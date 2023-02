„Aber heid is koid“: Moosburger Schäffler und Langenbacher Garde heizen kräftig ein

Von: Andrea Hermann

Für einen schwungvollen Nachmittag sorgten die Moosburger Schäffler und die Garde Langenbach am Sonntag in Niederhummel. Bürgermeisterin Susanne Hoyer durfte sogar mit einem Kasperl das Tanzbein schwingen. © Hermann

Für Stimmung war am Sonntagnachmittag in Niederhummel gesorgt: Die Moosburger Schäffler und die Langenbacher Garde heizten den vielen Zuschauern kräftig ein - bei frostigen Temperaturen.

Niederhummel – Trotz eisiger Temperaturen kamen die Bürger aus den Langenbacher Ortsteilen Ober- und Niederhummel in Scharen, als die Schützengesellschaft Niederhummel am Sonntag zum Schäfflertanz sowie anschließendem Auftritt der Kinder- und Jugendgarde Langenbach eingeladen hatten. Im Freien und bei bester Stimmung genossen die Besucher die Open-Air-Auftritte.

Für die „Krone“ bekamen die Moosburger Schäffler bei ihrem Auftritt am Sonntag in Niederhummel großen Applaus von den vielen Besuchern. © Hermann

„Aber heid is koid“ spielte die Musikanten auf, als die Moosburger Schäffler auf dem Vorplatz der Stockschützenhalle ihren Tanz aufführten. Der guten Stimmung taten die kalten Temperaturen keinen Abbruch – im Gegenteil: Die Kasperl heizten die Stimmung an, weshalb sich die Schäffler in ihren roten Jacken, schwarzen Kniebundhosen, roten Schärpen, Lederschabern, weißen Kniestrümpfen, Haferlschuhen und grünen Hüten mit Federbusch über großen Beifall freuen durften, als sie ihre Tänze samt der beliebten Figuren „Laube“ und „Krone“ darboten.

Mit dem Kasperl tanzte Bürgermeisterin Susanne Hoyer beim Schäffler-Auftritt. © Hermann

Auch Langenbachs Bürgermeisterin Susanne Hoyer und SGN-Chef Markus Felsl durften – oder mussten – das Tanzbein zur Schäffler-Musik schwingen, begleitet von den Kasperln und zur Freude der Zuschauer. Nachdem Kasperline Sandra lustige G’stanzl auf den Schützenverein gesungen, Reifenschwinger Wolfgang Fuchs sein Können präsentiert und die Fasslklopfer Hand angelegt hatten, zogen die Rotjacken zum nächsten Auftritt weiter.

Den kalten Temperaturen trotzte die Kinder- und Jugendgarde Langenbach bei ihrem Auftritt im Freien und präsentierte eindrucksvoll ihre Show zum Thema „Movie Stars“. © Hermann

Das Publikum aber blieb – und ließ sich von der Kinder- und Jugendgarde Langenbach in die Welt der Filmmusik entführen. Die „Movie Stars“ rockten den steinigen Vorplatz und trotzten mit viel Schwung und guter Laune den kalten Temperaturen. Kein Wunder, schließlich traten die Mädels und Jungs im Alter von sieben bis 20 Jahren bereits im vergangenen Jahr vor Altersheimen, Kindergärten und Schulen im Freien auf, als Corona-bedingt Faschingsbälle und Co. ausfallen mussten. Als Dankeschön für diesen Open-Air-Auftritt und der Gelegenheit, vor großem Publikum das Programm zeigen zu dürfen, wurde SGN-Chef Felsl mit einem Orden ausgezeichnet. ah

Infos zu den Schäfflern und der Garde

Infos und den Auftrittsplan der Moosburger Schäffler gibt’s im Internet unter www.moosburger-schaeffler.de. Die Kinder- und Jugendgarde informiert auf ihrer Facebook- und Instagram-Seite über Auftritte. und Termine.

