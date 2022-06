Ran an die Rücklagen: Langenbachs Haushalt gibt Anlass zur Kritik

Langenbach muss sich derzeit weitgehend aus Rücklagen finanzieren - und Schulden machen. Symbolbild © Tobias Hase

Auch die Gemeinde Langenbach hat nun ihren Haushalt für 2022 beschlossen. Das ging nicht ohne Diskussion über die Bühne.

Langenbach – Der Langenbacher Haushalt 2022 weist Licht und Schatten auf. Zum einen ist die Steuerkraft gewaltig gestiegen, zum anderen finanziert man sich weitgehend aus Rücklagen und Schulden. Ein Umstand, der bei der abschließenden Etatdebatte Anlass zur Kritik bot.

Bürgermeisterin Susanne Hoyer bedauerte es ausdrücklich, dass der Etat 2022 vergleichsweise spät zustande gekommen ist. Eigentlich hätte man im April schon so weit sein sollen, aber man sei personell im Umbruch. Auf FT-Nachfrage teilte auch Kämmerer Franz Schranner mit, dass derzeit Personalmangel in der Finanzabteilung bestehe. Im Juli komme aber eine neue Kraft.

Gemeinde steht jetzt besser da als im November

Der relativ späte Zeitpunkt der Etataufstellung habe jedoch auch sein Gutes, wie Schranner im Gemeinderat erklärte. Eine jüngste Steuerschätzung habe ergeben, dass man besser dastehe als noch im November. Die Prognose in puncto Einkommensteuer laufe auf ein Wachstum von fünf Prozent hinaus. Dabei handle es sich um die größte Einnahmequelle der Gemeinde. Der Ansatz für die Einkommensteuer beträgt 3,3 Millionen Euro.

Die Steuerkraft der Gemeinde ist laut Schranner jedenfalls „enorm nach oben gegangen“. Im landkreisweiten Vergleich liege man an vierter Stelle hinter Eching, Hallbergmoos und Freising. „Wenn man gleich danach kommt, dann kann das nicht verkehrt sein“, urteilte Geschäftsleiter Bernhard Götz.

Als weniger erfreulich stellte sich heraus, dass man aktuell lediglich eine Pflichtzuführung vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt in Höhe von 406 000 Euro hinbekommt. Das hat unter anderem zur Folge, dass die anstehenden Investitionen in Höhe von über sieben Millionen Euro weitestgehend aus Rücklagen und Schulden zu leisten sind. Johannes Hehnen (SPD) monierte: „Im Moment leben wir von der Substanz.“ Die beabsichtige Kreditaufnahme in Höhe von 3,5 Millionen Euro bezeichnete er als „erheblich“. Elmar Ziegler (CSU) verlangte, „bei den Einzelmaßnahmen genau hinzuschauen, ob das so umgesetzt werden kann“. Als Beispiel nannte er den geplanten Freizeitpark. Josef Kratzer zog in Zweifel, ob man überhaupt alles, was man sich vorgenommen hat, realisieren kann. „Das halbe Jahr ist um, wenn wir fünfzig Prozent schaffen, können wir froh sein“, prophezeite Kratzer.

„Sehr viel umgesetzt und trotzdem Schulden abgebaut“

Hoyer hielt den Kritikern entgegen, dass man in jüngster Zeit „sehr viel umgesetzt und trotzdem Schulden abgebaut“ habe. Zudem verwies sie auf den Bau einer komplett neuen Kita sowie auf den kostspieligen Brandschutz an der Grundschule. Die Rathauschefin zeigte sich zuversichtlich, was die Entwicklung der Haushaltslage betrifft. „Zum Glück sind wir eine sehr leistungsstarke Kommune.“ Die für den Etat 2022 notwendigen Beschlüsse fielen einstimmig.

