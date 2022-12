Auf Marzlings Isarstraße stehen jetzt Tempo-30-Schilder - Gemeinde nutzt trickreichen Tipp

Insgesamt drei Beschilderungen sind an der Isarstraße aufgestellt worden. © Lorenz

An der Marzlinger Isarstraße wünschten sich viele bisher vergeblich Tempo 30 zur Gefahrenabwehr. Nun hat man die Schilder aufgestellt - aus einem anderen Grund.

Marzling – 30 Stundenkilometer in der Marzlinger Isarstraße: Ein Thema, das den Marzlinger Gemeinderat in der Vergangenheit häufig beschäftigt, und der sich dabei fast die Zähne am Freisinger Landratsamt ausgebissen hat. Nach zahlreichen Diskussionen im Gremium und einer Petition der SPD sind jetzt vor Kurzem doch Tempo 30-Schilder aufgestellt worden – wenngleich mit einer anderen Begründung.

Rückschau: Im September 2020 war ein eindeutiger Beschluss im Marzlinger Gemeinderat gefallen, nämlich für eine 30er Zone in der Isarstraße mit 14 Ja-Stimmen. Aufgrund diverserer Verengungen, fehlender Fußgängerwege und einem zunehmenden Verkehrsaufkommen wollten die Räte nicht mehr länger zuschauen und schlichtweg Gefahr von ihren Bürgern abwenden. Die Freude über den Beschluss währte allerdings nur kurz, denn bald darauf kassierte das Landratsamt Freising diesen wieder ein.

Ein simpler Tipp

Im März 2022 reichte dann die SPD Marzling, allerdings ohne Absegnung vom Rat, eine Petition beim zuständigen Ausschuss des Bayerischen Landtags ein. Der wiederum konnte die Aufregung gar nicht verstehen und riet: „Macht´s es halt einfach, die 30er Zone, dann kann der Landrat nix mehr sagen“, meinte damals MdL Martin Büchler (GRU).

Danach, so die Auskunft aus dem Marzlinger Rathaus, sei wohl ein Landtagsabgeordneter nach Marzling gekommen, um die Isarstraße mal persönlich in Augenschein zu nehmen und diese Strecke mal abzufahren. Sein simpler Tipp: Tempo 30 wegen bestehender Straßenschäden. Insgesamt drei Dreifach-Beschilderungen sind nun an der Isarstraße aufgestellt worden, wie lange sie dort stehen werden, beziehungsweise wann die Straßenschäden behoben sein werden, konnte auch Geschäftsleiterin Doreen Feil nicht konkret beantworten.

Richard Lorenz

