Fällen oder zurückschneiden? Bäume werden zur Gefahr für Zugverkehr in Marzling

Wie soll man mit den Bäumen nahe den Marzlinger Bahngleisen weiter verfahren? Das war nun Thema im Gemeinderat. © Symbolfoto/cce

Baumfällarbeiten bei Marzling legten kürzlich den Zugverkehr lahm. Die Gemeinderäte diskutierten nun, wie es mit den Bäumen nahe der Gleise weitergehen soll.

Marzling – Sollen die Bäume zwischen Schule und Bahngleise zugeschnitten oder nicht doch besser gleich ganz gefällt werden? Mit dieser Frage musste sich unlängst der Marzlinger Gemeinderat auseinandersetzen.

Neben der Verschattung der Photovoltaikanlage auf dem Marzlinger Schuldach stehen die Bäume nämlich extrem nahe an den Bahngleisen. Wie gefährlich Bäume an den Gleisen sein können, zeigte sich nicht nur beim Unwetter vorigen Jahres in Moosburg, sondern auch erst kürzlich bei den folgenreichen Fällarbeiten zwischen Freising und Marzling, die den Zugverkehr zum Erliegen brachten. Obwohl die Marzlinger Räte zum Sitzungszeitpunkt freilich noch nichts vom jüngsten Bahn-Chaos ahnten, war ihnen die Nähe der Bäume auf dem Schulareal zu den Bahngleisen dann doch zu gering – vor allem für so riesige Bäume.

Die Faktenlage: Die Bäume haben inzwischen eine Höhe von bis zu 15 Meter erreicht, der Abstand zu den Gleisen beträgt nur magere zwölf Meter. Was die Räte zudem beschäftigte, ist die zunehmende Verschattung der Photovoltaikanlage auf dem Schuldach und der damit einhergehende Energieverlust. Also was tun? „Die Verwaltung empfiehlt das Rückschneiden aller Bäume im Bereich zwischen südöstlicher Ecke Turnhalle und Mitte Querbau sowie die Fällung aller Bäume, die einen Schrägwuchs Richtung der Bahnanlage aufweisen“, so die Beschlussvorlage.

„Naturschutzverträglich zuschneiden“

Das Stimmungsbild der Räte schloss sich der Verwaltung an: Die Bäume sollen nun großzügig zurückgeschnitten werden, oder, wie es Johanna Sticksel formulierte: „Einfach naturschutzverträglich zuschneiden, was notwendig ist!“ Die Bäume müssen, um eine Verschattung zu verhindern, auf drei bis fünf Meter zusammengestutzt werden. Als Ersatz für gefällte Bäume sollen Hecken angepflanzt werden, das präferierte Franziska Petermeier (Grüne). Für die letzte Entscheidung wird nun bei der Unteren Naturschutzbehörde angefragt.

Richard Lorenz

