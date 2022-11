Unterhaltung pur im Lindenkeller: Das aktuelle Programm im Überblick

Teilen

Die Double Drums mit „Groovin` Christmas - the X-mas Percussion Show“ sind nur eine von vielen sehenswerten Auftritten im Lindenkeller in Freising. © Double Drums

Der Lindenkeller in Freising stellt sein neues Programm für die kommenden Monate vor – Unterhaltung pur!

Der Lindenkeller in Freising ist seit vielen Jahrzehnten Anlaufpunkt für Kulturbegeisterte aller Generationen. Zahlreiche Genres haben in der Kult- und Kulturstätte ihre Heimat gefunden.

Hier finden Sie alle Infos über das aktuelle Programm 2022 und Anfang 2023 und tolle Ideen für die Feiertage.

Aktuelles Programm im Lindenkeller in Freising

26.11.2022 Folsom Prison Band – Hommage to Cash & Country Music

Folsom Prison Band – Hommage to Cash & Country Music 02.12.2022 A Weihnachtsgschicht – Charles Dickens berühmte Geschichte auf Bairisch

A Weihnachtsgschicht – Charles Dickens berühmte Geschichte auf Bairisch 03.12.2022 Jamaram – Reggae & Rock & Roll Zirkus

Jamaram – Reggae & Rock & Roll Zirkus 10.12.2022 Kraan – Urgesteine der deutschen Rockmusik

Kraan – Urgesteine der deutschen Rockmusik 11.12.2022 Stephan Bauer – „Weihnachten fällt aus! Josef gesteht alles!“

Stephan Bauer – „Weihnachten fällt aus! Josef gesteht alles!“ 16.12.2022 Double Drums – Groovin‘ Christmas – The X-mas Percussion Show

Double Drums – Groovin‘ Christmas – The X-mas Percussion Show 2023 warten weitere Veranstaltungen wie:

07.01.2023 Bühnenpolka – ImproSchau in Freising

Bühnenpolka – ImproSchau in Freising 22.01.2023 Bonnie & Clyde – Ratatata! – Die wirklich wahre Geschichte

Bonnie & Clyde – Ratatata! – Die wirklich wahre Geschichte 28.01.2023 Femmes Fatales – Chanson mit Niveau, Klassik mit Sexappeal

Femmes Fatales – Chanson mit Niveau, Klassik mit Sexappeal 03.02.2023 Petzenhauser & Wählt – „Montag Ruhetag“

26.11.2022, 20:00 Uhr im Lindenkeller: Folsom Prison Band – Hommage to Cash & Country Music

Folsom Prison Band © Folsom Prison Band

Die Folsom Prison Band erinnert an den legendären Johnny Cash und setzt fort, was Cash einst schuf. Eine Hommage zu Ehren des Königs der Country-Music, mit Hits und Raritäten, bei der die Spur von anfänglichem Material bis zu den späten American Recordings reicht. Doch in diesem Programm steckt mehr: Aufgebaut um die Songs von JR Cash, welche knapp die Hälfte des vielfältigen Programms einnehmen, findet sich zudem Material seiner Weggefährten und derer, die den „King of Country“ beeinflusst haben: Willie Nelson fehlt dabei ebenso wenig wie Hank Williams, Elvis Presley oder Buddy Holly.

Gefühlvoll interpretiert Roman Hofbauer mit seiner einzigartigen Stimme die unsterblichen Songs der Legende Cash, unterlegt durch den stampfenden Rhythmus der Akustik-Gitarre. Musikalisch in Szene gesetzt wird der Sound durch den Country-Spezialisten Josef Baumgartner. Mit seiner Fender lässt er den knackigen original Sound erklingen, auf der Resonator-Gitarre beeindruckt er durch sein feines Spiel mit der Slide. Abgerundet wird das Klangbild durch den Einsatz des Banjos, das dem unwiderstehlichen Klang der „guten alten Zeit“ Ausdruck verleiht und direkt ins Mississippi-Delta führt.

Mit authentischem Sound und gefühlvollen Interpretationen kann man sich auf ein echtes Konzerterlebnis freuen, in dem die Tiefe und Schwere von Cashs Liedern glaubwürdig wiedergegeben wird, umrahmt von spannenden Hintergrundgeschichten und lustigen Anekdoten über deren Inhalt, Entstehung und die Zeit, in der sie geschrieben wurden.

