Straßenbeleuchtung und Weihnachtslichter: Langenbach diskutiert Stellschrauben zum Energiesparen

Sollen Langenbachs Straßenlaternen öfter dunkel bleiben, um Strom zu sparen? Diese und weitere Fragen stellten sich jetzt die Gemeinderäte. (Symbolbild) © dpa

Wie lässt sich auch in Langenbach noch Energie einsparen, um einen Beitrag in der Krise zu liefern? Das war jetzt Thema im Gemeinderat.

Langenbach – Die Gemeinde Langenbach hat das Thema Energiesparpotenziale auf dem Schirm und prüft laufend, ob Optimierungen möglich sind. Einen Grundsatzbeschluss zu weiteren Maßnahmen, wie etwa Abschaltung der Straßenbeleuchtung, wollte der Gemeinderat aber noch nicht fassen. Die Gegebenheiten im Gewerbegebiet und in Richtung Sportheim werden trotzdem überprüft.

Langenbachs Bürgermeisterin Susanne Hoyer hatte in der Sitzung am Dienstag ein Schreiben des Bayerischen Gemeindetags bezüglich „Abschaltung von Straßenbeleuchtungen“ zum Anlass genommen, um mit dem Gemeinderat das Thema Energieeinsparpotenziale und Maßnahmen zu diskutieren. Sie wollte zunächst ein Stimmungsbild im Gremium abfragen, ob und wie gravierend der Gemeinderat dieses Thema angehen wolle und ob ein Grundsatzbeschluss dazu gefasst werden solle. Denn dann müssten möglicherweise externe Berater hinzugezogen werden, die Nutzen und Risiken genauer erläutern könnten. Ein einfaches Ein- und Ausschalten der Laternen zu bestimmten Uhrzeiten vom Rathaus aus sei definitiv nicht möglich, so Hoyer.

Aber Langenbach sei, was die Einsparung angehe, eh auf einem guten Weg. In den vergangenen Jahren sei der LED-Anteil bei der Straßenbeleuchtung auf 40 Prozent erhöht worden. Bis 2023 würde dieser auf 50 Prozent weiter wachsen. Das sahen auch einige Gemeinderäte so, die deshalb nichts übers Knie brechen wollten. SPD-Rat Johannes Hehnen sah das Gemeindegebiet an einigen Stellen eh nur spärlich ausgeleuchtet und glaubt, dass unter Kosten-Nutzen-Gesichtspunkten die Straßenbeleuchtung der falsche Ansatzpunkt sei. Josef Wüst (FW) vermutete zudem hohes Gefahrenpotenzial, da viele Geh- und Radwege in einem schlechten Zustand seien und im Dunkeln zu Unfallquellen würden.

Optimierungspotenzialbei Straßenlaternen

Elmar Ziegler (CSU) merkte allerdings an, dass er morgens beim Blick aus dem Fenster schon häufiger bemerkt habe, dass trotz ausreichender Helligkeit die Straßenbeleuchtung an sei. Dies wird die Bürgermeisterin überprüfen lassen und mögliche Optimierungen bei den Schaltzeiten vornehmen.

Dann erläuterte Geschäftsleiter Bernhard Götz den aktuellen Status im Rathaus, wo die Büros im kommenden Winter nur noch auf 19 Grad geheizt werden und die Gänge kalt bleiben. Bei den größten Verbrauchern der Gemeinde, den beiden Kläranlagen, seien laut Götz in den vergangenen Jahren durch Sanierungen 50 Prozent Energiekosten eingespart worden. Ein Thema seien noch die Schule und die Kindergärten, die durch veraltete Heizanlagen als Energiefresser gelten. Positiv sei, so Bürgermeisterin Hoyer, dass bei vielen der kommunalen Liegenschaften gültige Wartungsverträge für die Anlagen vorhanden seien und so die Einstellungen regelmäßig überprüft und optimiert würden.

Zu Weihnachtslichter die Bürger befragen

Beim Thema „Weihnachtsbeleuchtung“ hat Hoyer im Gemeinde-Kurier bereits eine Bürgerbeteiligung angestoßen. Sie selbst und auch einige Räte würden den Menschen in diesen depressiven Zeiten ungern auch noch an Weihnachten das Licht ausmachen. Bei allen Anstrengungen zur Einsparung sei es wichtig, „was Intelligentes“ zu machen, meinte Josef Wüst (FW). Aber schon „was Sichtbares, damit die Bürger wissen, dass auch die Gemeinde was macht“, ergänzte Eva-Maria Buksch (FW).

Josef Fuchs

