Neuer Pfarrverbandsleiter von Langenbach und Oberhummel hat viel zu tun

Erklärtes Ziel von Pater Ignatius Kulu (in Weiß), dem neuen Leiter des Pfarrverbands Langenbach/Oberhummel, ist es, die Kirche vor Ort zusammen mit den Menschen gemeinsam zu gestalten. Dafür wünscht er sich „Boten der Freude“. © Lex

Nach Pfarrer Julian Tokarskis Abschied wurde nun die neue Leitung des Pfarrverbands Langenbach/Oberhummel begrüßt: Pater Ignatius Kulu, der nun viel zu tun hat.

Langenbach – Mit einem festlichen Gottesdienst in St. Nikolaus von Flüe übernahm am Sonntag Pater Ignatius Kulu die Leitung des Pfarrverbandes (PV) Langenbach/Oberhummel. Er folgt damit Pfarrer Julian Tokarski nach, der nach neun Jahren Dienst für die beiden Pfarreien in Ruhestand getreten ist. Ignatius ist bereits für den PV Zolling mit vier Pfarreien verantwortlich, jetzt kommen zwei weitere hinzu.

Die offizielle Begrüßung nahm Tomas Kick vor, der Vorsitzende des gemeinsamen Pfarrgemeinderats von Langenbach und Oberhummel. „Sie, Pater Ignatius, haben eine anspruchsvolle Aufgabe vor sich“, war sich Kick sicher. Sechs Pfarreien und insgesamt 15 Kirchen gibt es zu betreuen. Dabei wird der Pater von einem Verwaltungsleiter sowie von Kaplan Pater Christopher Gnanaprakasam und Diakon Christoph Gasteiger unterstützt. „Gemeinsam schaffen wir das“, war sich Kick sicher. Allerdings: Ohne Einschränkungen werde es wohl aber nicht gehen.

Sein bevorzugter Sport hat in Hummel viele Anhänger

Ignatius ist bereits seit 2015 Leiter des PV Zolling, er wurde 2005 zum Priester geweiht und kam 2011 nach Deutschland. Er ist Prämonstratenser (O.Praem.). Der Pfarrgemeinderat, vertreten durch Kick und Angela Fodermair-Hasenhündl, überreichte dem neuen Pfarrherrn Brot und Salz zur Begrüßung, dazu ein Fläschchen Wein und Knabbereien, „wenn´s mal schnell gehen muss“. Wenn er Zeit finde, mache er Musik, verriet der Pater oder betätige sich beim Stockschießen – ein Sport, der in Hummel viele Anhänger hat.

Die Gläubigen sollten „Boten der Freude“ sein, so Pater Ignatius, getauft mit Wasser und dem Heiligen Geist. Deshalb schritt der Geistliche auch segnend durch das Kirchenschiff. Alles habe seine Zeit, – „auch wir“, stellte Kulu fest. Er freue sich sehr über „die große Offenheit in dieser Kirche, ausgedrückt in den strahlenden Gesichtern“. Man habe sich von Pfarrer Julian Tokarski verabschieden müssen, für dessen neun Jahre priesterliche Seelsorge dankte er seinem Vorgänger herzlich. Jetzt werde man unter neuen Vorzeichen „den Weg gemeinsam gehen. Die Tore stehen offen, das Land ist hell und weit.“ Und Gott sei immer bei den Menschen. Aber „der Weg wird nicht immer leicht sein“, wusste auch Ignatius. Gott jedoch sage den Menschen „seine treue Liebe zu“.

Abschließend bat der Pfarrer um den Heiligen Geist für die Gläubigen. Zum Schluss erzählte Ignatius sogar ein paar Witze. Die offizielle Vorstellung des Paters ging dann noch in einen Sektempfang auf dem Kirchplatz über.

„Meine Ziele sind Sie“ „Welche Ziele haben Sie?“, Auf diese Frage hatte Pater Ignatius Kulu eine einfache Antwort: „Meine Ziele sind Sie!“ Er beabsichtige, sich mit seinen Erwartungen und Überzeugungen in das geistliche Leben des Pfarrverbands Langenbach/Oberhummel einzubringen, erklärte Pater Ignatius. Vielleicht mit manchen Weichenstellungen, „aber nicht, um über Sie als Tyrann zu herrschen. Das ist nicht Aufgabe des Pfarrers.“ Er wolle vielmehr mit den beiden Pfarreien „Hilfe leisten, auch nach außen, um diesem Ort zu dienen und diesem Landkreis zu zeigen, dass die Christen lebendig sind und etwas zu sagen haben“.

