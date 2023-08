Lukas (6) aus Marzling kämpft gegen Krebs: Der Moment, „als die Welt kurz stehen blieb“

Lukas (6) blickt optimistisch in die Zukunft: Der Marzlinger kämpft gegen Lymphdrüsenkrebs – und beweist dabei sehr viel Mut. © Lorenz

Lukas (6) aus Marzling kämpft gegen Lymphdrüsenkrebs. Seine Eltern erzählen zum ersten Mal über den Moment der Diagnose - und die riesige Welle der Hilfsbereitschaft.

Marzling – Es gibt Situationen im Leben, die offenbaren, was wirklich wichtig ist und was zählt: die Gesundheit der eigenen Kinder und dass in Notzeiten die Menschen zusammenhalten.

Ein berührendes Beispiel zeigte sich unlängst in Marzling. Die schwere onkologische Erkrankung des sechsjährigen Lukas hat derart viele Menschen bewegt, dass der mehr oder weniger über Nacht gestartete Spendenaufruf bereits nach wenigen Stunden durch die Decke ging. Das Freisinger Tagblatt hat nun zum ersten Mal mit den Eltern und Lukas über jenen Moment gesprochen, als die Welt kurz einmal stehen blieb – wie auch über Dankbarkeit, Zuversicht, Hoffnung und den großen Wunsch, gemeinsam das Meer zu sehen.

Es stand sehr schnell fest, wo das Gespräch zwischen Eltern, Lukas und FT stattfinden sollte – nämlich in der Marzlinger Feuerwache. Der Grund ist denkbar einfach: Die Eltern, Daniela und Sebastian, sind schon lange Jahre bei der Marzlinger Feuerwehr aktiv und auch Lukas mag Feuerwehrautos – vor allem wenn sie aus Legos gebaut sind. Auf dem ersten Blick hätte man also durchaus meinen können, eine Familie macht nur einen kleinen Ausflug ins Feuerwehrhaus, jedenfalls bis Mama Daniela erzählte, dass Lukas am Freitag zuvor seine erste Chemo-Therapie gut überstanden hat. Seit kurzem ist bekannt, dass der Sechsjährige an einem Lymphdrüsenkrebs erkrankt ist.

Eine wahre Krankenhaus-Odyssee

„Die ersten Tage nach der Diagnose waren sehr schwer, keine Frage“ erzählte Daniela, die aber auch immer sicher gewesen war, dass alles gut ausgehen werde. Das Tragische dabei: Lange Zeit musste Lukas und seine Familie eine wahre Krankenhaus-Odyssee durchmachen, auch weil zuvor die Diagnose einer Pankreas-Autoimmun-Erkrankung im Raum gestanden war. Da sagte dann Lukas einen Satz, den man eigentlich von Erwachsenen erwartet, der aber auch zeigt, wie reif der kleine Junge durch die Erkrankung geworden ist: „Ich bin echt froh, dass wir endlich wissen, was ich habe“.

Weil er aber im Vorfeld bereits viele spezielle Medikamente bekommen hat, will die Kinderklinik auf Nummer sicher gehen, da es möglich ist, dass sich, einfach gesagt, Krebszellen dadurch verstecken. „Deshalb bekommt Lukas jetzt auch eine Chemo wie bei einer Leukämie“, erklärte Sebastian, der beim Interview alle Hände mit dem jüngsten Nachwuchs, dem einjährigen Simon, zu tun hatte.

Ein Symbol aus Klemmbausteinen: Diese Installation zeigt bildhaft, wie groß die Unterstützung für Lukas ist. Und der wurde auch als Plastikmännchen verewigt. © Lorenz

„Wir können jetzt ja nicht einfach arbeiten gehen“, betonte Sebastian, eben auch weil Simon nicht in die Krippe geschickt werden kann. Der Grund: Von dort aus könnte der Kleine Infektionen mit nach Hause bringen, die für Lukas zeitweise lebensbedrohlich sein könnten. Aus diesem Grund darf auch Lukas selbst für ein halbes Jahr nicht zur Schule gehen, sondern muss daheim oder im Klinikum beschult werden. „Wir müssen unbezahlten Urlaub nehmen, um das zu schaffen“, sagt Sebastian, der kurz nachdenklich wurde und es dann so formulierte: „Die ganzen Leute haben uns die zweitgrößte Angst genommen, die wir hatten, nämlich wie wir das alles schaffen sollen“.

