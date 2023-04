Wechsel vollzogen: Ein neues Team organisiert das Maifest in Oberhummel

Neue Führung beim Maibaumaufstellverein Hummel

Nach drei Jahren Pause wird in Oberhummel heuer wieder ein Maibaum aufgestellt - in bewährter Weise, aber unter einer neuen Führungsriege.

Oberhummel – Der Königlich-Bayerische Maibaumaufstellverein Hummel hat einen Generationswechsel vollzogen: Nachdem sich Hans Bichlmaier, der seit 1993 an der Spitze des Vereins stand und alle zwei Jahre das Maifest in Oberhummel verantwortlich organisiert hat, zurückgezogen und sich die Suche nach einem Nachfolger anfangs als schwierig erwiesen hat, wird heuer ein Team um Zimmerermeister Martin Vogl das beliebte Maifest in Oberhummel organisieren. Bei der jüngsten Versammlung im Gasthaus Neumair wurden die Pläne für das Maifest und die neuen Verantwortlichen vorgestellt.

Martin Vogl ist der neue Hauptorganisator

Martin Vogl ist es wichtig, dass die Maibaum-Tradition in Oberhummel fortgeführt wird. Und deshalb hat er sich nach dem Rücktritt Bichlmaiers bereiterklärt, das beliebte Fest hauptverantwortlich zu organisieren. Unterstützt wird er dabei von Thomas Jenuwein, Markus Weber, Tobias Obermeir, Bernhard Zehentner, Gerhard Kaindl, Michael Mair, Maximilian Mair und Alois Neumair jun.

Auf die Verantwortlichen wartet noch viel Arbeit

Bis zum Maifest, das am Montag, 1. Mai, ab 11 Uhr auf dem Kirchenvorplatz in Oberhummel gefeiert wird, wartet aber noch jede Menge Arbeit auf die Organisatoren. Am Donnerstag, 27. April, wird der neue Maibaum aus einem Wald in Obermarchenbach geholt. Treffpunkt für die Helfer ist um 16 Uhr das Gasthaus Neumair in Oberhummel. Während der anschließenden Maibaum-Wache, die die Verantwortlichen in dieser Nacht selbst übernehmen, soll das Prachtstück entrindet, gehobelt, gewaschen und danach angestrichen werden.

Der alte Maibaum wird versteigert

Am Samstag, 29. April, wird der alte Maibaum offiziell umgelegt und versteigert, anschließend ist gemütliches Beisammensein. Am Montag, 1. Mai, hoffen die Verantwortlichen auf viele Besucher, wenn ab 11 Uhr das Maifest auf den Kirchenvorplatz gefeiert wird – musikalisch umrahmt von den „Isartaler Strawanzern“. Um 13 Uhr soll schließlich der Maibaum in die Höhe gehievt werden – mit Irxenschmalz und Schwaiberl. Wenn die Arbeit getan ist, dürfen sich die Besucher auf den Bandltanz freuen, der heuer von Martina Amberger organisiert wird.

Die Dorfgemeinschaft packt mit an

Wie froh und dankbar die Dorfgemeinschaft ist, dass heuer wieder ein Maifest stattfinden wird und sich nach Bichlmaiers Rücktritt Verantwortliche gefunden haben, zeigt sich daran, dass viele Bürger ihre Unterstützung zugesagt haben – etwa die Sportler des SC Oberhummel und der neu gegründete Verein „Isar-Frauen Hummel-Gaden“, die bei der Maibaumwache mithelfen, und die vielen Bürger, die wieder Kuchen backen, beim Auf- und Abbau mitanpacken oder am Grill und beim Spüldienst im Einsatz sind.

Das mit der Organisation des Maifests „viel Arbeit“ verbunden ist, daraus machte Thomas Jenuwein bei der Maibaumversammlung keinen Hehl daraus. Umso mehr zollte er Hans Bichlmaier seinen Respekt, der diese Organisation in den vergangenen 30 Jahren alleine gestemmt hat.

