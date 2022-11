Alles, was sich der Christkindl-Fan wünschen kann: Marzlinger stellen kreativen Weihnachtsmarkt auf die Beine

Für die Los-Aktion vom Frauenbund sammelte Gerlinde Berghofer (r.) Sachspenden. 500 Einzelstücke sind zusammengekommen, die auf die glücklichen Gewinner warteten. © Lehmann

Mit viel Herzblut haben die Marzlinger einen kreativen, bunten Weihnachtsmarkt auf die Beine gestellt. Dort kamen kleine und große Besucher auf ihre Kosten.

Marzling – Die größte Überraschung wartete beim diesjährigen Marzlinger Christkindlmarkt am Samstag auf die Kinder: Die Kleinen durften nämlich erstmalig dem Nikolaus und seinem Engel Weihnachtspost überreichen – mit der Zusicherung, bis zum Heiligen Abend postalische Antwort von himmlischer Seite zu bekommen.

Für die Erwachsenen gab es hingegen Glühwein, Punsch, Feuerzangen-Bowle, Glüh-Gin oder wahlweise eine Halbe Bier, um sich stilsicher auf das nahende Weihnachtsfest vorzubereiten. Damit ist den Marzlinger wieder mal eines gelungen, nämlich einen kleinen, aber sehr feinen Christkindlmarkt mit ganz viel Engagement und noch mehr Herzblut auf die Beine zu stellen, der in dieser Art vermutlich einzigartig im Landkreis ist.

Ein Markt von Marzlingern für Marzlinger

„Was wir wollen, ist ein Christkindlmarkt von Marzlingern für Marzlinger“, erklärte Gemeinderat Winfried Seidl, Mitglied im Organisationsteam und eine der guten Seelen des Marktes. Wie hervorragend diese Strategie bei den Einheimischen ankommt, zeigte sich schon sehr früh, denn spätestens nach dem Eintreffen des Heiligen Mannes auf dem Hof der Grundschule war ein Durchkommen nur noch schwer möglich.

Was heuer nämlich neu war: Die kleinen Marzlinger konnten dem Christkindl einen ganz persönlichen Brief schreiben, der dann feierlich vom Nikolaus und seinem Rauschgoldengel in Empfang genommen wurde. Bearbeitet wird die himmlische Post freilich ganz weltlich, und zwar vom örtlichen Elternbeirat in geheimer Mission.

Besuch beim Nikolaus: Greta, Christina, Maria, „Engerl“ Kathrin Schindler und „Nikolaus“ Kai Glaesner. © Lehmann

Während sich die Kids in eine meterlange Schlange stellten, konnten sich derweil die Eltern zum Beispiel beim Stand des Marzlinger Netzwerks, das den Markt auch organisiert hat, mit einem Glüh-Gin aufwärmen. Seidl beruhigte allerdings bezüglich der Alkohol-Drehzahl: „Das ist heißer Apfelsaft mit vielen Gewürzen, und halt einem guten Stamperl Gin.“ Für das richtige Rezept sei laut Seidl viel probiert und noch mehr verkostet worden, bis endlich die richtige Mischung auf den Tisch kam.

Auch sonst mussten die Gäste weder hungern noch dursten: Von der Bratwurstsemmel am Motorradfreunde-Stand über die Currywurst der Feuerwehrler mit feuriger Spezialsoße, bis zum Kaffee mit selbstgebackenen Kuchen aus der Gemeinde war wirklich alles dabei, was sich der Christlkindlmarkt-Fan nur wünschen konnte.

500 Präsente für die Los-Aktion vom Frauenbund

Ein weiteres Highlight und etwas, was es so und in dieser gewaltigen Größe nur in Marzling gibt: die Los-Aktion vom Frauenbund. Dafür sammelte Gerlinde Berghofer bereits das ganze Jahr Sachspenden von Firmen und Privatleuten und packte jedes einzelne Stück liebevoll ein. Sage und schreibe 500 Präsente sind heuer zusammengekommen, die von Berghofer und ihrem Team fein säuberlich in einem Klassenzimmer aufgereiht worden waren und dort auf die glücklichen Gewinner warteten.

Musikalisch umrahmt wurde der Markt-Auftakt von der im Landkreis berühmten Meindl-Familie, die mit traditioneller Weihnachtsmusi einen wunderbaren Kontrast zur sonst üblichen Last-Christmas-Dauerschleife boten. Später sorgten dann auch noch der Männergesangsverein und „Alla Breve“ für die beste Stimmung.

Wer noch ein kleines Geschenk brauchte, wurde in Marzling ebenfalls fündig. Es gab genügend Handgemachtes, wie beispielsweise über 700 liebevoll gebastelte Einzelstücke vom Kinderhaus-Team, Mützen und Puppen der Familie Schreiber oder die adventlichen Gestecke des Frauenbundes. Worauf Bürgermeister Martin Ernst richtig stolz war: „Heuer ist sogar unsere Partnergemeinde San Zenone mit einem Verkaufsstand dabei.“

Charmante Möglichkeit zum Aufwärmen

Weil die beiden Gäste freilich nur Italienisch sprachen, gab es eine kostenlose Übersetzung, und zwar von Karin Noack, die die zahlreichen Käse- und Grappa-Wünsche der Marzlinger dolmetschte. Feierlich gesegnet wurden die Adventskränze dann anschließend vom Pastoralreferenten Andreas Fußeder, der sich eines wünschte: „Bringt Licht in die Häuser und in die Leben!“

Für die Kids, die sich beim Warten auf den Nikolaus kalte Füße und Nasen geholt haben, gab es übrigens eine charmante Möglichkeit, sich aufzuwärmen: In der Bücherei wurden Weihnachtsgeschichten vorgelesen.

Richard Lorenz

