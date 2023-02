Organisator fehlt: Dem Maifest in Oberhummel droht das Aus

Gerne erinnern sich die Hummler an die Maifeste zurück – das letzte wurde 2019 auf dem Kirchplatz gefeiert. Rund 500 Gäste verzeichneten die Verantwortlichen damals. © Archiv: Bauer

Dem Maifest in Oberhummel droht das Aus: Aktuell gibt es (noch) niemanden, der die beliebte Veranstaltung organisiert. Doch es gibt Hoffnung.

Oberhummel – Die Ankündigung kam nicht überraschend: Hans Bichlmaier, der seit 1993 an der Spitze des Königlich-Bayerischen Maibaumaufstellvereins Hummel steht und alle zwei Jahre das Maifest in Oberhummel verantwortlich organisiert hat, zieht sich zurück. Ob oder wie es mit der beliebten Veranstaltung, die zuletzt 2019 rund 500 Besucher angelockt hat, weitergeht, steht noch nicht fest.

32 Mitglieder waren zur Versammlung des Maibaumaufstellvereins ins Gasthaus Neumair gekommen. Dass trotz persönlicher Einladung vor allem die Jugendlichen ausgeblieben waren, bedauerte Bichlmaier sehr. Immerhin galt es, an diesem Abend einen Nachfolger zu finden, der das Maifest samt Maibaumaufstellen am 1. Mai in Oberhummel organisiert. Denn nach 30 Jahren wird Bichlmaier diese Tätigkeit nicht mehr übernehmen – was er im Vorfeld der Versammlung schon durchklingen hat lassen. Da der Verein in der Regel nur alle zwei Jahre für wenige Wochen zusammenkommt, keine feste Satzung abgefasst hat und die einzelnen Tätigkeiten nach Absprache besetzt werden, ist der Schritt, den Bichlmaier nun vollzogen hat, praktisch zu jeder Zeit möglich.

Hans Bichlmaier hat 30 Jahre lang die Maifeste in Oberhummel organisiert. © Kratzer

Nach offizieller Bekanntgabe der Entscheidung wurde lebhaft über die Nachfolge diskutiert – ohne Ergebnis. Niemand erklärte sich bereit, das Maifest zu organisieren. Somit blieb an diesem Abend offen, ob in diesem Jahr ein neuer Maibaum aufgestellt wird – oder nur eine Efeu-Pflanze auf dem Maibaum-Stumpen platziert wird, wie Bichlmaier angekündigt hat, sollte sich kein neuer Maifest-Organisator finden.

Offensichtlich wollen die Hummler die Tradition aber nicht sterben lassen: Einen Tag nach der Versammlung war unter Vorbehalt zu erfahren, dass ein Organisationsteam um Zimmerermeister Martin Vogl die Tradition, die 1976 wiederbelebt worden war, fortsetzen möchte. Eine große Maibaumfeier wird es aber wohl künftig nicht mehr geben. Grund sind die hohen Kosten, die für Biertische und -bänke, Schankanlage, Sonnenschirme und vieles mehr anfallen. Selbst wenn das Maifest wie 2019 einen Rekordbesuch verzeichnet, wäre die Veranstaltung eine Null-Nummer. Sollten schlechtes Wetter oder andere unvorhersehbare Ereignisse dem Maifest einen Strich durch die Rechnung machen, würde die Maifeier sogar ein Minusgeschäft. Und das kann sich der ansonsten nur aus Spenden finanzierte Verein schlichtweg nicht leisten. Es bleibt also abzuwarten, was genau am 1. Mai 2023 in Oberhummel passieren wird.

Betretene Gesichter: Die 32 Interessierten, die zur Versammlung gekommen waren, schauten ratlos, als es um einen Verantwortlichen für das Maifest ging. © Kratzer

Eigentlich hätte das Maifest bereit 2021 stattfinden sollen. Doch wegen der Corona-Pandemie fiel das Fest aus – die Standzeit des Traditionsstangerls wurde nach Begutachtung durch einen Sachverständigen um ein Jahr verlängert. Im vergangenen Jahr hätte man theoretisch einen neuen Maibaum aufstellen können, aber weil man im turnusmäßigen Wechsel mit Niederhummel nicht an der Reihe war, wurde 2022 ebenfalls kein Fest organisiert – und der Maibaum nach drei Jahren Standzeit schließlich umgelegt. Aktuell erinnert nurmehr ein Stumpen an fröhliche Maifeste auf dem Kirchplatz in Oberhummel.

Sollte sich tatsächlich ein Organisationsteam finden, kann dieses auf ein finanzielles Polster zurückgreifen: Dem Kassenbericht von Alois Neumair jun. war in der Versammlung zu entnehmen, dass der Verein derzeit auf einer soliden Basis steht. Und Vorarbeit für ein Maifest in diesem Jahr hat Bichlmaier auch schon geleistet – nicht nur, was einen neuen Baum betrifft. Was fehlt, ist also nur noch jemand, der das Fest verantwortlich organisiert.



Franz Paul Kratzer und Andrea Hermann

