Multifunktional nutzbar: Sanierungsplan für Kirchenvorplatz in Oberhummel freigegeben

So sieht die Vorstellung von Landschaftsplaner Klaus Kerling für den umgestalteten Kirchenvorplatz aus. © Quelle: Gemeinde

Noch heuer soll der Kirchenvorplatz in Oberhummel saniert werden. Dazu wurden jetzt im Gemeinderat Langenbach die Pläne präsentiert und Fragen beantwortet.

Langenbach – Der Platz vor der St.-Georg-Kirche in Oberhummel soll noch in diesem Jahr saniert und umgestaltet werden. Ein ansprechend gestalteter Platz mit angenehmer Atmosphäre, der zum Verweilen einlädt und auch zukünftigen Anforderungen entspricht soll es laut dem Landschaftsplaner Klaus Kerling werden. Der stellte den Entwurf für die Sanierung am Dienstag im Langenbacher Gemeinderat vor und beantwortete anschließend die Fragen aus dem Gremium.

Der neue Dorfplatz soll multifunktional nutzbar werden und viel Raum für alle möglichen Aktivitäten bieten, so Kerling. An der Kirchstraße sind auf beiden Seiten barrierefreie Bushaltestellen vorgesehen. Auf der Kirchenseite wird es für Wartende einen mit Glas überdachten, hellen Unterstand geben. Fahrradständer und Sitzgelegenheiten sind genauso vorgesehen wie ein Behindertenparkplatz am Kirchenaufgang, Papierkörbe und ein Unterflurhydrant.

Stromversorgung muss noch geklärt werden

Geklärt werden muss laut dem Landschaftsplaner noch die Möglichkeit für eine Stromversorgung. Die bestehenden Bäume bleiben erhalten, die Grünflächen an der Kirchenmauer werden erneuert, und zentral soll eine Linde mit Rundbank stehen.

Für eine rege Diskussion sorgte die Wahl des neuen Untergrunds. Da sollten sich die Gemeinderatsmitglieder zwischen gebrochenen oder gesägten Pflastersteinen entscheiden. Preislich seien die gesägten etwas teurer, erklärte Klaus Kerling, aber auch besser begehbar. Nachdem Fragen zu Pflastersteingröße, Verfugung und Standeigenschaften von Biertischen geklärt waren und der Hinweis auf senioren- und behindertengerechte Zugänge eingebracht war, einigten sich die Räte mit fünf Gegenstimmen auf eine Mischform der gepflasterten Fläche. So werden für den Zugang zu Friedhof und Kirche sowie Gehwegen gesägte Steine verwendet und der restliche Platz mit gebrochenen gepflastert.

Frage nach Parkplätzen

Auch zur Gesamtplanung gab es Rückfragen. So wollte SPD-Rat Johannes Hehnen wissen, wie es zukünftig mit den Parkmöglichkeiten für die Kirchenbesucher aussehe. Dies sei kurzzeitig auch auf dem neuen Platz möglich, sagte der Landschaftsplaner, und Bürgermeisterin Susanne Hoyer ergänzte, dass möglicherweise auf die Wiese unterhalb ausgewichen werden müsse. Auch die Gespräche mit der Besitzerin des anliegenden Wirtshausgrundstücks über die einheitliche Bepflasterungsoptik der angrenzenden Parkplätze und der Möglichkeit, im Sommer dort Tische aufzustellen, will die Rathauschefin übernehmen.

Letztendlich stimmte der Gemeinderat der Planung von Klaus Kerling mit einer Gegenstimme zu. So kann mit der Ausschreibung und Vergabe begonnen werden, sodass ab Juni die Neugestaltung des Kirchenvorplatzes im Rahmen der Sanierung der Kirchstraße mitabgewickelt werden kann.

Josef Fuchs

