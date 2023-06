Die Weltrevue und eine Hymne für Marzling: Klingender Abschluss eines außergewöhnlichen Grundschulprojekts

110 Schüler begeistern Publikum

In der Grundschule Marzling ging es zum Abschluss eines singenden und klingenden Projekts hoch her. Über hundert kleine Künstler nahmen das Publikum mit auf eine musikalische Weltreise.

Marzling – Musikalisch die Welt bereisen, um das Glück zu finden und die Menschen zu berühren – an Herz und Seele. Das gelang am vergangenen Freitag den Schülern der Grundschule Marzling mit dem Abschlusskonzert eines ganz und gar außergewöhnlichen Schulprojekts. Das Besondere: Marzling bekam eine ganz persönliche Hymne, sozusagen als Geschenk der Kinder an ihre Heimat.

+ In der Marzlinger Schulturnhalle noch einen freien Platz zu bekommen, war völlig aussichtslos. Denn Eltern, Verwandte, Bekannte und Freunde hatten sich eingefunden, um dem Nachwuchs bei seiner vertonten Weltreise zusehen und zuhören zu können. © Lehmann

Eines war schnell klar: In der Marzlinger Schulturnhalle noch einen freien Platz zu bekommen, war eigentlich völlig aussichtslos, denn natürlich hatten sich Eltern, Verwandte, Bekannte und Freunde eingefunden, um dem Nachwuchs bei der vertonten Weltreise zusehen und zuhören zu können. Diese Weltreise war auch der Grund gewesen, weshalb es Bürgermeister Martin Ernst nach der Klimakonferenz in Freising sakrisch pressiert hatte, um ja pünktlich bei den Grundschülern vorstellig werden zu können.

Eine Revue voller Flitter und Glanz

Insgesamt 110 Schüler ließen es dann auch richtig krachen – und zwar mit einem facettenreichen und äußerst liebevoll gestalteten Programm, das die Zuschauer oftmals atemlos vor Begeisterung zurückließ. Ob nun mit kleinen Theaterstücken, einer Line-Dance-Einlage oder musikalischen Verneigungen vor den fremden Ländern wie Frankreich: Die Marzlinger Kinder präsentierten den Erwachsenen am Freitag eine ganz und gar wundervolle Revue voller Flitter und Glanz, voller Sternenstaub und dem Duft der großen weiten Welt. Musikalisch koordiniert wurde das Schulprojekt von 3klang-Lehrkräften, darunter auch dem Percussion-Meister und Allrounder Roman Seehon, der eine Drum-Vorstellung auf hohen Niveau mit den Youngsters einstudiert hatte.

+ Musikalisch die Welt bereisen, um das Glück zu finden und die Menschen zu berühren: Das gelang den kleinen Musikerinnen und Musikern. © Lehmann

„Ich bin heute mal der Sultan“, erklärte 3klang-Chef Gottfried Herrmann dem FT, während er bereits den nächsten Act vorbereitete. Was ihm schwer imponierte: „Die Kinder haben die ganze Woche geübt und geprobt. Es gab jeden Tag nur Musik, kein Deutsch und kein Mathe – und das ist wunderbar.“

Das Projekt „Eine musikalische Weltreise“ lief vom 19. bis zum 23. Juni und wurde erneut von einem höchst engagierten Elternbeirat in Kooperation mit der Schule auf die Beine gestellt. Der Abschluss des Konzerts war dann aber doch für alle überraschend, denn die Kinder lieferten dabei eine Hymne für ihre Heimat ab. Dafür texteten sie schlicht und einfach den Queen-Klassiker „We will rock you“ in „Endlich wieder Marzling!“ um – als perfekte Abschlussnummer und Rausschmeißer gleichermaßen. „Ein ganz, ganz großes Lob an die Kinder und den Elternbeirat, das war heute richtig gigantisch,“, so der erste Eindruck vom Rathaus-Chef. Aber auch Daniel Girlich, Vorsitzender des Elternbeirats, war begeistert: „Die Kinder hatten diese Woche einfach eine große Gaudi.“ Trotz temporären Nieselregens ließen es sich weder die Kinder noch die Eltern und Lehrer nehmen, danach im Pausenhof ein Sommerfest mit Leberkässemmeln und Hotdogs zu feiern – und somit auch ihre Rückkehr von einer Weltreise, die für sie dort endete, wo es halt doch für sie am schönsten ist, nämlich in Marzling.

Richard Lorenz

