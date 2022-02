Hochwasserschutz: Gemeinde Langenbach wappnet sich für den Ernstfall

Wo ist die Gefahr von Überschwemmungen besonders groß? Was muss bei drohendem Hochwasser getan werden? Um Fragen wie diese ging es jetzt in Langenbach. (Symbolbild) © Soeren Stache/dpa

Vor Starkregen und Hochwasser ist man nicht gefeit. Um auf den Ernstfall vorbereitet zu sein, hat Langenbach einen neuen Notlagen- und Alarmplan ausgearbeitet.

Langenbach – Die Fortschreibung der gemeindlichen Hochwasser- und Meldepläne nahm jetzt im Langenbacher Gemeinderat breiten Raum ein. Die Feuerwehrkommandanten für Langenbach sowie für Ober- und Niederhummel, Thomas Schmidt und Josef Kratzer, nannten die Schwerpunkte des Handelns und wiesen auf die besonderen Herausforderungen an Amper und Isar hin.

Die besonders relevanten Überschwemmungsgebiete

Schmidt stellte das Überschwemmungsgebiet an der Amper Richtung Inkofen als besonders relevant dar. Auch und gerade die Alte Inkofener Straße, rechts vom Bahnübergang, laufe Gefahr, bei Starkregen und Hochwasser überschwemmt zu werden. Wie er auf FT-Nachfrage erklärte, gelte es, sich in solchen Fällen frühzeitig mit der Feuerwehr in Inkofen wegen einer Sperrung abzustimmen. Mit aufgenommen in den Notfallplan habe man auch die neue Außenstelle des Kindergartens „Mooshäusl“, selbst wenn die Hütte der sogenannten „Mooskobolde“ eigentlich nicht im Überschwemmungsgebiet liege. Die Eltern vorab zu informieren könne aber auch nicht schaden, sagte Schmidt.

Generell sei es im Ernstfall gut, genau zu wissen, wem die Grundstücke in der Nähe des Überschwemmungsgebiets gehören und wer in den Häusern der Randbebauung wohne. Die Erfahrungen mit vergangenen Hochwässern hätten aber gezeigt, dass es genug Spielraum für Warnmeldungen gebe. Schmidt sprach vom einem „relativ großen zeitlichen Vorlauf“ und davon, dass das „keine Sache von Minuten oder Stunden“ sei. Trotzdem sei es gut, wie im Plan vorgesehen, etwa über ein Melderegister zu verfügen. Die Leute rechtzeitig über den Rundfunk und die Presse zu informieren und auf dem Laufenden zu halten, spiele ebenfalls eine Rolle. „Im Prinzip ist es gut, wenn man das einmal trocken durchgespielt hat“, erklärte Schmidt zu den Plänen für den Ernstfall.

Trübes Wasser ist ein schlechtes Zeichen

Auch Hummels Kommandant Josef Kratzer fand es wichtig, auf alles vorbereitet zu sein. „Dass jeder weiß, wer zu informieren ist, und was jeder zu tun hat“, halte er für zwingend notwendig. Zu den dringlichsten Aufgaben in seinem Zuständigkeitsbereich zählt Kratzer die „Dammkontrolle“ an der Isar. „Das ist das Wichtigste. Wir schauen, wie hoch das Wasser steht“, sagt Kratzer zum Prozedere der regelmäßigen Überprüfungen. Der Damm sei je nach Wasserstand durchlässig, das sei ganz normal und stelle keine große Gefahr dar. „Solange das Wasser klar ist,“ erklärt der Kommandant. Sei es dagegen trüb, deute das auf Ausspülungen hin. „Dann müssen wir reagieren und uns sofort mit der Flussmeisterstelle abstimmen, was zu tun ist“, sagt Kratzer.

Auch das Landratsamt gelte es zu informieren, um womöglich ein Krisenteam einzusetzen und weitere Vorkehrungen zu treffen. Im Ernstfall seien Sandsäcke zur Verstärkung des Damms zu beschaffen und Evakuierungen in Betracht zu ziehen. Als allerletztes Mittel stellte Kratzer im Rat eine Öffnung des Dammes in Aussicht. „Aber bei uns ist das nicht so, wie in Nordrhein-Westfalen. Bei uns ist das alles absehbar“, gab Kratzer im Gemeinderat vorsichtig Entwarnung.

Bürgermeisterin Susanne Hoyer sagte dazu: „Hoffen wir, dass es so nicht passiert.“ Die vorgelegten Melde- und Notfallpläne bezeichnete sie als „fortgeschritten“.

Alexander Fischer

