare sogar Energie, so Scherl. Von dem Ausbau im Gemeindegebiet Langenbach können bis zu 1800 Haushalte profitieren, sofern sie bereit sind, sich den Telekom-Hausanschluss installieren zu lassen. Der ist initial kostenlos und auch ohne abgeschlossenen Tarif möglich. Im Extremfall können sich Interessenten auch kurzfristig entscheiden und beim Baubeginn vor ihrem Grundstück bei der Tiefbaufirma den Anschluss ordern.

Wettbewerb erwartet

Langenbachs Bürgermeisterin Susanne Hoyer sieht in dem Ausbau einen wichtigen Schritt in die digitale Zukunft: „Für uns ist wichtig, dass es schnell geht und alle versorgt werden. Es soll Glasfaser in jedes Haus kommen. Für uns ist es zudem eine gute Situation, dass die meisten Haushalte auch noch aus zwei Anbietern wählen können.“ Die UGG als Mitbewerber der Telekom muss noch einige Unterlagen im Genehmigungsverfahren einreichen, plant aber mit einem Baubeginn ab Mitte November.

„Wir setzen uns demnächst mit beiden Anbietern nochmal an einen Tisch und versuchen, ob es irgendwie möglich ist, dass die Straßen und Wege nur einmal aufgerissen werden“, erklärte Langenbachs Geschäftsleiter Bernhard Götz. Zusätzlich hat die Gemeinde ein Ingenieurbüro beauftragt, die Glasfaser-Baumaßnahmen zu begleiten und darauf zu achten, dass alles optimal läuft. Ein wichtiges Anliegen vonseiten der Verwaltung sei auch, dass die Baugruben wieder schnell zugemacht werden.

Licht aus Richtung Erding und Moosburg

Zu Beginn des Ausbaus müssen beide Anbieter erstmal das Hauptsignal (Licht) nach Langenbach bringen. Im Falle der UGG wäre das aus Richtung Erding, die Telekom müsste den Kontakt nach Moosburg herstellen. Sobald das Telekomsignal an der Ortsgrenze ankommt, beginnen die Bauarbeiten in Niederhummel, erläuterte ISKA-Projektleiter Marcel Jungmeier. Wann das sein wird, hänge aber von den Witterungsbedingungen im Dezember und Januar ab.

Josef Fuchs

