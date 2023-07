Genuss unter schattigen Bäumen: Waldfest lockt rund 2000 Besucher nach Oberhummel

Von: Andrea Hermann

Unter den schattigen Bäumen genossen die Waldfest-Besucher am Wochenende die vielen kulinarischen Schmankerl. © Hermann

Bei traumhaften Wetter wurde am Wochenende wieder das Waldfest in Oberhummel gefeiert. Rund 2000 Besucher durfte der SCO auf der idyllisch gelegenen Mühlbachinsel begrüßen.

Oberhummel – Das Waldfest in Oberhummel war am Wochenende einmal mehr ein Besuchermagnet: Über 2000 Gäste, so schätzt SCO-Vorsitzende Sandra Jenuwein, waren trotz sengender Hitze zum Biergarten am Samstagabend und zum Waldfest am Sonntag gekommen, um sich die vielen kulinarischen Schmankerl schmecken zu lassen – unter den vielen schattigen Bäumen der idyllisch gelegenen Mühlbachinsel am SCO-Sportgelände.

Für die rund 200 freiwilligen Helfer aus den Reihen des ausrichtenden Sportclubs bedeutete das Waldfest einen Kraftakt: Bereits Tage vor dem Fest wurden eine der vielen Holzhütten erneuert, Hackschnitzel auf dem Gelände verteilt sowie die vielen Holztische und -bänke hergerichtet. Am Freitag galt es unter anderem, 450 Schaschlikspieße zu stecken – eines der vielen kulinarischen Schmankerl beim Waldfest. Auch gut 800 Portionen Ochs, 250 Steckerlfische, 80 Kilogramm Käse, zwei Lämmer und 330 Kilogramm Pommes wurden am Wochenende zubereitet, um nur einige Zahlen zu nennen. An der beliebten Waldfest-Bar wurden am Samstag- und Sonntagabend 48 große Eiswürfel-Beutel benötigt. Zudem haben die Dorfbewohner 100 Kuchen gebacken.

Ein ganzes Dorf hält zusammen und packt mit an

„Das ist ein Dorf, das zusammenhält“, zeigt sich Sandra Jenuwein auf FT-Nachfrage begeistert. Wenn in Hummel gefeiert werde, „dann helfen alle mit“ – von den Kindern, die während des Waldfests Geschirr und Gläser eingesammelt haben, bis hin zu den Senioren, die etwa am Montagvormittag im Einsatz waren, um aufzuräumen und abzubauen. „Das ist das Schöne: der Zusammenhalt und der Rückhalt“, sagt Sandra Jenuwein.

Bei sengender Hitze zeigte die Zumba-Gruppe des SCO auf dem Sportplatz ihr Programm. © Hermann

Während die Erwachsenen am Sonntag das gesellige Beisammensein unter schattigen Bäumen und zur Musik der Haunwanger Musikanten genossen, durften sich die Kinder beim Spielefest austoben. Rasenspiele, Torschießen, Schminken und vieles mehr wurde angeboten, doch angesichts der tropisch-heißen Temperaturen waren vor allem die Wasserspiele und der Rasensprenger bei den Kleinen angesagt. Fußball gespielt wurde natürlich auch – zwar nicht beim traditionellen Waldfest-Cup, dafür aber am Samstag in unterschiedlichsten Partien, bei denen der Fußball-Nachwuchs etwa auch die eigenen Trainer schwitzen sehen durfte.

SCO feiert im Herbst 75-jähriges Bestehen

Alles in allem war es ein „rundum gelungenes Fest“, sagte Jenuwein. Und die nächste Feier steht dem Sportclub schon ins Haus: Im September feiert der SC Oberhummel sein 75-jähriges Bestehen – mit einer Schneemaß-Party am Freitag, 29. September, einem Ehrenabend am Samstag, 30. September, sowie dem Festsonntag einen Tag später. Und auch hier werden wieder alle zusammenhelfen, ist sich Sandra Jenuwein sicher.

