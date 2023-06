Als hätten die Eagles selbst gespielt: Konzert am Haager Weiher begeistert die Gäste

Auftritt in freier Natur: Die Band Louis Thomass and the Surfing Cowboys nahm die Weiherkonzert-Gäste auf einen musikalischen Roadtrip durch Amerika mit. © Maria Martin

Auch wenn das Wetter nicht wirklich mitspielte: Das Konzert der Band Louis Thomass and the Surfing Cowboys am Haager Weiher war ein voller Erfolg - fast so, als hätten die Eagles selbst gespielt.

Haag – Es waren Songs nicht nur für einen schönen, warmen Sommerabend, beschwingt und romantisch anrührend. Auch wenn das Wetter beim traditionellen Konzert des Haager Kulturvereins am Badeweiher heuer nicht so mitspielte: Von den Klängen des kalifornischen West-Coast-Rock, den die Band Louis Thomass and the Surfing Cowboys mitgebracht hatte, ließen sich die mehr als 100 Besucher gerne verzaubern.

„Hält’s Wetter?“ Das war die bange Frage, die sich die Mitglieder des Kulturvereins Haag am Freitagnachmittag immer wieder gestellt hatten. Die Meteorologen konnten Regen, zumindest zum späteren Abend hin, nicht ausschließen. Was tun, wenn es nass wird? Trotz verhangenen Himmels habe man sich durchgerungen, das Fest im Freien stattfinden zu lassen, sagte Elisabeth Haunschild. Im vergangenen Jahr sei die Traditionsveranstaltung nach innen verlegt worden – auch das sei schön gewesen, erinnerte sich die Vorsitzende des Haager Kulturvereins. Aber das „American-Way-of-Life-Feeling“ der späten 1970er Jahre unter offenem Himmel zu spüren, das sei stimmiger.

Dass die Songs der amerikanischen Country-Rock-Band „Eagles“ immer noch wirken, das wurde schnell deutlich. Die sieben Musiker um den Münchner Gitarristen Louis Thomass interpretierten den West-Coast-Rock mit viel Gefühl. Bei der „American Bar Night“ im Freisinger Lindenkeller habe der Auftritt von Louis Thomass and the surfing Cowboys nachhaltig beeindruckt, erzählt Haunschild. Deshalb habe man sie für die „Naturbühne“ am Haager Weiher engagiert.

Trotz kühler Temperaturen und zeitweise Regen genossen rund 100 Besucher das Konzert am Haager Weiher. Am Lagerfeuer ließ es sich gut aushalten. © Martin

Am Steg spielte die siebenköpfige Formation deshalb die Melodien, die die Gäste in Gedanken in ihre Jugendzeit versetzten. Wie ein Roadtrip durch Amerikas gewaltige Weite fühlte es sich an, als vom „peaceful easy feeling“ gesungen wurde. Ein Hit folgte dem nächsten bis hin zum wohl berühmtesten Song der Eagles „Hotel California“. Viel Applaus erhielten die Musiker auch für ihre Eigenkompositionen.

Von den Regentropfen, die während der Pause gegen 21 Uhr vom Himmel fielen, ließen sich weder die Musiker noch die Gäste stören. Unter den aufgespannten Regenschirmen rund um das Lagerfeuer konnte man es trotzdem gut aushalten. Auch für das leibliche Wohl war bestens gesorgt. Helmut und Peter hatten würzige Rostbratwürste auf den Grill gelegt. Am Stand daneben waren für die „Nachspeisen-Fans“ Kuchen und Desserts vorbereitet worden. Ein Abend, an dem auch ohne Sonne der Himmel „voller Geigen“ hing.



Maria Martin

