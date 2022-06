Einzigartige Rettungsaktion: Spatenstich in Marzling für Barockstadel

Von: Manuel Eser

Besonderes Projekt: Zum Spatenstich für den Wiederaufbau des Ampertshausener Barockstadels in Marzling kamen am vergangenen Freitag (v. l.) Tragwerksplaner Martin Schubert (Brandl+Eltschig), Baumeister Wolfgang Gruber (Baumeister), Bürgermeister Martin Ernst, Bauherr Günther Kriegelsteiner, die Zimmerer Florian Platzer und Stefan Frank sowie Architekt Michael Deppisch. © Michalek

2011 hat ein Marzlinger den ältesten datierten Stadel im Landkreis Freising davor gerettet, Brennholz zu werden. Elf Jahre lang hat er die Einzelteile sorgsam gelagert. Jetzt soll das historische Baudenkmal wieder aufgebaut werden – mit großen Plänen.

Marzling – Jahrzehnte hat Günther Kriegelsteiner auf diesen Moment warten müssen, doch jetzt ist er seinem Traum ganz nahe. In einem beispiellosen Vorhaben will das Marzlinger Urgestein den ältesten datierten Bauernstadel des Landkreises Freising wieder aufbauen – etwa 20 Kilometer von dem Ort entfernt, wo das historische Bauwerk über 230 Jahre gestanden hatte. Am Freitag feierte Kriegelsteiner die Grundsteinlegung. „Lang hat es gedauert, jetzt freue ich mich, dem Landkreis seinen Stadel zurückgeben zu können.“

In die Jahre gekommen war der älteste Barockstadel des Landkreises Freising, bevor er 2002 in Ampertshausen abgetragen wurde. Jetzt soll das historische Bauwerk – aufwendig restauriert – in Marzling wieder aufgebaut werden. © Kaspercom

Schon als Bub hat er den Stadel bewundert

1771 wurde das landwirtschaftliche Gebäude in Ampertshausen (Gemeinde Kranzberg) errichtet. Und schon als Kind hat der Barockstadel mächtig Eindruck auf Kriegelsteiner gemacht. „Da war ich noch ein kleiner Bub, da hat mich der Großvater immer dorthin mitgenommen, weil der Besitzer des Stadels ein Bekannter von ihm war“, erzählt er. Der habe immer wieder betont, dass weder zuvor noch danach landwirtschaftliche Schober derart aufwendig gebaut worden seien. „Da ging es nicht nur um Zweckmäßigkeit, sondern auch um Schönheit. Das hat mich begeistert.“

So sehr, dass er 2002, als der Stadel abgetragen werden sollte, schon mit dem Gedanken spielte, ihn zu kaufen. Damals aber, so berichtet er, sei er mit dem Landesdenkmalamt auf keinen grünen Zweig gekommen. Erst neun Jahre später sollte es doch noch klappen. Der neue Eigentümer, der den abgetragenen Schober gekauft und die Einzelteile gelagert hatte, fand doch keine Verwendung und meinte zu Kriegelsteiner: „Wenn du ihn noch möchtest, dann kannst du ihn haben.“

Kriegelsteiner wollte. „Wenn ich ihn nicht genommen hätte, wäre aus dem Stadel Brennholz geworden“, sagt er. „Es mag vielleicht wichtigere Baudenkmäler geben als ein landwirtschaftliches Gebäude, aber es ist ein Kulturgut. Und wenn niemand Wert darauf legt, gibt es für nachfolgende Generationen kein Beispiel mehr für diese barocke Baukunst.“

Wurzel und Krönung eines Mega-Projekts

Zwar blieb auch der Stadel bei Kriegelsteiner lange unter Verschluss. Der Bauherr selbst aber war alles andere als untätig. Auf einem großen Areal an der Freisinger Straße hat er in den vergangenen Jahren drei hochwertig gebaute Mehrfamilienhäuser realisiert. Vervollständigt werden soll das Areal, das sich „Leben im Obstgarten“ nennt, nun mit dem Barockbau, der nicht nur Abschluss, sondern auch Beginn dieses Mega-Projekts war. Denn, so betont Kriegelsteiner: „Der Stadel war die Wurzel von allem hier.“

Rund ein Jahr dauert es, bis der Stadel aufgebaut und auch restauriert ist. Um das altehrwürdige Baumaterial, so gut es geht, vor Wind und Wetter zu schützen, wird um die Baustelle herum eine Einhausung errichtet. Künftig soll der Stadel dann eine Art Ortsmittelpunkt darstellen. „Unser Ziel ist es, dort ein kleines Café unterzubringen, einen Laden, in dem regionale Produkte verkauft werden können, und ein Veranstaltungsraum“, sagt Kriegelsteiner. Ein genaues Innenraumkonzept will er allerdings erst entwerfen, wenn der Betreiber des Gebäudes feststeht. „Ich bin auch offen für neue Ideen.“