Erleben Sie einen Streifzug durch den amerikanischen Süden mit unsterblichen Cash-Klassikern wie „Walk the line“, „Ring of Fire“ oder „Man comes around“ sowie Nummern von Wegbegleitern des „Man in Black“.

Ein Abend mit der Folsom Prison Band heißt tief eintauchen in eine andere Welt, in den Südwesten der USA und einer musikalischen Zeitreise zu den Wurzeln der Countrymusic zu folgen und dabei auf gute alte Bekannte zu treffen. Und das Ganze in entspannter Konzertatmosphäre.

Preise & Tickets Preise Vorverkauf: regulär 20,90 €; ermäßigt 18,90 € jeweils zzgl. Gebühren Tickets beim Kartenvorverkauf Freising

Rindermarkt 20

85354 Freising

Telefon: 08161/54 44 333

E-Mail: tickets@freising.de

Weitere Infos unter: https://kultur.freising.de Jetzt Tickets online bestellen Ticketkauf auch möglich über https://www.muenchenticket.de

02.12.2022, 20:00 Uhr im Lindenkeller Unterhaus: „A Weihnachtsgschicht“

Kabarettistin Amelie Diana und Schauspieler Andreas Bittl haben Charles Dickens‘ berühmte Weihnachtsgeschichte „A Christmas Carol“ ins Bairische übertragen. © Christian Brecheis

Viele feiern Weihnachten gern besinnlich und es wird dann doch eher „bseelt und bsuffa“. Die beiden Münchner Kindl, die Kabarettistin Amelie Diana (ehemals Liesl Weapon) und der Schauspieler Andreas Bittl feiern in ihrer Weihnachtsgschicht das eine wie das andere. Frei nach Charles Dickens „A Christmas Carol“ aus dem Jahr 1843 haben sie einen launigen Abend mit altbairischen Weihnachtsliedern, gschertn Gstanzln und hintersinninger Wirtshausmusik auf Akkordeon und Gitarre inszeniert.

Charles Dickens‘ berühmt-berührende Geschichte auf Bairisch von und mit Amelie Diana (ehem. Liesl Weapon) und Andreas Bittl

Die beiden Münchner Kindl: Kabarettistin Amelie Diana und der Schauspieler Andreas Bittl haben Charles Dickens‘ berühmte Weihnachtsgeschichte „A Christmas Carol“ ins Bairische übertragen und einen szenischen Abend mit Musik daraus gemacht. Mal humorvoll, mal besinnlich erzählen sie die Geschichte vom kaltherzigen Geschäftsmann Eberhard Gschaftl, der von drei Geistern heimgesucht wird, die ihn mit seinem bisherigen Dasein konfrontieren. Umrahmt wird die Erzählung von altbayerischen Weihnachtsliedern, gschertn Gstanzln und hintersinniger Wirtshausmusik. Ein Programm wie Weihnachten selbst: Bsinnlich, bseelt und bsuffa.

Darum geht‘s:

Der geizige Geschäftsmann Gschaftl ist ein echter Grantler und scheint von allen guten Geistern verlassen: Alles dreht sich um das geliebte Geld. Für Familie, Liebe und das Weihnachtsfest gibt es in seinem Leben keinen Platz. Bis ihm eines Nachts drei Geister erscheinen und ihn auf eine Reise in seine Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft entführen. Gschaftl belebt die Erinnerung an seine einsame Kindheit im Internat wieder, sieht das ärmliche, aber glückliche Weihnachtsfest seines unterbezahlten Buchhalters und dessen Familie und schließlich wirft er einen Blick auf seine eigene Beerdigung in der Zukunft. Er sieht sein Fehlverhalten ein und ist am Ende beseelt vom Geist des Weihnachtsfestes.

Preise & Tickets Preise Vorverkauf: regulär 18,90 €; ermäßigt 16,90 € jeweils zzgl. Gebühren Tickets beim Kartenvorverkauf Freising

Rindermarkt 20

85354 Freising

Telefon: 08161/54 44 333

E-Mail: tickets@freising.de

Weitere Infos unter: https://kultur.freising.de



Jetzt Tickets online bestellen Ticketkauf auch möglich über https://www.muenchenticket.de

03.12.2022, 20 Uhr im Lindenkeller: JAMARAM – Der Reggae & Rock & Roll Zirkus

JAMARAM – Der Reggae & Rock & Roll Zirkus © Julie Key

Auch im 21. Jahr der ereignisreichen Bandhistory lassen sich JAMARAM, nach jahrelangem Roadtrip längst zur Zirkusfamilie zusammengeschweißt, in keine Genre-Schublade pressen.

