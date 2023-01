Nach Behörden-Verbot: „7. Advent“ der Langenbacher Pfadfinder muss ohne Christbaum-Feuer auskommen

Langenbacher fast jeden Alters besuchten die Feier zum „7. Advent“. Als Getränk war vornehmlich Glühwein gefragt. © Lex

Die Langenbacher Wolfsspur-Pfadfinder reagieren nach einem Verbot ihres Christbaum-Feuers pragmatisch und erfreuen beim „7. Advent“ dennoch die Besucher.

Langenbach – Mit dem „7. Advent“, der „wirklich letzten Weihnachtsfeier“, beendeten die Langenbacher Pfadfinder vom Stamm Wolfsspur am Samstagabend für sich den weihnachtlichen Festkreis. Wie schon in den Jahren davor hatten die jungen Leute dazu aufgerufen, dass alle, die ihren Christbaum loswerden und dabei Gutes tun wollen, diesen auf den Kirchplatz bringen können. Dort sollte er in einem lodernden Feuer verbrannt werden. Allen Anlieferern der dürren Bäume winkte ein kleines Geschenk. Zugleich waren die Bürger eingeladen, sich bei Essen und Trinken gemütlich zusammenzusetzen oder -zustellen und es sich gut gehen zu lassen. Der Erlös aus Getränken und Verpflegung war für die Jugendarbeit in der Pfarrei Langenbach gedacht.

Wenn man allerdings am Samstag gegen 17.30 Uhr dem Kirchplatz näherkam, war da kein Feuer zu sehen, das symbolisch den Winter austreiben sollte, so wie in den früheren Jahren. Des Rätsels Lösung: Die Aktion war aus mehreren Gründen untersagt worden. Erhebliche Bedenken des Landratsamts Freising hatte es schon in den Jahren davor gegeben.

Bratwurstsemmeln, auf Wunsch sogar vegan, oder auch süße Crêpes als Nachspeise gehen immer. © Lex

Große Jurte errichtet

Das brachte die Pfadfinder aber nicht groß in Verlegenheit. Der Feuerplatz blieb zwar dunkel, vor dem Eingang zum Pfarrsaal und dem gleich daneben liegenden Eingang zur Pfarrkirche wurde eine große Jurte errichtet, darin wurde gekocht, es gab Getränke und sogar eine Ecke mit Clubsesseln und einer Couch. Und das Angebot an Speisen war ebenfalls nicht gering: Bratwurstsemmeln, Bratwürstl für Veganer, Käserkrainer, Kassler-Semmeln mit Preiselbeeren oder Meerrettich, und für alle „Süßen“ Crêpes mit Zimt und Zucker oder Nussnougat-Creme. Favorit in der Getränkeabteilung war Glühwein, denn die Lufttemperatur war auf dem Weg von vier Grad nach unten.

Lichterketten erhellten die Jurte und den Platz zwischen ihr und der Kirche, in mehreren Schalen loderte dort wärmendes Feuer. Stehtische standen bereit, an denen man sich zusammenstellen und ratschen konnte. Und die Langenbacher fast jeden Alters kamen, nahmen das Angebot wahr und spülten Geld in die Kasse. Geld, das der Jugendarbeit in der Pfarrei wieder zugutekommt. Die mitgebrachten ausgedienten Christbäume wurden gesammelt und hinter dem Pfarrheim gelagert. Dort werden sie vom gemeindlichen Bauhof abgeholt und ordnungs-gemäß entsorgt.

