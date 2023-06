Wertvolles Beratungsangebot: Bei Infovortrag „Pflegestützpunkt Landkreis Freising“ vorgestellt

Im Landkreis Freising gibt es mit dem Pflegestützpunkt ein hilfreiches Beratungsangebot für Betroffene und Angehörige. Diese Einrichtung wurde nun in Langenbach vorgestellt. © picture alliance / dpa | Jens Büttner

Wie hilft der „Pflegestützpunkt Landkreis Freising“ Betroffenen und Angehörigen? Dazu gab es jetzt ausführliche Informationen in Langenbach.

Langenbach – „Jeder Pflegebedürftige hat Anspruch auf Beratung“, stellte Daniel Schiller-Schützsack, der Leiter des „Pflegestützpunkts Landkreis Freising“, kürzlich vor Zuhörern im Alten Wirt in Langenbach fest. Zu der Infoveranstaltung über die Einrichtung hatte der örtliche Arbeitskreis 55plus auf Vermittlung von Seniorenreferenten Elmar Ziegler eingeladen. Den Pflegestützpunkt gibt es seit 1. Oktober 2022, inzwischen konnten fast 500 Beratungen durchgeführt werden. Allerdings, und daran ließ der Referent keinen Zweifel: Den Pflegenotstand aufgrund fehlender Arbeitskräfte könne die Einrichtung nicht abfedern.

Informierte in Langenbach über den Pflegestützpunkt Landkreis Freising: Leiter Daniel Schiller-Schützsack. © Lex

Der Mangel an wohnortnahen Beratungsdiensten habe letztlich zum Aufbau des Pflegestützpunkts geführt, „denn die Inanspruchnahme von Unterstützungsleistungen ist deutlich höher, wenn eine Beratung in Anspruch genommen wurde“, berichtete Daniel Schiller-Schützsack. Und die Reaktionen bei den rund 25 Besuchern, davon gut 20 Frauen, gaben ihm Recht. Bei den Beratungen habe es sich mehrheitlich um Pflegegeld, um Ambulanten Pflegedienst und Verhinderungs- und Ersatzpflege gedreht, während 24-Stunden-Pflege vergleichsweise wenig angefragt worden sei, so der Referent.

Beratung für Pflegebedürftige und ihre Angehörigen

Pflegebedürftigkeit könne jeden treffen, erinnerte Schiller-Schützsack – von heute auf morgen und unabhängig von Lebensalter oder vorliegender Behinderung. „Und in dieser Situation unterstützen wir Sie.“ Dies geschehe ganz individuell, um die passende Versorgung für den Pflegebedürftigen und die Angehörigen zu finden. Etwa bei der Beratung zur Einstufung in einen Pflegegrad sowie zum Begutachtungsverfahren des Medizinischen Diensts (MD). Informationen gebe es auch zu ambulanten, teilstationären und stationären Angeboten, Hilfestellung etwa bei der Inanspruchnahme der Pflegeversicherung oder der Erfassung des individuellen Hilfebedarfs und der Pflegesituation. „Königsdisziplin“ sei die „Pflegeberatung“ nach Paragraph 7a SGB XI. Stark nachgefragt worden sei bisher außerdem der „Entlastungsbetrag nach Paragraf 4b SGB XI“ in Höhe von 125 Euro jährlich, über den der Pflegebedürftige, sofern er einen Pflegegrad hat, frei verfügen könne.

Interessiert: Der Frühstücksraum des Alten Wirts Langenbach war nahezu voll – überwiegend mit Frauen. © Lex

Dies entspricht den Zielen, die der Pflegestützpunkt erreichen will. Er erbringt keine aktiven Pflegeleistungen, ist aber örtliche Anlaufstelle für Informationen zu möglichen Sozialleistungen und weiteren Hilfsangeboten – und zwar kostenlos, neutral und verschwiegen. Durch die regionale Vernetzung mit allen relevanten Akteuren kann umfassend beraten werden, wohnortnahe Hilfs- und Unterstützungsangebote werden koordiniert. Zusätzlich zu den Beratungsleistungen im Pflegestützpunkt hält der Bezirk Oberbayern, immer donnerstags von 10 bis 12 Uhr, eine „Vor-Ort-Beratung“ in Freising ab (Terminvereinbarung unter 089/2198-21065 oder beratung-fs@bezirk-oberbayern.de).

Ein großes Thema sei dabei das Problem Demenz. Fachstellen für pflegende Angehörige unterhalten die AWO im Seniorenpark Moosburg (nördlicher Landkreis) bzw. die Caritas Freising (Bahnhofstraße 20) für den südlichen Landkreis. Der Bezirk berät dabei etwa über Hilfen zur Betreuung pflegebedürftiger Personen, die Fachstellen befassen sich zum Beispiel mit psychosozialer, auch längerfristiger Begleitung von pflegenden Angehörigen.

Der Pflegestützpunkt im Landkreis Freising wird zu zwei Dritteln finanziert von den Kranken- und Pflegeversicherungen sowie dem Bezirk Oberbayern und dem Landkreis. Trotzdem, so betonte der Referent, sei die Beratung „neutral“ und wolle „das Beste für den Klienten“.

Raimund Lex

Gut zu wissen Das Büro des Pflegestützpunkts liegt in der Außenstelle des Landratsamts Freising, Münchner Straße 4, Tel. (08161) 600-61981 oder (08161) 600-61982 bzw. E-Mail pflegestuetzpunkt@kreis-fs.de. Sprechzeiten sind immer Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr, donnerstags zusätzlich von 14 bis 17 Uhr. Beraten wird in der Regel im Büro, möglich ist aber auch eine telefonische Besprechung bis hin zu einer Zusammenkunft im privaten Umfeld.

Weitere Informationen zum Pflegestützpunkt im Kreis Freising gibt es auf der Homepage des Landratsamts.

