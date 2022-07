„Zu groß, zu massiv“: Nein zu Bauvorhaben an Langenbachs Finkenstraße erneuert

Ein Bauvorhaben an der Langenbacher Finkenstraße wurde erneut vom Gemeinderat abgelehnt. (Symbolbild) © Britta Pedersen / dpa

Zum zweiten Mal blitzte ein Bauwerber jetzt in Langenbach mit seinem Vorhaben ab. Den Gemeinderäten erscheint sein Vorhaben deutlich überdimensioniert.

Langenbach – Der Langenbacher Gemeinderat findet das Bauvorhaben an der Finkenstraße weiterhin zu groß und massiv. Ein Antrag auf Vorbescheid zur Errichtung zweier Mehrfamilienhäuser mit je sechs Wohneinheiten wurde deshalb von den Räten am Dienstag abgelehnt. Der Bauwerber scheiterte damit bereits zum zweiten Mal im Gremium, denn in der Sitzung vom 18. Januar war für dieselbe Flurnummer ein Antrag zur Errichtung eines Mehrfamilienhauses mit zwölf Wohneinheiten abgelehnt worden.

Im aktuellen Antrag sei nun die gleiche Anzahl an Wohnungen auf zwei Gebäude verteilt worden, so Bürgermeisterin Susanne Hoyer. In Summe sei der Bau zwar nicht mehr so langgezogen, dafür etwas breiter und höher. Die geplante Tiefgarage habe mit 41 Metern Länge und knapp 20 Metern Breite die Abmessungen beibehalten. Trotzdem war zu erkennen, dass der Bauwerber einige der Wortmeldungen aus der Januar-Sitzung in seine neue Planung hatte einfließen lassen. Damals zeigte sich Josef Wüst (FW) von der Planung schockiert, bezeichnete das Gebäude als fantasielosen „Kasernenbau“ und schlug vor, stattdessen zwei separate Häuser zu bauen. Auch der Hinweis der Verwaltung, dass laut Bayerischer Bauordnung die Errichtung eines Kinderspielplatzes vorzusehen sei, gilt für den neuen Komplex analog und müsste in den Detailplanungen berücksichtigt werden.

Gesprächsangebot nicht genutzt

Im Vergleich zum Januar gab es diesmal kaum Wortmeldungen der Räte. Nur Florian Böck wies noch einmal auf die Problematik der Hanglage des neuen Gebäudekomplexes hin. Die Bürgermeisterin drückte ihr Bedauern aus, dass ein Gesprächsangebot an den Bauwerber erneut nicht genutzt und stattdessen einfach der neue Antrag eingereicht worden sei. Dieser umfasst zwar Änderungen – der Hauptkritikpunkt, dass sich das Vorhaben in die Eigenart von Gebäuden der Umgebung einfügen soll, wurde aber kaum berücksichtigt. Deshalb füge sich aus Sicht der Verwaltung auch der Antrag auf Vorbescheid zur Errichtung zweier Mehrfamilienhäuser vom Dienstag nicht in das Maß der Umgebungsbebauung ein.

Dieser Meinung schlossen sich bei der Abstimmung alle Räte an und verweigerten das gemeindliche Einvernehmen zum Vorbescheid erneut. Susanne Hoyer betonte nach der Abstimmung, dass das Langenbacher Gremium zwar grundsätzlich für Nachverdichtung und Wohnungsbau sei. „Aber wenn es zu groß und zu massiv wird, geht es eben nicht.“

Josef Fuchs