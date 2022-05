Eigentlich ist kein Geld da, aber das Marzlinger Kinderhaus wird trotzdem erweitert - gezwungenermaßen

Das Kinderhaus wird zu klein: Je vier Anmeldungen mehr als freie Plätze gibt es bislang für die Krippe und den Kindergarten in Marzling. Nun musste schnell eine Lösung her. © Lorenz

Marzlings Kinderhaus wird erweitert. Das 200.000-Euro-Projekt soll trotz „maroden Haushalts“ umgesetzt werden.

Marzling – „Wir müssen jetzt die Kuh vom Eis bringen“, betonte Bürgermeister Martin Ernst (CSU/FW) in der Ratsitzung am Donnerstag zum zunehmenden Platzproblem im Marzlinger Kinderhaus. Die Nachfrage ist deutlich größer als das Angebot.

18 freie Plätze stellt die Krippe ab September zur Verfügung, wofür es bis dato 22 Anmeldungen gibt. Auf die 29 Kindergartenplätze kommen aktuell 33 Anmeldungen. Laut Kinderhaus-Leiterin Susanne Baumgartner kann noch nicht abgesehen werden, ob noch weitere Anmeldungen eintrudeln. Mehrere Faktoren beeinträchtigen die Planbarkeit: Zuzug durch die Neubauten hinter dem Rathaus, ukrainische Kinder und kurzfristige Zuweisungen vom Jugendamt.

Mindestens acht Kinder haben keinen Platz

Dabei sei vor Ostern von einem Bedarfsüberhang noch nichts spürbar gewesen. Weshalb nun die Rechnung eine ganz andere ist, sei für Baumgartner unerklärlich. Fest stehe aber: Mindestens acht Kinder haben aktuell keinen Platz im Kinderhaus Marzling. Aus Erfahrung wisse Baumgartner, dass es immer auch reguläre Nachmeldungen gibt. „Das macht mir Bauchweh.“

Um das Problem zu lösen, lagen dem Gremium vier Möglichkeiten vor. Die einfachste Option, die allerdings auf die wenigste Begeisterung stieß, sei eine Warteliste für alle Kinder, die keinen Platz bekommen. Die Gefahr, die auch Ernst dabei sah: mögliche Klagen von Eltern, hohe Unzufriedenheit bei allen Beteiligten und eine Abweisung von Jugendheim-Zuweisungen. Schnell vom Tisch war auch die Idee, zwei Gruppen im alten Feuerwehrhaus unterzubringen: Neben sehr hohen Umbaukosten scheitert diese Alternative schon im Vorfeld durch die fehlende Freifläche.

Für Modullösung tief in die Tasche greifen

Attraktiver fanden die Räte zwei andere Möglichkeiten: entweder der Anbau eines Moduls an die Krippe oder die Schaffung eines Waldkindergartens beziehungsweise einer Naturgruppe. Modul-Aufbau wie auch Naturgruppen-Gründung sind laut Ernst eine sehr rasche Lösung, die sich jedoch in den Kosten für die Gemeinde deutlich unterscheiden. Während die Betreuung im Freien – abgesehen von den Personalkosten – relativ günstig wäre, muss Marzling laut dem Bürgermeister für ein Modul tief in die Tasche greifen und um die 200 000 Euro berappen. Geld, das die Gemeinde wie berichtet eigentlich nicht hat. Trotz „maroden Haushalts“ präferierte Ernst die Modullösung, deren Finanzierung durch „Jonglieren“ vielleicht doch möglich sei; vor allem weil Kinderbetreuung eine kommunale Pflichtaufgabe sei.

Was eher gegen eine Waldkindergartengruppe spreche, ist laut Baumgartner eine kürzlich durchgeführte Umfrage bei den Marzlinger Eltern. Ergebnis: Vier Eltern können sich eine Naturgruppe für ihr Kind vorstellen, 33 aber nicht. Denn mit einer verkürzten Betreuungszeit bis 14 Uhr bei einer „Draußengruppe“ hätten viele Eltern ein Problem.

Waldkindergarten als Zusatzangebot

Jetzt einen Waldkindergarten als kostengünstige Notlösung zu präsentieren, ist für Thomas Sellmeier (SPD) der falsche Weg. Seiner Meinung nach sollte das in Ruhe als zusätzliches Angebot geplant werden. Eines kristallisierte sich deutlich heraus: Zahlreichen Räte und auch Ernst gefiele eine Waldkindergartengruppe sehr gut.

Abschließend wollte Karl Göls (CSU/FW) auch noch wissen, ob dann dieses Modul ein Provisorium am Provisorium sei. Hintergrund: Die Krippe befindet sich bereits in so einem Modul, an das ein weiteres angebaut werden soll. Hier konnte Sellmeier beruhigen: „Manches Provisorium steht 30 Jahre lang und länger.“

Mit einer Gegenstimme brachte das Gremium die Entscheidung zur Anschaffung eines Moduls für das Kinderhaus auf den Weg. Nun möchte man die Finanzierung so schnell wie möglich in trockene Tücher bringen. Die Zeit drängt nämlich: Die bisherigen Anmeldebestätigungen müssen bis Ende Mai verschickt werden.

Von Richard Lorenz