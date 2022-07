24 Stunden als Flüchtling: Emotionale Zerreißprobe in Freisinger Fluren

Teilen

Total geschlaucht waren die „Flüchtlinge“ nach der Rückkehr in der BRK-Katastrophenschutzhalle in Marzling. © Lehmann

Für 24 Stunden schlüpften Jugendliche in die Rolle von Flüchtenden. Machten alle Strapazen mit. Und waren danach körperlich und mental ausgelaugt.

Marzling – Grenzkontrollen und Schleuser in Marzling? Was auf den ersten Blick unwirklich erscheint, wurde am Wochenende in Marzling aufgrund einer ganz besonderen Aktion des Bayerischen Jugendrotkreuzes (BJRK) Wirklichkeit: Im Rahmen der Flucht-Simulation „Youth on the Run“ konnten Jugendliche für 24 Stunden in die Rolle von Flüchtenden schlüpfen und so hautnah miterleben, unter welchem Stress Menschen stehen, die sich auf den Weg in einer bessere Zukunft machen – für die Teilnehmer wurde es zu einer emotionalen Zerreißprobe.

Marzling wurde zu Mogadischu

Aus Marzling wurde am Wochenende kurzum Mogadischu, aus einem Ackerland Österreich und nur wenige Schritte weiter war dann auch schon die deutsche Staatsgrenze. Um Jugendliche das Gefühl nahezubringen, wie es flüchtenden Menschen weltweit ergeht, hat das BJRK die aus Dänemark stammende Fluchtsimulation zum ersten Mal nach Bayern geholt. Die Aktion selbst war penibel durchgeplant, wie Florian Stadler vom Bayerischen Jugendrotkreuz, erklärte: Insgesamt 18 Instruktoren aus Dänemark, Belgien, Westfalen-Lippe und Bayern hatten die Route geplant – startend von Somalia, über einen Nachtmarsch durch den Irak über die Türkei und Ungarn nach Österreich und schließlich nach Deutschland.

Als Flüchtling quer durch die Pampa: Jugendrotkreuzler auf Selbsterfahrungstrip. © BJRK

17 Teilnehmende waren zuvor in drei große Familien eingeteilt worden, die sich auf den Weg machen mussten und es dabei mit vielen Widrigkeiten zu tun bekamen: Zollstationen, Behörden, Schleuser und andere unerfreuliche Überraschungen. Die Instrukteure schlüpften dabei in unterschiedliche Rollen – auch als Wächter. Was Stadler wichtig ist: „Es werden keine Waffen verwendet oder waffenähnliche Gegenstände“. Obwohl bei „Youth on the Run“ sehr auf die körperliche Unversehrtheit der Beteiligten geachtet wurde, ging die 24-Stunden-Flucht den jungen Leuten an die Substanz. Kein Wunder: Schlafentzug, das Erleben von Willkür, wenig Essen und Trinken und die Angst im Nacken, zum Schluss kein Asyl zu bekommen.

Anna: „Ich bin jetzt gscheit fertig!“

„Es war brutal anstrengend, und ich bin jetzt g’scheit fertig“, erzählte Anna Baumeister (22) aus Straubing, die sich beim Jugendrotkreuz in ihrer Heimat engagiert. Was für sie und für viele andere das schlimmste Erlebnis war: „Keine Frage, das Auffanglager No Hope“. Dort wurden die Wartenden in einem engen Zelt mit lauter Musik beschallt, damit sie nicht schlafen oder einnicken konnten. Ähnliches berichtete auch Alexander Fischer (28) aus München, ebenfalls im BRK engagiert: „Das war reiner Stress in dem Lager!“ In seiner Rolle als Familienoberhaupt gab es für ihn aber auch einen Glücksmoment: „Das war ein gutes Gefühl, als wir die Grenze von Österreich nach Deutschland überschritten haben!“

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Nur eine der drei Familien durfte letztendlich bleiben, die anderen wurden symbolisch wieder zurückgeschickt in ihre Heimat. Ein Frusterlebnis, auch für Janine Müller (24) aus Hallbergmoos (Interview im Bayernteil). Trotz der psychischen und physischen Herausforderung, die man allen auch ansah, bereute niemand, an der Simulation teilgenommen zu haben.

Was Stadler besonders freute: Acht der jungen Leute wollen sich demnächst als Instruktoren ausbilden lassen, damit sie selbst solche Runs begleiten können.

Von Richard Lorenz

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.