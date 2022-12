Bahnschranke löst Verkehrschaos aus - Dann macht ein Lkw-Fahrer alles nur noch schlimmer

Von: Armin Forster

Teilen

An einem Bahnübergang in Langenbach kam es am Mittwoch zu einem Verkehrschaos. (Symbolbild) © dpa

Eine defekte Bahnschranke und ein ungeduldiger Lastwagenfahrer haben den Langenbacher Verkehr am Mittwoch zeitweise ins Chaos gestürzt. Auch Züge waren betroffen.

Langenbach - Es gibt Momente an Bahnschranken, da kommt es den wartenden Autofahrern manchmal so vor, als habe jemand im Stellwerk der Deutschen Bahn vergessen, die Straße wieder freizugeben - derart lange rollt kein Zug vorbei. In Langenbach war es am vergangenen Mittwochnachmittag allerdings keine Einbildung: Die Schranke nahe des Sportplatzes an der FS13 am Ortsende öffnete sich tatsächlich nicht mehr von selbst. Verantwortlich dafür war allerdings kein träumender Bahn-Bediensteter, sondern ein technischer Defekt. Der hatte die Ampel gegen 17.35 Uhr auf Rot schalten und die Barrieren senken lassen - und das völlig unabhängig von Bewegungen auf den Gleisen.

Wie die Moosburger Polizei in ihrem Bericht am Donnerstag schreibt, stellte sich bei den Verkehrsteilnehmern „nach einiger Zeit etwas Unmut ein, da kein Zug den Bahnübergang querte“. Besonders genervt von der ewigen Warterei schien ein 61-Jähriger zu sein: Der Mann entschied sich laut Bericht irgendwann dazu, mit seinem Lkw die Schranken zu umfahren und den Bahnübergang zu passieren. Das jedoch stellte sich als verhängnisvolle Idee heraus. Denn aufgrund der Länge seines Fahrzeuges blieb der Brummifahrer mit seinem Lkw zwischen den Schranken hängen.

Polizei und Notdienst der Deutschen Bahn werden alarmiert

Die Polizei wurde alarmiert, und eine Streifenbesatzung setzte sich auch sofort mit dem Notdienst der Deutschen Bahn in Verbindung, um die Strecke für den Zugverkehr zu sperren. Jetzt ging also auch auf den Schienen nichts mehr. Mithilfe von einigen Rangiermanövern konnte der Lastwagen schließlich befreit werden. Ein parallel angeforderter Techniker der Bahn konnte den Fehler der Schrankenanlage schlussendlich beheben.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Insgesamt war der Bahnübergang für rund eine Stunde gesperrt. Laut Auskunft der Polizeiinspektion Moosburg ist die Sache für den 61-jährigen Lkw-Fahrer jedoch noch nicht ausgestanden: Gegen den Mann wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus Langenbach und dem übrigen Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.