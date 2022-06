Raser-Problem in Niederhummel: Tempo-Angst an der Eibenstraße

Nicht alle, aber viele fahren im Bereich der Eibenstraße in Niederhummel einfach zu schnell. Anlieger Martin Pflügler ist schwer genervt davon. © FIscher

Die Eibenstraße in Niederhummel gleicht bisweilen einer Rennstrecke. Trotzdem geht nichts mit Tempo 30. Warum bloß?

Niederhummel – Anwohner Martin Pflügler traut sich kaum noch, seine Einfahrt zu benutzen. Mit einem Antrag auf eine Geschwindigkeitsbegrenzung von Tempo 30 ist er bis dato aber gescheitert. „Die glauben, das ist eine Autobahn“, empört sich Martin Pflügler, als er in Niederhummel an der Eibenstraße steht. Dabei hat der Rentner schon alles unternommen, um Tempo 30 für diesen Bereich zu erreichen. In einem Antrag hatte Pflügler die Gemeindeverwaltung Anfang Februar explizit darauf hingewiesen, dass „viele Fahrzeuge mit hoher Geschwindigkeit auf beiden Seiten“ durch die Eibenstraße rasen würden. Er könne es nicht verstehen, dass in unmittelbarer Nähe eines Kindergartens und eines Gasthauses nicht auf 30 Stundenkilometer beschränkt sei.

Noch dazu habe der Verkehr durch die neue Siedlung „An der Dobelbreite“ stark zugenommen. Deshalb schlug der Antragsteller neben zwei Tempo-30-Schildern etwa auch Straßenverengungen nach dem Vorbild an der Dorfstraße in Langenbach vor. Außerdem brachte er eine Blitzstation ins Spiel.

Absage ausdem Rathaus

Allerdings ohne den gewünschten Erfolg. Von der Gemeinde hat Pflüger im April eine klare Absage erhalten. In einem von Bürgermeisterin Susanne Hoyer unterzeichneten Antwortschreiben heißt es, dass die angedachte „Beschilderung mit 30 km/h rechtlich nicht zulässig ist“. Der Kindergarten befände sich an der Hummler Straße und könnte deshalb auch nicht als Begründung für die geforderte Beschilderung an der Eibenstraße herangezogen werden.

Zur Klärung der Sachlage und der Rechtslage hatte ein Lokaltermin mit der Polizei, der Verwaltung, dem Kommandanten der örtlichen Feuerwehr und Vertretern des Gemeinderats stattgefunden. Mit dem Ergebnis, dass allenfalls eine feste Messstelle eingerichtet werden könnte. Dann wäre zumindest eine Überwachung der erlaubten 50 Stundenkilometer gewährleistet.

Die Bürgermeisterin zeigt Verständnis

Gegenüber dem Freisinger Tagblatt hat Martin Pflügler jetzt sein Anliegen noch einmal bekräftigt. „Ich habe Angst, aus meiner Einfahrt zu kommen,“ moniert Pflügler. Auf Nachfrage unserer Zeitung erklärte Susanne Hoyer dazu: „Ich kann den Anlieger verstehen. Er wohnt an einer unübersichtlichen, gefährlichen Stelle.“ Im Übrigen appelliert sie an die Verkehrsteilnehmer: „Ich würde mich einfach nur freuen, wenn alle vernünftig fahren. Ohne Schilder und ohne Anordnung.“ Dass es damit vermutlich nicht getan sein dürfte, ist auch der Rathauschefin klar. Ob man hin und wieder einen Blitzer an der neuralgischen Stelle aufstellen kann, gelte es noch zu prüfen. Es komme auf die Länge und entsprechenden Abstände an, damit man rechtzeitig messen könne. Wenn es geht, dann halte sie das für eine gute Möglichkeit, sagt Hoyer.

Mobile Überwachung für Hoyer denkbar

Auch ein mobiles Verkehrüberwachungsgerät an der Eibenstraße zum Einsatz zu bringen, das die Autofahrer auf ihre Geschwindigkeit aufmerksam macht, könne sie sich vorstellen. Hier laute die Botschaft dann ebenfalls: „Bitte langsam fahren.“

Alexander Fischer