Inspiriert von Reisen und Tourneen in 30 Ländern, gibt‘s ausgehend vom Grundkanon Reggae und Dub in der explosiven Liveshow on Top noch Ska, Latin, Pop und Balkanbeats auf die Ohren. Nach über 2.000 Liveshows in Deutschland, Europa und dem Rest der Welt geht’s jetzt „outta space – To The Moon And The Sun“.

Preise & Tickets Preise Vorverkauf: regulär 22,90 €; ermäßigt 18,90 € jeweils zzgl. Gebühren Tickets beim Kartenvorverkauf Freising

Rindermarkt 20

85354 Freising

Telefon: 08161/54 44 333

E-Mail: tickets@freising.de

Weitere Infos unter: https://kultur.freising.de Jetzt Tickets online bestellen Ticketkauf auch möglich über https://www.muenchenticket.de

Sa. 10.12.2022, 20 Uhr im Lindenkeller: KRAAN

Kraan steht für deutsche Rockmusik © Kulturwerkstatt

Was wäre die Geschichte der deutschen Rockmusik ohne Kraan? Zweifelsohne nicht nur unvollständig, sondern vor allem um ein besonders buntes, höchst kreatives Kapitel ärmer.

Kraan verschrieben sich von Beginn ihrer Karriere an einer spannenden Fusion aus Rock, Jazz und Ethno-Einflüssen und fügten ihrem Sound später US-Mainstream- und Soul-Elemente hinzu. Ihren Stil nannten sie kurz und ergreifend „Wintrup Musik“, benannt nach ihrem Domizil im Teutoburger Wald. Eine kleine Erbschaft im Mai 1970 war quasi die Initialzündung der Band. Die vier Ur-“Kraaniche“ Peter Wolbrandt, Jan Fride, Hellmut Hattler und Alto Pappert warfen ihr Geld zusammen und kauften sich eine Anlage plus einen Bandbus. Ihr Debütalbum nahmen sie in einer 2-tägigen (!) Studiosession auf und pflegten auch sonst den Hang zur Spontaneität. Die Galionsfiguren bei Kraan waren Bassist Hellmut Hattler und Gitarrist Peter Wolbrandt, gleichzeitig die beiden Hauptsongschreiber der Band.

Kraan genossen das Leben einer musikalischen Kommune. Ein stillgelegtes Weidegut, ein anno 1871 erbautes Fachwerkgebäude mit etwa 4000 Quadratmeter Land, einsam am Rande des Teutoburger Waldes gelegen, war in den Siebzigern ihr Zuhause. Das ehemalige Pferdegestüt hatte Graf Metternich den Musikern zur Verfügung gestellt – kostenlos und ohne Bedingungen. Dort wohnten sie mit 13 Gleichgesinnten (vier Musiker, der Manager, zwei Roadies, drei Frauen, drei Kinder und etliche Katzen und Hunde). In den kommenden Jahren entwickelte sich die Band zu einer der außergewöhnlichsten deutschen Formationen.

„Lange Kollektiv-Improvisationen zwischen Jazz, Rock und Blues werden mit spielerischer Leichtigkeit für ein paar Takte von arrangierten Teilen unterbrochen“, schrieb das Magazin „Sounds“ im November 1975. „Da zeigt sich echtes Können und die Kraan-Leute verwirklichen ihre ausgefallenen musikalischen Ideen mit derart viel Einfühlungsvermögen und Präzision, als wollten sie augenzwinkernd an den Genius eines Frank Zappa erinnern.“

Seit Anfang 2008 wurde der längst in der Luft liegende Wunsch verwirklicht, auch live wieder freier und den Fähigkeiten der Urmitglieder entsprechender aufzuspielen. Seither besteht KRAAN aus den drei Gründungsmitgliedern Peter Wolbrandt, Hellmut Hattler und Jan Fride Wolbrandt, absolvierten gefeierte Tourneen und veröffentlichten 2011 in dieser Besetzung ihr aktuelles Albums mit dem Titel „Diamonds“, das hochmodern und trotzdem 100 % nach KRAAN klingt und damit deutlich zeigt, dass diese Band offenbar keinerlei Zeitschema zu unterliegen scheint; immerhin wird kein Prädikat im Zusammenhang mit KRAAN so oft gebraucht wie das Wort „zeitlos“.

