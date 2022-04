Hummler Feuerwehr stellt sich neu auf: „Ein idealer Kandidat“ übernimmt die Leitung

Die neue Führungsriege: (v. l.) Jugendwart Florian Kratzer, Schriftführer Johannes Herold, Beisitzerin Andrea Heigl, 2. Vorstand Manfred Kratzer, 1. Kommandant Gerhard Kiermeier, 2. Kommandant Martin Würfl, Kassier Andreas Hölldobler, Beisitzer Felix Pichlmaier, Bürgermeisterin Susanne Hoyer und 1. Vorstand Martin Wildgruber. © Fischer

Die Versammlung der Freiwilligen Feuerwehr Ober- und Niederhummel hatte es in sich. Der Andrang war groß. Das lag vor allem an der Neuwahl des 1. Kommandanten.

Niederhummel – Die Tagesordnung war nach zwei Jahren Corona-Pause ellenlang. Über 60 Mitglieder nahmen am Samstag an der mit Spannung erwarteten Sitzung teil. Dass sich 1. Kommandant Josef Kratzer (47) nach zwölf Jahren nicht mehr zu Wahl stellen würde, war wohl schon durchgesickert. Mit ein Grund für die rege Teilnahme an der Feuerwehrversammlung waren über 70 Ehrungen im Verein sowie zahlreiche Beförderungen und Ehrungen der Aktiven. Das Hauptaugenmerk lag jedoch auf der Wahl des neuen ersten Kommandanten.

„Veränderung ist richtig und wichtig“

Kratzer erklärte, dass er definitiv nicht mehr antreten werde. Als Grund gab er an, dass es „frischer, neuer Ideen“ bedürfe, dass „Veränderung richtig und wichtig“ sei. Er gehe der Feuerwehr jedoch nicht verloren. Seine Aufgaben als Gruppenführer werde er weithin wahrnehmen, sagte Kratzer. „Es hat nichts gegeben“, stellte der scheidende Feuerwehrchef klar. Auch wenn man nicht immer einer Meinung gewesen sei, habe man stets vernünftige Lösungen gefunden. Kratzer schloss mit den Worten: „Es war mir eine Ehre.“

Als Nachfolger schlug er den aus Moosburg stammenden, bei der dortigen Feuerwehr lange verantwortlich tätigen Gerhard Kiermeier (37), vor. Er sei seit seinem Umzug vor drei Jahren aktives Mitglied der Hummler Wehr und hoch engagiert. Kiermeier bringe „wahnsinnig viel Ausbildung und Erfahrung“ mit. „Ein idealer Kandidat“, urteilte Kratzer.

Eine Empfehlung, die Wirkung zeigte. Das Votum für Kiermeier fiel einstimmig. Der Neue strahlte sogleich Zuversicht aus. „Meldet euch bei mir, dann kriegen wir alles geregelt“, sagte Kiermeier. Bürgermeisterin Susanne Hoyer zeigte sich glücklich und zufrieden mit der Wahl, wenngleich sie Kratzers Entscheidung ausdrücklich bedauerte. Sie dankte ihm für seinen vorbildlichen Einsatz und sein außergewöhnliches Engagement. Dem Nachfolger zollte sie Respekt, sich offensichtlich gleich „voll und ganz“ einzubringen.

Jugendabteilung hat Zulauf erfahren

Dass Kiermeier eine intakte Truppe übernimmt, machte Kratzer in seinem Rechenschaftsbericht deutlich. Demnach hat die derzeit 44 Aktive zählende Feuerwehr im vergangenen Jahr über 2250 Stunden Dienst geleistet, darunter fünf Brandeinsätze und 16 technische Hilfeleistungen. Besonders hob Kratzer die Ausbildung mit knapp 500 Stunden und die Jugendarbeit mit über 700 Stunden hervor. Erfreulich sei, dass die Jugendabteilung Zulauf erfahren habe und von vier auf elf Mitglieder angewachsen sei.

Bei den Wahlen der Vereinsführung stellte sich heraus, dass die Jugend bereit ist, Verantwortung zu übernehmen. Die neu geschaffenen Beisitzerposten übernahmen mit Andrea Heigl und Felix Pichlmaier zwei viel versprechende Nachwuchskräfte.

Alexander Fischer

