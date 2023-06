Straßensanierung in Oberhummel lässt auf sich warten

Erst im August sollen sich jetzt die Bauarbeiter der Kirchstraße in Oberhummel annehmen.

Bauarbeiten verschoben

Die Infrastruktur der Gemeinde war beherrschendes Thema der jüngsten Langenbacher Gemeinderatssitzung. Dazu wurden mehrere Beschlüsse gefasst und bekanntgegeben.

Langenbach - Wie in der jüngsten Sitzung des Langenbacher Gemeinderats zur Sprache kam, wurde der Baubeginn der Kirchstraßen-Sanierung in Oberhummel, der eigentlich für nach den Pfingstferien angedacht war, verschoben. Nun beginnt das Projekt am 21. August und soll planmäßig Ende 2023 fertiggestellt werden. Dies sei laut Bürgermeisterin Susanne Hoyer auch sinnvoll aufgrund der aktuellen Sperrung der Kreisstraße und dem Schulbusverkehr, der sonst umständlich umgeleitet werden müsse.

FS13-Erneuerung läuft

Die Arbeiten an der FS13 zwischen der St2350 (Ex-B11) und Oberhummel liegen im Zeitplan. Die Sperrung für die Straßenerneuerung dauert voraussichtlich noch bis Ende August. Das aktuell hohe Verkehrsaufkommen in Niederhummel (Umleitung) soll dann vorüber sein.

Friedhof erweitert

Da kein Platz mehr für Urnenbestattungen vorhanden war, wurden südwestlich der Kirche zwölf Urnen-Erdgräber für jeweils vier Urnen angelegt. Die Gräber können bereits belegt werden. Die bestehende Lücke in der vorhandenen Urnenwand soll geschlossen werden und Platz für 24 weitere Urnen bieten. Hierzu wurde ein Planungsbüro zur Ausarbeitung beauftragt. Zusätzliche Bänke sollen mehr Sitzmöglichkeiten im Friedhof bieten.

Viel Lob fürs Bürgerfest

„Vergemeinschaftung, um die Resilienz der Dorfgemeinschaft zu stärken“: So sprach Susanne Hoyer über das Bürgerfest und verteilte reichlich Lob. Eine großartige Stimmung, Harmonie und Ruhe im Stress hätten die Mitwirkenden ausgezeichnet. Allerdings wird für kommendes Jahr mehr Verstärkung im Orga-Team gesucht: „Wir brauchen Leute, die Verantwortung übernehmen“, sagte dazu Organisatorin und Gemeinderätin Christa Summer (SPD).

