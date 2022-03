„Des is der Wahnsinn“: Marzlinger Benefizaktion erbringt 26.000 Euro für ukrainische Kinder

Das Ergebnis eines großen Tags: Mit ihrem Benefiz-Fest zugunsten ukrainischer Kinder haben die Marzlinger Vereine Fantastisches geleistet und konnten neben 26 Kubikmetern Sachspenden auch 26.000 Euro an Erlös präsentieren.

Die Organisatoren jubeln

Die gemeinsame Aktion „Marzling grillt“ hat alle Erwartungen weit übertroffen: 26.000 Euro sowie 26 Kubikmeter Sachspenden wurden gesammelt.

Marzling – „Kannt ma da ned wos macha?“, fragt am Montag vor einer Woche Willi Thalhammer vom SV Marzling während eines Telefonats mit Gemeinderat Thomas Sellmeir. Man wollte spontan der ukrainischen Bevölkerung helfen – insbesondere den Kindern. Eine Grillaktion sollte es sein, waren sich schließlich Thalhammer und Sellmeir einig. Jetzt waren Helfer gefragt – und bald auch gefunden. Denn noch am selben Abend wurden die Marzlinger Vereine kontaktiert: „Und sie haben mitgemacht“, berichtet Thomas Sellmeir.

Die Vorbereitung

Was mit diesem kurzen Telefonat begann, vereinte noch in derselben Nacht die Marzlinger Vereine – und dank der Unterstützung der Bäckerei Geisenhofer sowie der gleichnamigen Metzgerei war schon am nächsten Morgen klar: „Das ziehen wir durch.“ Die Aktion war unter Dach und Fach. Neben der lukullischen Versorgung wurden dann auch noch Hubschrauber-Rundflüge ins Angebot integriert.

Die Durchführung

Am Sonntag habe dann „gespannte Erwartung bei allen Beteiligten geherrscht“, berichtet Thomas Sellmeir. „,Werden wir die Ware auch los?’, das fragten sich viele.“ Aber die Sorgen der Aktiven erwiesen sich schnell als unbegründet, denn: „Schon zu Beginn um 11 Uhr herrschte Ausnahmezustand in Marzling“, berichtet Sellmeir. „Nicht nur aus der Gemeinde, sondern auch aus Nah und Fern kamen viele und brachten nicht nur Sachspenden mit, sondern ließen es sich nicht nehmen, fleißig Bargeld zu spenden.“ Das einhellige Urteil aller Beteiligten: „Des is der Wahnsinn.“

Viele Helfer

Und dann wurde kräftig angepackt: So arbeiteten am Sonntag von morgens bis abends alle Marzlinger Vereine „Hand in Hand“ und halfen sich gegenseitig, um vor der Gemeinde die Grillwurst- und Leberkässemmeln, Glühwein, Kuchen und Getränke an die Spenderinnen und Spender auszugeben (die genauen Zahlen siehe „Fakten“), während ein paar hundert Meter weiter Hubschrauberrundflüge auf Spendenbasis stattfanden. Auch diese waren bis auf den letzten Platz „ausverkauft“.

Außerdem sprangen weitere Metzger ein, um nochmal für Nachschub zu sorgen: Denn der Andrang der Käufer hielt weiter an. Übrigens: Preise gab es keine, der selbst gewählte Spenden-Obolus des Einzelnen floss in eigens aufgestellte Spendenboxen. Sellmeir betonte, dass selbst die Allerkleinsten einen Teil ihres Taschengeldes spendeten oder Armbänder und andere Bastelarbeiten verkauften, um die Kinder in der Ukraine zu unterstützen.

Das Resultat

Das Aufräumen nach der Aktion gestaltete sich einfach, berichtet Sellmeir: „Bis auf das Leergut war am Ende alles weg.“ Er ist stolz auf das Resultat – und auf die Einigkeit der Marzlinger Vereine: „Das war ein großer Tag.“ Dazu gab es externes Lob für die Organisatoren von BRK-Kreisgeschäftsführer Albert Söhl: „So ausgerichtete Aktionen sind besonders wertvoll.“

Das Geld wird nun auf das Konto von „Ein Herz für Kinder“ zweckgebunden für ukrainische Kinder überwiesen. Die Sachspenden werden bei der Hilfsorganisation Navis in Moosburg (siehe auch Seite 4) eingelagert.

Die Unterstützer

Besonderer Dank gilt den Firmen, die die Aktion unterstützt haben: Bäckerei & Konditorei Geisenhofer, Freising; Metzgerei Geisenhofer, Fahrenzhausen; LVM Versicherung Möller, Marzling; Kocher Getränkegroßhandel/weinundbar; Metzger Thomas Grassl, Freising; Marzlinger Getränkemarkt; Metzgerei Keller, Langenbach; Sky Magic Helikopter, München; Hofbrauhaus Freising

In Zahlen

26 Kubikmeter Sachspenden

35 gebuchte Hubschrauber-Flüge

50 Helfer

60 Kuchen, 100 Liter Glühwein und Rosé, 450 Leberkässemmeln, 1100 Grillwurstsemmeln, zwei Paletten Getränke

über 2000 Spenderinnen und Spender haben mitgemacht.

