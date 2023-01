„Fische leiden unter Hitzewelle“: Freisings Kreisfischer blicken sorgenvoll in Zukunft - und müssen reagieren

Teilen

Neu gewählter Vorstand: (v. l.) Vorsitzender Günther Wolter, Stellvertreter Herbert Stein, Schriftführer Bernd Kneissl, Kassier Peter Staudinger und Pressesprecher Harald Berger. © Lehmann

Klimatische Veränderungen beeinflussen auch die Aktivitäten der Freisinger Kreisfischer. Die Fische leiden unter der Hitze. Und auch die Kosten sind ein Knackpunkt.

Marzling/Landkreis – Für großes Interesse sorgte am Dreikönigstag die Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen des Kreisfischereivereins Freising: Rund 200 Fischer aus dem Landkreis fanden den Weg nach der Corona-Zwangspause nach Marzling. Der Verein selbst steht gut da: Stabile Mitgliederzahlen und großes Interesse beim Nachwuchs. Die Fischerfreunde sorgen sich aber um die klimatischen Veränderungen und die damit einhergehende Überwärmung der Gewässer.

Am Freitagnachmittag war kaum mehr ein freier Platz in der Marzlinger Schulturnhalle zu finden – trotz ambitionierter Tagesordnung. Ein Grund für die hohe Beteiligung: Die Vorstandsneuwahlen standen ins Haus. Weil aber die Kandidaten bereits im Vorfeld feststanden und es keine weiteren Vorschläge aus den Reihen gab, ging die Wahl ruckzuck und via Akklamation über die Bühne.

Müll bitte mitnehmen: „Wir wollen ja Vorbilder sein“

Bestätigt als erster Vorsitzender wurde erneut das Fischerei-Urgestein Günter Wolter, der seit 1999 die Geschicke des Vereins lenkt. Sein Stellvertreter ist Herbert Stein. Weiter zuständig für die Finanzen ist Peter Staudinger, als Schriftführer übernahm Bernd Kneissl das Amt von Hans Michael Miller, der im Juli 2022 gestorben war. Bestätigt im Amt wurden auch Harald Berger als Gewässerwart und Rainer Mühlbauer als Jugendwart.

Der Verein steht laut Vorstandschaft sehr gut da – mit 876 Mitgliedern und einem stetig wachsenden Fischer-Nachwuchs. Auch finanziell gibt es keinen Grund zur Klage, wie Kassier Staudinger betonte: Die jährlichen Ausgaben von rund 220 000 Euro könnten durch Einnahmen und Ersparnisse gut gedeckt werden.

Diverse Arbeitsdienste beschäftigten 2022 den Kreisfischereiverband, wie Wolter betonte: Das Freischneiden von Büschen an Wegen und Ufern samt Müllsammlungen standen hier im Vordergrund. Seine Bitte an die Vereinsmitglieder: „Bitte nehmt auch euren Müll wieder mit – wir wollen ja Vorbilder sein.“

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Einen relativ großen Zuspruch bekam der Verein auch beim traditionellen Königsfischen im September – 75 Mitglieder versuchten am Amperkanal ihr Glück. Mit dem Fang von drei Karpfen, Gesamtgewicht 16 Kilogramm, wurde Günter Paukner hier 2022 erneut der Fischerkönig.

Ernster wurde dann der Ton durchaus beim Thema Besatztermine, denn der geplante Besatz im August und September habe „große Schwierigkeiten“ bereitet, wie es Wolter formulierte. Der Grund: „Die Fische litten unter der Hitzewelle und den steigenden Wassertemperaturen.“ Das Resultat: Der Besatz von Fischen wird auf kühlere Monate verschoben.

Ähnliches berichtete dann auch Berger in seiner Funktion als Gewässerwart: „Ab Mai ließen die ausbleibenden Niederschläge und die anhaltende Hitze unsere Pegelstände stark fallen. Unsere Gewässer hatten zudem Wassertemperaturen weit über 20 Grad.“ Was dazukam: „Die Befischung der Isar wurde durch ein starkes Algenaufkommen sehr schwierig.“ Das Resultat des Hitzesommers: „Bei diesen Temperaturen besteht besonders für unsere Salmoniden akuter Sauerstoffmangel, weshalb die Fische ihre Nahrungsaufnahme einstellen“, erläuterte Berger. Dieser kritische Zustand habe sich leider bis Mitte August nicht verändert.

Kosten für Fische steigen

Ein weiterer Problempunkt seien die Kosten für Fische und Kleinfische, denn diese würden steigen und lägen bereits über den eh schon sehr hohen Forellenpreisen. Besetzt wurden unter anderem 1680 Hechte, 400 Kilogramm Renken, 600 Zander und 1600 Äschen. Das Ergebnis der diesjährigen Fanglisten: Rund 12 200 Fische mit einem Gesamtgewicht von rund 8900 Kilogramm wurden geangelt – laut Berger deutlich weniger als in den Vorjahren.

Anglerglück hatte man am häufigsten am Amperkanal Zolling mit 2005 gefangenen Fischen, dicht gefolgt vom Pullinger See mit 1616 Stück und dem Isarkanal mit 1564 Fischen am Haken. Was diesbezüglich Wolter hier noch anmerkte: „Das geht ned – auf Instagram postet ihr einen Fang von fünf Hechten in Pulling, davon steht aber nix in der Fangliste.“ Wolter wolle über eine Anzeige nachdenken, sollte das nochmals vorkommen.

Richard Lorenz

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.