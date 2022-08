Kräftig in die Pedale getreten: Stadtradeln bringt 1050 Euro für Langenbacher Kleiderstüberl ein

1050 Euro fürs Kleiderstüberl: Stadtradeln-Initiatorin Verena Juranowitsch (l.) und Bürgermeisterin Susanne Hoyer (M.) übergaben einen symbolischen Scheck an Kleiderstüberl-Teamleiterin Ursula Wadenstorfer. © Fuchs

Kräftig in die Pedale getreten sind die Langenbacher Bürger im Rahmen der Aktion „Stadtradeln“. Das Engagement hat sich gelohnt - und kürzlich auch ausgezahlt.

Langenbach - Radfahren hält fit und gesund, schont das Klima und bringt im Falle der Aktion „Stadtradeln 2022“ in Langenbach sogar Geld für einen guten Zweck. 88 Teilnehmer verteilt auf zehn Teams hatten in diesem Jahr insgesamt 16 680 Kilometer auf den Bikes erstrampelt. Nicht ganz so viele wie im Rekordjahr 2021, aber das zweitbeste Ergebnis, seit Langenbach an der Aktion teilnimmt.

Initiatorin Verena Juranowitsch war sehr zufrieden: „Die Zahlen sind das eine, aber vor allem geht es darum, den Radverkehr sichtbar zu machen und zu stärken, sodass sich das Radl in den Alltag einschleicht und die Menschen Routine darin kriegen, mit dem Bike unterwegs zu sein. Und dabei hilft die Aktion Stadtradeln, die in Langenbach schon etabliert ist.“

Damit nicht nur der Wettbewerb im Vordergrund steht, hatte die Gemeinderätin angeregt, auch 2022 für einen sozialen Zweck zu radeln. Dazu sollten sich die Teams Sponsoren suchen, die die gefahrenen Kilometer dann honorieren. Das klappte nicht überall, aber die beiden Erstplatzierten und der Letzte sorgten für eine vierstellige Summe, die Kindern in Langenbach die Teilhabe am sozialen Leben ermöglichen soll. Deshalb gingen die 1050 Euro in diesem Jahr an den Verein Essbares Langenbach e. V., zu dem auch das „Kleiderstüberl“ der beiden Teamleiterinnen Ursula Wadenstorfer und Ulrike Reichelt gehört. Über dessen Förderausschuss wird das Geld zweckgebunden vergeben.

Das Siegerteam mit den meisten gefahrenen Kilometern im Aktionszeitraum vom 26. Juni bis zum 16. Juli war wenig überraschend eines der kleinsten im Feld. Denn das Team „Amselweg“ bestand nur aus dem Ehepaar Elfriede und Hans Schuhbauer, die als passionierte Rad-Enthusiasten schon einige spektakuläre Touren absolviert haben und sagenhafte 4007 Kilometer zurücklegten. „Ich finde es Wahnsinn von den Beiden, dass sie nicht nur so viele Kilometer Radeln und hinter der Kampagne stehen, sondern dann auch noch als Sponsor zehn Cent pro selbst gefahrenen Kilometer spenden“, freute sich Juranowitsch.

Auf Rang zwei landete der „Frauenbund“, der mit neun aktiven Radlerinnen insgesamt 3281 Kilometer schaffte, was von Gemeinderätin Eva Maria Bucksch mit 150 Euro belohnt wurde. Platz drei belegt die personell stärkste Gruppe der „Hummiger Isarradler“. 30 Personen schafften immerhin 2547 Kilometer. Abgeschlagen auf Platz zehn landete mit knapp 500 Kilometern das Team „Rathaus und Gemeinderat“. Eine Leistung, die von Bürgermeisterin Susanne Hoyer das Prädikat „sehr bemüht“ bekam und von der Gemeinde mit einem Euro pro gefahrenen Kilometer in den Spendentopf honoriert wurde.

Auch 2022 hatten die Initiatoren versucht, das Stadtradeln mit Extraaktionen noch attraktiver zu gestalten. So gab es zum Auftakt beim Bürgerfest einen E-Bike-Infostand und Anfang Juli wurde eine gemeinschaftliche Weiher-Tour zum Haager und Angelberger Weiher organisiert.

Josef Fuchs

