Marzlinger Bürgermeister: Etatsituation „sehr schlecht“

Rund 40 Bürger waren zur ersten Marzlinger Bürgerversammlung in Präsenz seit der Pandemie ins Rathaus gekommen und hörten sich den Rechenschaftsbericht von Bürgermeister Martin Ernst an. © Lehmann

Wie ist das Jahr 2021 für Marzling gelaufen? Rathauschef Martin Ernst gab in der Bürgerversammlung Bericht. Im Fokus stand die angespannte Haushaltslage.

Marzling – Die angespannte Etatsituation, die 2021 mit einer Schuldenlast von 5,3 Millionen Euro schloss, ist laut Ernst in der Gesamtbetrachtung „sehr schlecht“. Die Schulden beschränken die Gemeinde auch in puncto neue Baugebiete.

Die Eckdaten

Zum Jahresende 2021 lebten in Marzling 3492 Menschen ein leichter Rückgang zu 2020 (3503). In der Kommune sind Menschen aus 71 Nationen vertreten, die meisten ausländisch Stämmigen kommen aus Rumänien, Polen und der Türkei. Das Gros der Marzlinger ist zwischen 50 und 65 Jahre alt (797), dicht gefolgt von den über 65-Jährigen (575) – der Nachwuchs bildet das Schlusslicht (202). 50 Prozent der Einwohner sind katholisch, zehn Prozent evangelisch und 40 Prozent konfessionslos. Auch in Marzling nehmen die Kirchenaustritte zu: Kehrten 2020 33 Gemeindebürger der Kirche den Rücken, waren es 2021 schon 47.

Erklären konnte der Bürgermeister allerdings die zunehmende Verschuldung, denn diese hänge direkt mit dem pandemiebedingten Einbruch der Gewerbesteuer-Einnahmen zusammen. Die größten Ausgaben musste die Kommune für den Neubau des Feuerwehrhauses (rund drei Millionen Euro) und für den Tiefbau (um die 250 000 Euro) schultern. Weil in der Kasse aktuell eben kaum Geld sei, müsse sich die Kommune jetzt auf Pflichtaufgaben konzentrieren und zugleich versuchen, ihre Einnahmen deutlich zu steigern. „Einfach ist das aber nicht“, wie Martin Ernst betonte.

Was Ernst nachdenklich stimmte, waren die 50 Sterbefälle im vorigen Jahr. „Das ist eine sehr hohe Zahl und das macht mich traurig.“ Zum Vergleich: 2020 waren 32 Bürger in Marzling verstorben. „Ob das mit Corona zusammenhängt, können wir aber nicht sagen“, so Ernst.

Die Pflichtaufgaben

Was er aber auch ausführte: „Für die Kinderbetreuung legt die Gemeinde im Jahr rund eine Million Euro drauf, die nicht auf den Bürger umgelegt wird.“ Diese Kosten seien laut dem Bürgermeister aber äußerst gut angelegt, hier sollte auch nicht gespart werden. Die Neuverschuldung für das Jahr 2021 betrug so rund zwei Millionen Euro, die Gesamtverschuldung zum Jahresende 5,3 Millionen Euro. „Was hier die Zukunft bringt, wissen wir aber alle nicht“, so Martin Ernst bezüglich der angespannten Finanzsituation.

Die Umweltbilanz

Ebenso unklar sei, wann die zwei genehmigten Photovoltaik (PV)-Freiflächenanlagen errichtet werden würden. Aber auch das Potenzial der PV-Dachflächenbestückung sei in der Kommune noch nicht ansatzweise ausgeschöpft. „Wenn jeder das draufbauen würde, bekämen wir dreimal so viel Strom, wie wir bräuchten“, sagte Ernst und verwies auf eine Berechnung zur CO2-Bilanz von Moritz Strey, dem Energiebeauftragten des Landratsamts. Das Ergebnis: Jeder Marzlinger belaste das CO2-Restbudget mit 1,5 Tonnen CO2Äquivalente (unterschiedliche Treibhausgase) jährlich. Das verbliebene CO2-Budget für die Kommune wäre so bis spätestens 2037 aufgebraucht. Für Ernst steht aber in puncto der angestrebten Klimaneutralität eines fest: „Die Kommune kann das nicht alleine schaffen, sondern nur wir alle zusammen.“

Gemeinsam mit den Gemeinderäten möchte Ernst zudem an einer kostengünstigen Zwischenlösung zur Nutzung des alten Feuerwehrhauses arbeiten. Eine Folgenutzung für Jugend oder Vereine sei nicht so einfach. Dafür bräuchte es eine Nutzungsänderung – und diese sei mit Kosten von etwa einer Million Euro verbunden, was sich die Gemeinde aktuell nicht leisten könne.

Auch für den Ankauf von Flächen, um Baugebiete auszuweisen, ist momentan kein Geld da. Der Bedarf in Marzling sei jedoch hoch „Wir suchen nach anderen Möglichkeiten“ versprach Ernst.

Richard Lorenz

