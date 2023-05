Stühlerücken im Gemeinderat: Susanne Wildgruber verstärkt jetzt die FWO-Fraktion

Offiziell als Gemeinderätin vereidigt wurde Susanne Wildgruber von Bürgermeisterin Susanne Hoyer. © Majewski

Stühlerücken im Langenbacher Gemeinderat: FWO-Gemeinderat Josef Kratzer legte am Dienstag offiziell sein Mandat nieder. Seine Nachfolgerin ist Susanne Wildgruber.

Langenbach – Josef Kratzer ist - neben seinem Beruf - Betreiber einer kleinen Landwirtschaft, Feuerwehrler und seit September vergangenen Jahres wieder Student. Acht Semester wird er berufsbegleitend absolvieren – die Chance, sich beruflich weiterzuentwickeln, wolle er nutzen. Doch das hat Auswirkungen auf seine politische Arbeit: „Ich möchte im Gemeinderat mitdiskutieren, mich vorab informieren und das kann ich nicht mehr in der Art und Weise ausführen, wie ich gerne würde.“

Dabei habe ihm der Meinungsaustausch in den Sitzungen gefallen. „Es gab keine parteipolitischen Diskussionen, trotzdem hat man immer Tendenzen gemerkt“, sagt Kratzer. Im Vordergrund stehe immer die Gemeinde, die durch gute Entscheidungen gefördert werde.

2020 wurde Josef Kratzer für die Freie Wählergemeinschaft Oberhummel in den Gemeinderat gewählt. Die Listennachfolgerin heißt Susanne Wildgruber. Die 47-jährige Agraringenieurin betreibt zusammen mit ihrem Mann einen landwirtschaftlichen Betrieb in Niederhummel. „Damals habe ich mich aufstellen lassen, weil mir Landwirtschaft in unserer Heimat unglaublich am Herzen liegt. Für die wollte ich etwas machen“, sagt sie.

Mit der Amtskette ausgestattet, vereidigte Bürgermeisterin Susanne Hoyer die neue Gemeinderätin. Auf drei Jahre Kommunalpolitik freue sie sich sehr. Die Sitze im Ferienausschuss, Krisenausschuss und Rechnungsprüfungsausschuss übernimmt Susanne Wildgruber von Josef Kratzer.



