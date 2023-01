Zusammenhalt in schwierigen Zeiten: Gemeinde Langenbach dankt Mitarbeitern

Bei der Weihnachtsfeier im Bürgersaal des Alten Wirt bedankte sich Bürgermeisterin Susanne Hoyer bei allen haupt-, aber auch ehrenamtlichen Mitarbeitern. © Lex

Mit einer Weihnachtsfeier hat sich die Gemeinde Langenbach bei den haupt, aber auch ehrenamtlichen Mitarbeitern bedankt. Der Zusammenhalt in schwierigen Zeiten sei beeindruckend gewesen, hieß es.

Langenbach – Mit einem großen Fest bedankten sich Langenbachs Bürgermeisterin Susanne Hoyer und Geschäftsführer Bernhard Götz vor Weihnachten im Bürgersaal bei den hauptamtlichen, nicht zuletzt aber auch bei den ehrenamtlichen Mitarbeitern für die im vergangenen Jahr geleistete Arbeit zum Wohle der rund 4000 Einwohnerinnen und Einwohner. Die Gemeindechefin war mit den erbrachten Leistungen überaus zufrieden. Besonderer Höhepunkt war neben dem schmackhaften Buffet der Auftritt der Gruppe „RolliGang“, die unter der Leitung von René Vollmar den Abend gestaltete.

Der Dank der Bürgermeisterin an ihr Personal galt nicht nur der in 2022 geleisteten Arbeit, sondern auch der aus den Jahren 2020 und 2021. Man sei bereits wieder in alte Verhaltensmuster zurückgefallen, vermutete die Rathauschefin, die sogenannte „staade Zeit“ scheine „ein längst vergangenes Konstrukt“ zu sein. Andererseits betrachtete Hoyer es als „Glück“, dass es im Dorf, den Kitas, der Schule und im Rathaus wieder „wuselt“. Und sie lobte, dass es während der Corona-Krise und angesichts des Kriegs in der Ukraine in Langenbach nicht wirklich still war: Dafür dankte Hoyer ihrem Personal herzlich: „Wir haben nicht locker gelassen!“ Man habe es geschafft, den Zusammenhalt nicht zu verlieren: „Wir haben der Krise getrotzt.“ Die vergangenen zwei Jahre hätten gezeigt, „wie wichtig und wertvoll“ die „lebendigen ehrenamtlichen Strukturen in unserem Dorf sind“. Sie hätten aber auch verständlich gemacht, „dass eine funktionierende Gemeindeverwaltung unverzichtbar ist“.

Die „RolliGang“ unter der Leitung von René Vollmar sang nicht nur Advents- und Weihnachtslieder, sondern auch andere Hits. © Lex

Ein ganz großes Lob der Rathauschefin ging an Geschäftsführer Bernhard Götz, „mit dem man die täglichen Katastrophen am liebsten teilt“, der „Komplize und Motivationstrainer“ sei. Expressis verbis bedankten sich Hoyer und Götz bei den zahlreichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die eine Gemeinde am Laufen halten – angefangen vom Rathauspersonal über Bauhof, Wertstoffhof, Feuerwehren, Kindergärten, Schule samt Mittagsbetreuung und Reinigungskräften bis hin zu den Feldgeschworenen. Auch Schulweghelfer sowie Senioren- und Vereinsbeauftragte und alle engagierte Bürger.

Nach dem Buffet konnte Hoyer mit Bettina Seitzl, Andreas Braunstein, Barbara Kriegleder und Markus Hemauer die neu eingestellten Kräfte vorstellen. Sie musste aber auch Belinda Schneider vom Bauamt verabschieden. Schneider sei sich „für nichts zu schade“, gewesen, lobte die Bürgermeisterin. Weitere Schlagworte waren „immer da, fleißig, gewissenhaft, absolut loyal, freundlich, höflich, jammert nicht.“



Raimund Lex

