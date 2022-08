Neue MVV-Buslinie 688: Die „Ampertal-Tangentiale“ soll von Zolling bis nach Moosburg führen

Von Zolling bis Moosburg fährt der neue MVV-Bus 688, der unter anderem auch Haag und Langenbach ansteuert. © Landratsamt Freising

Die „Ampertal-Tangentiale“ startet heuer im Dezember: Die neue MVV-Buslinie 688 soll dann Orte wie Zolling, Haag, Langenbach und auch Moosburg verbinden.

Langenbach – Ab Dezember wird die sogenannte „Ampertal-Tangentiale“, eine neue Buslinie durch das Ampertal, auch in Langenbach Halt machen. Das teilte Bürgermeisterin Susanne Hoyer in der Gemeinderatssitzung am Dienstagabend mit. Im Langenbacher Ortskern soll es demnach drei Haltestellen geben.

Die Ortschefin berichtete, dass das Thema bereits in der vergangenen Legislaturperiode auf einem Workshop von ihr engagiert unterstützt worden sei und nun endlich seine Umsetzung finde. Mit dem Fahrplanwechsel am 11. Dezember soll die neue Linie 688 von Montag bis Freitag in der Zeit von 5 bis 22 Uhr ihren Betrieb aufnehmen. Im Zwei-Stunden-Rhythmus fährt sie dann ab Zolling über Thann, Gerlhausen, Hausmehring, Marchenbach, Haag, Langenbach, Oberhummel, Niederhummel und Thonstetten nach Moosburg.

Kosten von 280.000 Euro pro Jahr

Gefahren wird die „Ampertal-Tangentiale“, wie die Strecke im Nahverkehrsplan bezeichnet wurde, im Rahmen des Münchner Verkehrs- und Tarifverbunds (MVV) mit einem Regionalbus, den der Landkreis Freising finanziert. Die jährlichen Kosten liegen laut Landratsamt bei geschätzten 250.000 bis 280.000 Euro. Im Gemeindebereich Langenbach werden insgesamt sieben Haltestellen angesteuert. Diese heißen Moosstraße, Bahnhof/Dorfstraße, Freisinger Straße, Gewerbepark, Oberhummel Kirchstraße, Niederhummel Feuerwehrhaus und Niederhummel Schützenlinde.

Für Susanne Hoyer ist die „Ampertal-Tangentiale“ ein Meilenstein, um den ÖPNV in der Region nach vorne zu bringen und dessen Akzeptanz in der Bevölkerung zu steigern. Vor allem die Anbindung an die beiden Bahnhöfe in Langenbach und Moosburg sei eine gute Sache. Dementsprechend wird ein MVV-Ticket für die Busfahrt von Langenbach nach Moosburg als Einzelfahrt 1,80 Euro bzw. einen Streifen auf der Streifenkarte kosten. Alle Fahrten innerhalb der Gemeindegrenzen von Moosburg, Langenbach, Haag und Zolling gelten ebenfalls als Kurzstrecke.

Insgesamt 24 Haltestellen - Nachbesserungen noch möglich

Die Linie 688 wird auf ihrem Weg durchs Ampertal insgesamt 24 Haltestellen anfahren, bei denen es bis Dezember noch kleine Nachbesserungen, wie die Umbenennung von Haltestellen, geben könnte. Zum Start der neuen Linie ist eine Pressefahrt geplant, an der Landrat Helmut Petz und Vertreter der anliegenden Gemeinden teilnehmen werden.

