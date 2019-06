82-Jährige passt nicht auf: Motorradfahrer stürzt in Straßengraben

Weil eine 82-Jährige im Straßenverkehr unachtsam war, musste ein Motorradfahrer ausweichen - und stürzte in den Straßengraben.

Niederhummel – Das hätte noch schlimmer ausgehen können: Aufgrund der Unachtsamkeit einer 82 Jahre alten Frau stürzte ein Motorradfahrer in den Straßengraben.

Mann übersehen

Die 82-Jährige war mit ihrem Mercedes am Dienstagnachmittag gegen 16 Uhr auf der Dobelstraße in Niederhummel unterwegs und wollte nach links auf die FS13 Richtung Oberhummel abbiegen. Dort fuhr gerade ein 51 Jahre alter Motorradfahrer von Oberhummel Richtung Langenbach. Beim Abbiegen übersah die Seniorin den Mann und zwang ihn zum Ausweichen, berichtet die Polizei.

Motorrad fährt gegen Straßenschild

Der Motorradfahrer kam zwar noch rechts am Mercedes vorbei, stürzte dann allerdings in den Straßengraben. Sein Bike kollidierte mit einem Straßenschild, das dadurch umknickte. Der Mann verletzte sich an der Schulter und wurde mit dem Rettungswagen ins Klinikum Freising gebracht. Das Motorrad musste abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 4000 Euro.

Erst kürzlich war ein Motorradfahrer aus Eching einen schweren Unfall gebaut. Seine Beifahrerin wurde dabei tödlich verletzt. Bei Attaching hat ein Porsche-Fahrer einen Motorradfahrer übersehen. Der 46-Jährige verletzte sich dabei so schwer, dass er wenig später starb.