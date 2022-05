Langenbachs Naturkindergarten „Mooskobolde“ eröffnet - Feier zieht über 150 Schaulustige an

Teilen

Das Werk ist vollbracht: Beim Pflanzen einer Linde vor dem Naturkindergarten legten auch Hausmeister Rainer Schwarzbözl, Gemeinderat Josef Wüst und Geschäftsleiter Bernhard Götz (v. l.) Hand an. Sehr zur Freude der Kinder und Ortschefin Susanne Hoyer. © Alexander Fischer

Mit einem äußerst gut besuchten Fest wurde jetzt der neue Langenbacher Naturkindergarten offiziell eröffnet. Bei der Einweihung gab es viel Lob für die Einrichtung.

Langenbach – Der an der Inkofener Straße in Langenbach gelegene Naturkindergarten ist nach eineinhalb Jahren Bauzeit jetzt offiziell eröffnet. An der Einweihungsfeier nahmen weit über 150 Schaulustige teil.

Der Bau hatte durchaus Probleme bereitet. Wegen Starkregens drohte der Schutzhütte eine Überschwemmung. Es waren Nachbesserungsarbeiten vonnöten. Außerdem gab es Kritik an der Konzeption: daran, dass man ohne Wasser und Strom auskommt und die Kinder auf eine Komposttoilette gehen müssen. Bei der Einweihungsfeier war davon nicht mehr die Rede. Auch nicht von den Kosten, die laut Auskunft von Bürgermeisterin Susanne Hoyer bei 240.000 Euro liegen – inklusive Außenanlagen. Gut angelegtes Geld, wie den Reden zu entnehmen war. Es gab Lob von allen Seiten für die schmucke Außenstelle des Kindergartens „Mooshäusl“.

„Schön ist es, im Wald zu sein, bei Regen und bei Sonnenschein“, sangen die Langenbacher „Mooskobolde“ bei der Einweihung ihres Naturkindergartens. An der Eröffnungsfeier nahmen weit über 150 Gäste teil © Alexander Fischer

Bürgermeisterin Susanne Hoyer zeigte sich hocherfreut, den modernen Holzflachbau seiner Bestimmung übergeben zu können. Sie sprach von einem „Herzensprojekt“ und davon, dass man natürlich auch einfach einen Bauwagen aufstellen hätte können. Jetzt, da alles fertig sei und man zuletzt sogar noch ein Vordach angebracht habe, würde sie „am liebsten selbst einziehen“, verriet die Rathauschefin. Über das von Kindergartenleiterin Silvia Aumüller und ihrem Team verfolgte pädagogische Konzept sagte sie: „Kinder lernen von klein auf einen ganz anderem Umgang mit der Natur kennen, sie erleben jede Witterung, sie werden hier mit allen Sinnen, mit Herz und Verstand für das Leben gestärkt.“

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Das passte gut zu dem Lied, das die „Mooskobolde“, wie sich die Gruppe im Auwald nennt, zusammen mit ihren Betreuerinnen anstimmten. „Schön ist es, im Wald zu sein, bei Regen und bei Sonnenschein“, sangen die Kinder. Es gab großen Beifall dafür. Danach war Gruppenleiterin Christine Schegerer an der Reihe. Sie hob einen simplen Stock hoch und erklärte, dass Kinder darin „eine Angel, einen Kochlöffel, einen Zauberstab oder ein Schwert“ sehen würden. Die Förderung von Fantasie und Kreativität in der freien Natur sei genau das, worauf es hier draußen ankomme. Es gehe auch um Nachhaltigkeit, erklärte die Gruppenleiterin. „Was glauben Sie, wie viel Wasser braucht man, um zwölf Kindern Hände zu waschen?“, fragte Schegerer in die Runde. „Das sind zwei Flaschen“, stellte sie zum Erstaunen der Anwesenden fest.

Eröffnungsfeier war wie ein Sommerfest

Damit neigte sich der offizielle Teil langsam seinem Ende zu. Die Gäste blieben noch lange, denn die Eröffnungsfeier hatte den Charakter eines Sommerfests: Es gab ein von Eltern angerichtetes Fingerfood-Buffet sowie eine Spendenbox, die sich schnell füllte. Der Erlös geht an die Welthungerhilfe-Aktion „Save the Children“.

Alexander Fischer

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.