Neue Perspektive für den Ammer-Amper-Radweg in Langenbach

Gemeinde wagt neuen Versuch

Mit ihrem Antrag, den abrupt endenden Ammer-Amper-Radweg fortzuführen, hat Langenbachs Gemeinderätin Christine Stein (CSU) den Finger in eine alte Wunde gelegt.

Langenbach – Christine Stein (CSU) hat mit ihrem Antrag, den Ammer-Amper-Radweg (AAR) auszubauen, für eine Neuauflage eines aus dem Jahr 2008 stammenden, aber damals verworfenen Plans in der Gemeinde Langenbach gesorgt. Ihrer Meinung zufolge sollte besagter Radweg künftig entlang der FS 13 ortsauswärts auf der rechten Seite mit Anbindung an die Straße nach Inkofen verlaufen.

Einst führte der Radweg von Langenbach bis zur Bahnschranke. Dann musste man kurz auf die FS 13 ausweichen. Das erschien dem Landratsamt an dieser Stelle zu gefährlich, weshalb man ihn zurückgebaut hat. Seither endet er in etwa auf der Höhe des Skateparks. Danach muss die Straße überquert werden. Der AAR wird zum Bockerlradweg, dieser führt am Tennisplatz vorbei allerdings nach Haag. Wer den Anschluss zum AAR sucht, wird erst nach einer erneuten Überquerung der FS 13 und einige hundert Meter weiter im Bereich der Bahnschranke wieder fündig. Es gibt einen Schleichweg, der zurück auf die Straße führt, aber ohne ausreichende Beschilderung. Ortsfremde tun sich schwer. Außerdem ist es gefährlich, denn die Autos sind in dem Bereich ziemlich schnell unterwegs.

„Die Leute wissen nicht mehr weiter“, argumentierte Stein im Gemeinderat. Bürgermeisterin Susanne Hoyer fühlte sich ob des Antrags weit in die Vergangenheit zurückversetzt. Anstrengungen, den Radweg schlüssig weiterzuführen, hat es ihrzufolge schon einige gegeben. Unter anderem sei eine Strecke über die Kläranlage zur alten Inkofener Straße im Gespräch gewesen, was laut Hoyer aber aus heutiger Sicht ziemlich unattraktiv erscheint.

Neue Alternative ins Spiel gebracht

Deshalb brachte sie jetzt eine Alternative ins Spiel, die bereits 2008 zur Debatte gestanden hatte. Hoyer verwies auf die Möglichkeit, den Radweg über einen öffentlichen Feldweg und parallel zur Enzelhauser Bahnlinie zu führen. Die Strecke würde dann nach Überquerung des Bahngleises links an der Bahn entlang verlaufen, bis man auf die alte Inkofener Straße trifft. Eine Variante, die bereits damals auch vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub befürwortet worden sei, wie die Bürgermeisterin zu bedenken gab. Der Landkreis hätte damals sogar die Kosten für diese Radweg-Variante übernommen. Die Gemeinde habe das aber abgelehnt. Der bestehende, wenn auch komplizierte Weg wurde als ausreichend empfunden. Auch ein erneuter Versuch im Jahr 2011 scheiterte.

Die von Hoyer jetzt wieder aus dem Hut gezauberte Variante stieß bei Stein durchaus auf Zustimmung. Noch dazu spekulierte Hoyer, dass der Landkreis ja vielleicht wieder einsteigen und sich beteiligen würde. Der Radverkehr habe in jüngster Zeit stark zugenommen, verlieh Stein ihrem Anliegen Nachdruck. Und sie forderte: „Die Gemeinde muss das noch mal aufgreifen.“ Ihren eigenen Antrag zurücknehmen, wie von Hoyer vorgeschlagen, wollte sie allerdings nicht. Auch eine entsprechende Umformulierung kam für sie nicht infrage, weil ihr Antrag im weitesten Sinne ja in die gleiche Richtung gehe wie die von Hoyer vorgeschlagene Variante. „Hauptsache, es führt zum Ziel, Hauptsache es passt“, sagte Stein. Am Ende kam man überein, einen erneuten Versuch im Sinne der über den Feldweg zur alten Inkofener Straße führenden Strecke zu unternehmen.

Alexander Fischer

Inzidenz seit fünf Tagen unter 50: Diese Lockerungen gelten ab Sonntag im Landkreis Freising

Freising-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser brandneuer Freising-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Freising – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.