Überwältigende Spendenaktion

Was er damit meinte, ist die Spendenaktion, die von verschiedensten Akteuren wie den Freiwilligen Feuerwehren Marzling und Oberappersdorf, dem Marzlinger Netzwerk, dem Frauenbund und vielen anderen auf die Beine gestellt worden war – und die bereits nach wenigen Stunden durch die Decke ging. „Wir waren nicht überrascht – wir waren schlichtweg überwältigt“, betonten die Eltern, die aus dem finanziellen Pool als erste Hilfe 15 000 Euro erhalten. Weitere finanzielle Ausgaben an die Familie werden vom Frauenbund gemanagt, die restlichen Spenden sollen dann der KUNO-Stiftung (Unterstützung von Kinderkliniken in Regensburg) sowie dem VKKK Ostbayern, der unter anderem krebskranke Kinder fördert, zugute kommen. Wie schwer finanzielle Notlagen bei Erkrankungen des Kindes wiegen können, ist den Beiden durch die zahlreichen Klinikaufenthalte und den Gesprächen mit betroffenen Eltern bewusst geworden. Hier, so ihr Wunsch, müsste der Staat die Möglichkeit schaffen, dass in solchen Situationen keine Existenzängste auftreten müssen.

Für seine Eltern ist Lukas ein großer Held

Große Ängste hat Lukas hingegen nicht, auch nicht vor den nächsten Chemo-Zyklen. Er weiß ganz genau, dass ihm möglicherweise schon bald die Haare ausfallen werden. Das nimmt Lukas aber sehr gelassen: „Die wachsen ja wieder nach“. Überhaupt hat Lukas keine Probleme über seine Krankheit zu sprechen, weil sie ja vorübergehen wird – weil er sie besiegen kann. Dass er für seine Eltern ein großer Held ist, das war deutlich beim Gespräch zu hören und auch zu spüren. „Wir sollten uns nicht über jeden Mist aufregen, sondern froh sein, dass wir gesund sind“, sagte Sebastian, der sich wünscht, dass ihn daran Lukas später einmal daran erinnern wird, was wirklich wichtig ist. Was alle jetzt schon daran erinnert, ist die Mutperlenkette. Daran aufgefädelt werden alle mutigen Dinge, die ein onkologisches Kind während der Erkrankung über sich ergehen lassen muss – wie etwa Blutabnahmen oder Chemotherapien.

Der größte Wunsch: Urlaub am Meer

Zum Schluss verriet Lukas dem FT auch noch seinen größten Wunsch – nämlich einen Urlaub ans Meer. Weil das gerade viele Menschen möglich machen, wollten abschließend die Eltern auch noch ihren Marzlingern und den Spendern danken – unter anderem ihren Familien und Freunden, den Ärzten und Pflegekräften, allen Akteuren des Spendenaufrufes, wie auch allen Menschen, die sie in dieser schweren Zeit aufgefangen haben und unterstützen.

Richard Lorenz

Wie kann man spenden?

Wer spenden möchte, kann dies unter www.gemeinsam-fuer-lukas.de

Zweimal Benefiz

Der SV Marzling spielt am Freitag 18. August, ab 20 Uhr gegen den VfB Hallbergmoos-Goldach mit Grillfest. am Sportplatz Marzling Der Erlös kommt Lukas zugute.

Eine große Benefizveranstaltung gibt es zudem am Sonntag, 8. Oktober, ab 10 Uhr vor dem Feuerwehrhaus Marzling. Eingeladen zu dem bunten Programm sind alt und jung. Für leibliche Wohl ist gesorgt. Auch hier fließt der Erlös in die Spendenkasse