Musik mit Gefühl von Freiheit: Newcomerin Sophie Fellner aus Langenbach siegt bei BR-Wettbewerb

Newcomerin aus Langenbach: Singer-Songwriterin Sophie Fellner hat sich in einem Wettbewerb von Bayern 2 durchgesetzt. Am Sonntag spielt das Radio erneut ihre Musik. © privat

Der Sieg in einem Wettbewerb auf Bayern 2 hat der Karriere der Langenbacher Sängerin Sophie Fellner (26) einen Schub verpasst. Am Sonntag ist sie erneut im Radio.

Langenbach – Sophie Fellner konnte ihr Glück kaum fassen. War sie doch unter zwölf Musikern und Künstlern zur Siegerin beim „Steckbrief des Jahres“ auserkoren worden. Und zwar durch eine Abstimmung der Zuhörer. Die 26-jährige Amerikanistik-Studentin aus Langenbach hatte in der Sendung, bei der zwei ihrer Lieder eingespielt wurden, offenbar einen hervorragenden Eindruck hinterlassen.

Immer schon, bereits als Kind, habe sie die Lieder im Radio mitgeträllert und schon bald habe für sie festgestanden: „Ich will Sängerin werden.“ Frei von der Leber weg plauderte Fellner im Hörfunk aus dem Nähkästchen. Mit elf Jahren habe sie angefangen, Gitarre zu spielen, sich später selbst Klavier beigebracht. „Mit 14 habe ich meinen ersten Song geschrieben“, erzählte die Singer-Songwriterin. Ihre Beschreibung des Gänsehautmoments, live auf der Bühne zu stehen und die Stille zu spüren, bevor sie anfängt zu singen, hörte sich offen und sehr authentisch an. Der Sieg beim Zuhörer-Voting war ihr jedenfalls sicher.

Diesen Sonntag ist Sophie Fellner auf Radio Bayern 2 zu hören

Doch es sollte noch besser kommen. Die Aufnahme im BR-Studio hat Fellner dann so richtig genossen. Auch wenn sie selbst schon drei Songs mit ihrem Produzenten Stephan Ebn aufgenommen hatte, war es noch mal eine ganz andere Erfahrung, mit einem solchen Aufnahme-Team arbeiten zu können. Ganz nebenbei ist auch noch ein Musikvideo entstanden. Auf den Song „Dreamer“, der an diesem Sonntag, 13. Februar, um 19.30 Uhr auf Bayern 2 zu hören sein wird, darf man jedenfalls schon gespannt sein.

Es ist eine Akustikversion, die Sophie Fellner zusammen mit ihrem Gitarristen Alex Steffel eingespielt hat. „Ich bin überzeugt davon, dass ein Song in der akustischen Version funktionieren muss“, sagt die Sängerin, zu deren Vorbildern etwa die Frontfrau von Fleetwood Mac, Stevie Nicks, zählt. Am 18. Februar stellt Fellner ihren brandneu produzierten Clip „Dreamer“ bei Streaming-Diensten wie YouTube oder Spotify online. Damit hat die Sängerin und Liedermacherin mit der klaren, bisweilen hauchzart wirkenden Sopranstimme dann bereits vier Songs veröffentlicht. Die ersten drei tragen die Titel „Blue“, „Close To You“ und „Drunk On Life“. Eine EP mit weiteren Veröffentlichungen soll bald folgen. Sophie Fellner will Profimusikerin werden und so richtig durchstarten, so viel steht fest.

Auftritte bei Utopia Island, dem Uferlos-Festival und im Vorhoelzer Forum

Richtig angefangen hat alles mit 16, mit kleineren Auftritten im Café des Vorhoelzer Forums der TU München. Auch bei Utopia Island in Moosburg und auf dem Uferlos-Festival in Freising gab Fellner schon Gastspiele als Teil des Duos „Sophie & Chris“. Damals ging es noch schwer in Richtung Elektropop. Ein Genre, in dem sich Fellner immer noch zu Hause fühlt. Allerdings hat sich ihre Bandbreite inzwischen erweitert.

Die Inspiration für ihre Lieder schöpft Sophie Fellner aus dem Leben, aus alldem, was es zu bieten hat. Lieder, gefüllt mit Metaphern und Wortspielen, voller Lebensfreude und auch Melancholie. Beruhigende E-Gitarren und Klavierklänge gepaart mit minimalistischen Beats geben ihrer klaren und sanften Stimme den gebührenden Raum. Ihre Musik beschreibt das Gefühl von Freiheit und Schönheit und handelt davon, dass Träume wahr werden. Für sie selbst ist nun der Traum von einer Profikarriere schon ein Stück weit wahr geworden.

Alexander Fischer