Preise & Tickets Preise Vorverkauf: regulär 29,90 € zzgl. Gebühren Tickets beim Kartenvorverkauf Freising

Rindermarkt 20

85354 Freising

Telefon: 08161/54 44 333

E-Mail: tickets@freising.de

Weitere Infos unter: https://kultur.freising.de Jetzt Tickets online bestellen Ticketkauf auch möglich über https://www.muenchenticket.de

11.12.2022, 20:00 Uhr im Lindenkeller: Stephan Bauer „Weihnachten fällt aus! Josef gesteht alles!“

Stephan Bauer steht auf der Bühne mit „Weihnachten fällt aus! Josef gesteht alles!“ © Frank Soens

Kabarett und Comedy auf höchstem Niveau: Alle Jahre wieder kommt das Christuskind ... und macht nichts als Ärger. Streitende Familien, brennende Tannenbäume und gestresste Menschen, die in der Vorweihnachtszeit durch Innenstädte hetzen, auf der verzweifelten Suche nach Geschenken. Wenn wir ehrlich sind, hat man in der Adventszeit den Eindruck, Bethlehem war eine Filiale von REWE.

Und wenn dann alle fix und fertig sind vom Einkaufsmarathon, fällt am Heiligabend die Familie ein: die allein erziehende Schwester, die schlecht hörende Oma und die zickige Patentante mit ihrem Schoßhündchen. Mama kocht, was das Zeug hält und Papa ist total genervt, weil die Gans nicht auf dem Teller liegt, sondern neben ihm sitzt. Ideale Voraussetzungen für ein „rohes Fest“ ...

Stephan Bauers erstes Weihnachtsprogramm ist die gnadenlos komische Antwort auf die apokalyptischen Seiten des Weihnachtsfestes - mit nur einem Ziel: dass es in dieser Zeit wenigstens einmal ordentlich was zu lachen gibt.

Raus also aus der Weihnachtsdepression! Lasst uns dieses Fest mit der winterlichen Idylle, Tannenbaum und Schneeflocken wieder genießen - solange es der Klimawandel noch zulässt. Denn spätestens in 50 Jahren kommt der Weihnachtsmann mit dem Surfbrett!

Preise & Tickets Preise Vorverkauf: regulär 15,90 €; ermäßigt 13,90 € zzgl. Gebühren Tickets beim Kartenvorverkauf Freising

Rindermarkt 20

85354 Freising

Telefon: 08161/54 44 333

E-Mail: tickets@freising.de

Weitere Infos unter: https://kultur.freising.de Jetzt Tickets online bestellen Ticketkauf auch möglich über https://www.muenchenticket.de

16.12.2022, 20:00 Uhr im Lindenkeller: Double Drums „Groovin` Christmas - the X-mas Percussion Show“

Die Double Drums mit „Groovin` Christmas - the X-mas Percussion Show“ © Double Drums

Weihnachtslieder mal anders: Double Drums zeigen, wie viel Rhythmus in Weihnachten stecken kann. Und dass Weihnachten und Schlagzeug sehr gut zueinander passen.

Vom Bach’schen Weihnachtsoratorium bis zu „Jingle Beats“- manch bekannte Weihnachtsmelodie haben Sie so ganz sicher noch nicht gehört und gesehen. Da groovt selbst das Backblech.

Ein abwechslungsreiches Weihnachtsspektakel, mal freudig-energetisch, mal besinnlich, mal voller Humor. Alles aus einem Guss der Weihnachtstrommelei aus dem Hause Double Drums!.. Süßer die Drummer nie klingen!

Preise & Tickets Preise Vorverkauf: regulär 16,90 €; ermäßigt 14,90 € zzgl. Gebühren Tickets beim Kartenvorverkauf Freising

Rindermarkt 20

85354 Freising

Telefon: 08161/54 44 333

E-Mail: tickets@freising.de

Weitere Infos unter: https://kultur.freising.de Jetzt Tickets online bestellen Ticketkauf auch möglich über https://www.muenchenticket.de

Anfahrt

Lindenkeller Gastronomie GmbH & Co. KG

Veitsmüllerweg 2

85354 Freising

Telefon: 08161 51 93 675

E-Mail: info@lindenkeller-freising.de