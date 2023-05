„Vorbildliches“ Engagement: Langenbach ist nun „Digitales Amt“

Von: Andrea Hermann

Die offizielle Auszeichnung als „Digitales Amt“ bekamen Langenbachs Geschäftsleiter Bernhard Götz (l.) und Bürgermeisterin Susanne Hoyer am Montag von Staatsminister Florian Herrmann überreicht. © Hermann

Über 50 komfortable Online-Services bietet die Gemeinde Langenbach ihren Bürgern an. Dieses Engagement wurde nun mit der Auszeichnung „Digitales Amt“ gewürdigt.

Langenbach – In Sachen Digitalisierung ist die Gemeinde Langenbach laut Florian Herrmann „vorbildlich unterwegs“. Und deshalb kam der Staatsminister am Montag nach Langenbach, um Bürgermeisterin Susanne Hoyer die Auszeichnung „Digitales Amt“ offiziell zu verleihen.

„Wir waren digital eigentlich immer gut dabei“, sagte Langenbachs Bürgermeisterin Susanne Hoyer, als sie am Montag die Auszeichnung für besonderes Engagement bei der Digitalisierung in Empfang nahm. So hätte vor einigen Jahren unter dem Slogan „Mit der Maus ins Rathaus“ alles angefangen. Seither haben die Bürger die Möglichkeit, Behördengänge per Mausklick zu erledigen. Stetig habe man sich – nicht zuletzt auch wegen des großen Engagements von Geschäftsleiter Bernhard Götz – weiterentwickelt. Mit Erfolg: Homeoffice sei in der Corona-Pandemie ohne Probleme möglich gewesen, und mittlerweile könnten auch zahlreiche Anträge digital erledigt werden, berichtete Hoyer nicht ohne Stolz.

Viele Anträge werden schon digital gestellt

Als Beispiel für Online-Angebote nannte Götz etwa die Plakatierungsverordnung oder die verkehrsrechtliche Anordnung, wie sie von vielen Veranstaltern benötigt werden. „Das geht jetzt in 90 Prozent der Fälle digital.“ Schwieriger werde es, wenn, wie etwa im Einwohnermeldeamt, Unterschriften erforderlich sind oder der Personalausweis vorgelegt werden muss. „Es gibt Hürden, die auch wir nicht überspringen können, aber bis dahin läuft es“, zeigte sich Götz sehr zufrieden.

Herrmann: „Die Daten sollen laufen, nicht der Bürger“

Dieses Engagement brachte der Gemeinde nun die Auszeichnung „Digitales Amt“ ein. Denn so dürfen sich nur bayerische Kommunen nennen, die mindestens 50 kommunale und zentrale Online-Verfahren im sogenannten BayernPortal verlinkt haben. Langenbach bietet sogar 54 Online-Leistungen an. Und es sollen noch mehr werden – was auch im Sinne von Florian Herrmann ist: „Die Digitalisierung der Verwaltung ist eine der wichtigsten Aufgaben der bayerischen Kommunen und bietet gleichzeitig die große Chance, die Arbeit der Kommunen einfacher und effizienter zu gestalten.“ Auch die Bürger profitierten davon: Sie sparten sich Behördengänge und damit jede Menge Zeit – getreu dem Motto: „Die Daten sollen laufen, nicht der Bürger“, so Herrmann. Und in Langenbach sei dies „vorbildlich“.

Geschäftsleiter lobt Engagement der Rathaus-Mitarbeiter

Das freute vor allem Bernhard Götz, der das Lob sofort an die zwölf Mitarbeiter im Rathaus weitergab: Diese seien von Anfang an sehr aufgeschlossen und motiviert gewesen und hätten die Digitalisierung stets engagiert mitgetragen.

Trotz Digitalisierung: Bürger dürfen ins Rathaus kommen

Trotz der neuen Technik ist Susanne Hoyer eine Sache wichtig zu betonen: „Wir bleiben aber trotzdem ein soziales Rathaus.“ Will heißen: Bürger, die ihre Angelegenheiten (noch) nicht digital erledigen können, dürfen jederzeit ins Rathaus kommen. Man sei eben „digital und sozial“, wie Götz zusammenfasste. Trotzdem freue man sich über das Prädikat „Digitales Amt“, denn es sei ein weiterer Meilenstein hin zu einer zukunftsfähigen Verwaltung, so Hoyer.

Drei Landkreis-Kommunen haben die Auszeichnung schon

220 Kommunen in Bayern haben sich bislang für die Auszeichnung „Digitales Amt“ beworben, rund 170 haben diese nach einer Prüfung durch das Bayerische Staatsministerium für Digitales erhalten. Im Kreis Freising haben aktuell drei Gemeinden jenes blaue Schild und ein Online-Signet für ihre Website bekommen: Hohenkammer, Neufahrn und nun auch Langenbach.

